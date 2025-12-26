Volkswagen ID.7 GTX teszt – A sportos elegancia négy keréken érkezik

A Volkswagen ID.7 GTX jelölés nem pusztán formalitást, egyszerű teljesítmény mérőt jelent, hanem egy olyan karaktert, erőt és megjelenést, amely az elektromos hatékonyságot a sportos hangolással és a prémium komforttal ötvözi. Ez a modell nem kompromisszumos villanyautó, hanem egy valódi, hosszú távokra is szánt elektromos Gran Turismo.
Az ID.7 GTX formavilága elegánsabb, mint agresszív, mégis azonnal felismerhető a sportosabb kivitel. A GTX specifikus első és hátsó lökhárítók, a fekete fényes betétek, valamint a jellegzetes 20 colos könnyűfém keréktárcsák határozottabb kiállást adnak az autónak. Elöl és hátul világító Volkswagen embléma és IQ.LIGHT LED mátrix fényszórók erősítik a modern megjelenést, miközben az áramvonalas karosszéria kiváló aerodinamikai értékeket produkál. A hosszú tengelytáv és a lapos tetőív igazi fastback arányokat kölcsönöz az ID.7-nek, amely így nemcsak korszerű, hanem kimondottan elegáns is. A GTX változat színválasztéka és diszkrét vörös részletei inkább a kifinomult sportosságot, semmint a hivalkodást hangsúlyozzák.
Az utastér egyértelműen a Volkswagen új generációs elektromos irányvonalát képviseli. A GTX-specifikus sportülések kiváló oldaltartással és piros kontrasztvarrással érkeznek, miközben hosszú távon is kényelmesek maradnak. A minőségi anyaghasználat, a puha felületek és az akár 30 színben állítható hangulatvilágítás valódi prémium érzetet keltenek.
A műszerfal letisztult, a középpontban a nagy méretű érintőkijelző áll, amelyen keresztül az infotainment és a járműfunkciók többsége vezérelhető. A kiterjesztett valóságú heads up display különösen hasznos, hiszen a navigációs utasításokat közvetlenül a vezető látóterébe vetíti. A rendszer már a Volkswagen IDA hangasszisztensét is tartalmazza, amely mesterséges intelligenciával támogatva természetesebb kommunikációt tesz lehetővé.
Az ID.7 GTX legfontosabb műszaki újítása a kétmotoros, összkerékhajtású (4MOTION) rendszer. Az első és hátsó tengelyen dolgozó elektromotorok együtt 250 kW, azaz 340 lóerő teljesítményt adnak le, ami bőven elegendő ahhoz, hogy az autó nagyjából 5,4 másodperc alatt gyorsuljon 0-ról 100 km/h-ra. A hajtás karaktere rugalmas és azonnali, a GTX üzemmódban az autó érezhetően feszesebben reagál a gázadásra. A sportos hangolás ellenére az ID.7 GTX megmarad komfortos utazóautónak, köszönhetően az adaptív futóműnek és a kifinomult zajszigetelésnek.
A modell egy 86 kWh nettó kapacitású lítium-ion akkumulátort használ. A WLTP szerinti hatótáv a GTX kivitel esetében közel 600 kilométer, ami egy ilyen teljesítményű összkerekes elektromos autótól kimondottan jó érték. A nagy teljesítményű DC gyorstöltés akár 200 kW-os is lehet, így ideális körülmények között 10-ről 80 százalékra körülbelül 25–30 perc alatt feltölthető az akkumulátor. Ez a kombináció lehetővé teszi, hogy az ID.7 GTX ne csak városi, hanem hosszú távú utazások során is gond nélkül használható legyen, valódi alternatívát kínálva a hagyományos üzleti limuzinokkal szemben.
Az ID.7 GTX fastback karosszériája 532 literes csomagtartót kínál, amely a mindennapi használat és a hosszabb utazások igényeit is könnyedén kielégíti. A fedélzeti asszisztensrendszerek teljes arzenálja elérhető: adaptív tempomat, sávtartó asszisztens, Park Assist Pro, valamint számos aktív biztonsági megoldás segíti a vezetőt.
A Volkswagen ID.7 GTX nem pusztán az ID.7 legerősebb változata, hanem egy tudatosan felépített elektromos Gran Turismo. Sportos teljesítményt, prémium komfortot és hosszú hatótávot kínál egyszerre, kompromisszumok nélkül. Azok számára, akik elektromos autóra váltanának, de nem akarnak lemondani a dinamizmusról és a hosszú távú utazási képességekről, az ID.7 GTX az egyik legérdekesebb ajánlat a kategóriában.
