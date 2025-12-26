Volkswagen ID.7 GTX teszt – A sportos elegancia négy keréken érkezik

A Volkswagen ID.7 GTX jelölés nem pusztán formalitást, egyszerű teljesítmény mérőt jelent, hanem egy olyan karaktert, erőt és megjelenést, amely az elektromos hatékonyságot a sportos hangolással és a prémium komforttal ötvözi. Ez a modell nem kompromisszumos villanyautó, hanem egy valódi, hosszú távokra is szánt elektromos Gran Turismo.

Hozzánk is begurult az új Volkswagen ID.7 GTX: letisztult forma, kényelmes belső tér.

Fotó: Antalfi Krisztina

Sportos GTX dizájn és prémium belső tér.

Erős elektromos hajtás, dinamikus menettulajdonságok.

Kényelmes, hosszú távra is ideális elektromos autó.

Volkswagen ID.7 GTX teszt: a tökéletes családi autó sportot formában

Külső forma: visszafogott sportos elegancia

Az ID.7 GTX formavilága elegánsabb, mint agresszív, mégis azonnal felismerhető a sportosabb kivitel. A GTX specifikus első és hátsó lökhárítók, a fekete fényes betétek, valamint a jellegzetes 20 colos könnyűfém keréktárcsák határozottabb kiállást adnak az autónak. Elöl és hátul világító Volkswagen embléma és IQ.LIGHT LED mátrix fényszórók erősítik a modern megjelenést, miközben az áramvonalas karosszéria kiváló aerodinamikai értékeket produkál. A hosszú tengelytáv és a lapos tetőív igazi fastback arányokat kölcsönöz az ID.7-nek, amely így nemcsak korszerű, hanem kimondottan elegáns is. A GTX változat színválasztéka és diszkrét vörös részletei inkább a kifinomult sportosságot, semmint a hivalkodást hangsúlyozzák.

Belső tér: prémium hangulat, digitális fókusz

Az utastér egyértelműen a Volkswagen új generációs elektromos irányvonalát képviseli. A GTX-specifikus sportülések kiváló oldaltartással és piros kontrasztvarrással érkeznek, miközben hosszú távon is kényelmesek maradnak. A minőségi anyaghasználat, a puha felületek és az akár 30 színben állítható hangulatvilágítás valódi prémium érzetet keltenek.

