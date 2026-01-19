Lecserélnéd a régit? Íme 5 fontos szempont, amire mindig figyelj használt autó vásárlás előtt

A használt autó vásárlása komoly döntés: nemcsak pénzügyi kérdés, hanem hosszú távú befektetés is, hiszen a családod biztonsága és kényelme múlik rajta. Legyen szó életed első autójáról vagy a család kiöregedett régi kedvencéről, amit ideje végre nyugdíjba küldeni – vásárláskor különösen fontos, hogy körültekintően dönts, és valóban egy kényelmes, kellően tágas, jól pakolható, gazdaságos és megbízható járművet válassz. Ha ránk hallgatsz, a használt autó vásárlása is stresszmentes és örömteli pillanat lesz.
Magyarországon minden nap több ezer használt autót hirdetnek meg az online portálokon, a kisebb autóktól a luxus SUV modellekig. A használt autó vásárlásának menete során azonban már az első lépéseknél is fontos, hogy észnél legyünk, mivel sajnos sokan korántsem olyan becsületesek, mint mi. A hirdetések csábítóak, az eladók meggyőzőek, de ha nem figyelünk, egy rossz döntés évekre is megterhelheti a családi kasszát. A tudatos autóvásárlás kulcsa a tudatosság és az előzetes felkészülés. Az alábbi cikkben összegyűjtöttük azt az 5 alapvető szempontot, amire mindig figyelnünk kell, hogy ne érjen kellemetlen meglepetés használt autó vásárlása során.
Az autóvásárlás remek dolog, de bizony nem csak a vételárról szól. Eleve nem szerencsés teljesen lenullázni magunkat, de mielőtt lecsapnánk a család új kedvencére, számolnunk kell az átírási költségeivel, biztosítással, szervizzel, gumicserével és az esetleges javításokkal is. Fontos, hogy ne a maximum keretet költsük el az autóra, maradjon némi tartalék a váratlan kiadásokra is.
Soha nem szabad az autó külseje, színe, formája alapján dönteni. Gondoljuk át, beszéljük meg a szeretteinkkel, hogy városi közlekedésre, hosszú utakra vagy családi használatra keresünk-e autót. Egyes típusok ideálisak a napi ingázáshoz, mások tökéletesek hosszú utazásokhoz, hétvégi kiruccanásokhoz. A használt autó vásárlása során mindig az élethelyzetünkhöz illő járművet érdemes választani, és ne az aktuális divat alapján.
Használt autó vásárlásakor különösen fontos a szervizkönyv, a futásteljesítmény és az alvázszám ellenőrzése. Ha nem értünk hozzá, vigyünk magunkkal szakembert, vagy kérjünk teljes körű átvizsgálást, helyszíni autó állapotfelmérést vagy vásárlás előtti online konzultációt. Ez plusz költséget jelent, de az átvizsgálás díja még mindig eltörpül a későbbi javítási költségek mellett.
A próbakör nem kötelező, de erősen ajánlott. Vezetés közben figyeljük meg a motor hangját, mennyire könnyen indul az autó, hogy fognak a fékek, nézzük a váltót, milyen a pedálérzet, vagy kopog-e a futómű. A próbavezetés legalább 15–20 percig tartson, különböző útszakaszokon, ha van rá lehetőség.
Igazán örömteli pillanat, amikor végre ott állunk a kiszemelt autó mellett. A jó ajánlat azonban ne csábítson el. Aludjunk rá egyet, hasonlítsunk össze több hasonló kategóriás modellt, nézzünk át más hirdetések árait is. A megfontolt döntés az autóvásárlás egyik legfontosabb lépése, még akkor is, ha az érzelmek mást diktálnának. Ha pedig minden rendben van, jöhet a szerződéskötés!
Használt autó vásárlás előtt feltétlenül nézd végig az alábbi videót:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.