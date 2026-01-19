Lecserélnéd a régit? Íme 5 fontos szempont, amire mindig figyelj használt autó vásárlás előtt

A használt autó vásárlása komoly döntés: nemcsak pénzügyi kérdés, hanem hosszú távú befektetés is, hiszen a családod biztonsága és kényelme múlik rajta. Legyen szó életed első autójáról vagy a család kiöregedett régi kedvencéről, amit ideje végre nyugdíjba küldeni – vásárláskor különösen fontos, hogy körültekintően dönts, és valóban egy kényelmes, kellően tágas, jól pakolható, gazdaságos és megbízható járművet válassz. Ha ránk hallgatsz, a használt autó vásárlása is stresszmentes és örömteli pillanat lesz.

A használt autó vásárlásának is megvannak a maga buktatói: ezekkel a lépésekkel könnyedén elkerülheted.

Fotó: Jimartinfotografo / Shutterstock

Vásárlás előtt mindenképp mérjük fel a saját igényeinket.

Legyünk tudatosak, figyelmesek, szűrjük ki a rejtett hibákat.

Mindig nézzünk utána a hirdetőnek/eladónak.

Ha magánszemélytől vásárolunk autót, kizárólag a tulajdonossal tárgyaljunk.

Használt autó vásárlás menete lépésről lépésre: mit érdemes figyelembe venni?

Magyarországon minden nap több ezer használt autót hirdetnek meg az online portálokon, a kisebb autóktól a luxus SUV modellekig. A használt autó vásárlásának menete során azonban már az első lépéseknél is fontos, hogy észnél legyünk, mivel sajnos sokan korántsem olyan becsületesek, mint mi. A hirdetések csábítóak, az eladók meggyőzőek, de ha nem figyelünk, egy rossz döntés évekre is megterhelheti a családi kasszát. A tudatos autóvásárlás kulcsa a tudatosság és az előzetes felkészülés. Az alábbi cikkben összegyűjtöttük azt az 5 alapvető szempontot, amire mindig figyelnünk kell, hogy ne érjen kellemetlen meglepetés használt autó vásárlása során.

1. Határozzuk meg a pontos költségkeretet

Az autóvásárlás remek dolog, de bizony nem csak a vételárról szól. Eleve nem szerencsés teljesen lenullázni magunkat, de mielőtt lecsapnánk a család új kedvencére, számolnunk kell az átírási költségeivel, biztosítással, szervizzel, gumicserével és az esetleges javításokkal is. Fontos, hogy ne a maximum keretet költsük el az autóra, maradjon némi tartalék a váratlan kiadásokra is.

2. Gondoljuk végig, mire fogjuk használni az autót

Soha nem szabad az autó külseje, színe, formája alapján dönteni. Gondoljuk át, beszéljük meg a szeretteinkkel, hogy városi közlekedésre, hosszú utakra vagy családi használatra keresünk-e autót. Egyes típusok ideálisak a napi ingázáshoz, mások tökéletesek hosszú utazásokhoz, hétvégi kiruccanásokhoz. A használt autó vásárlása során mindig az élethelyzetünkhöz illő járművet érdemes választani, és ne az aktuális divat alapján.