A kényelem még soha nem volt ennyire biztonságos – Leteszteltük az új Suzuki Vitara modellt

A Suzuki Vitara, igazodva a kényelmesebb közlekedés iránti igényekhez, sok autós legnagyobb örömére visszavezette az automata váltós modelljeit. A visszatérés egyúttal irányváltást is jelent, hiszen az automata mellé immár egy 110 lóerős benzines motor is társul, amely nem a számháborúról, inkább a nyugodt, stresszmentes vezetési élményről szól, pontosan úgy, ahogy azt a Vitara közönsége elvárja ettől az autótól.

Az új Suzuki Vitara mindig készen áll egy izgalmas kalandra! Szemrevaló külső, rengeteg vezetéstámogató rendszer.

Fotó: Antalfi Krisztina / Bors

Modern biztonsági rendszerek, lenyűgöző vezetéstámogató asszisztencia.

Kényelmes belső tér, ergonomikus ülések, örömteli vezetés.

Megbízható teljesítmény városban és terepen egyaránt.

Suzuki Vitara teszt: biztonságosabb és kényelmesebb, mint valaha

Külső megjelenés: ismerős forma, időtálló arányok

A Vitara megjelenése nem akar mindenáron újat mutatni, inkább következetesen épít az ismert arányokra. A karakteres orr-rész, a határozott vonalak és a kompakt méret továbbra is jól állnak neki, miközben a részletek kellően modernek maradtak. A GL+ felszereltségi szintnél a könnyűfém felnik, a tetősínek és a színre fújt elemek adják meg azt a pluszt, amitől az összkép rendezett és igényes.

Ez az autó nem a feltűnésről szól, hanem arról, hogy minden környezetben könnyen vezethető és szerethető maradjon, legyen szó városi forgalomról vagy egy hosszabb vidéki útról a szüleinkhez.

Belső tér: logikus elrendezés, felesleges bonyolítás nélkül

Az utastér a Suzuki Vitara egyik legnagyobb erőssége: átlátható, logikus és könnyen megszokható. A műszerfal felépítése egyszerű, a kezelőszervek tökéletesen kézre állnak, az érintőkijelző gyorsan reagál, és természetesen támogatja az okostelefonos tükrözést is. A digitális és analóg megoldások kiegyensúlyozott aránya vezetés közben is jól olvasható információkat ad.

Az utastér letisztult, jól átlátható és funkcionális, ahol minden kezelőszerv a kényelmes használatot szolgálja

Fotó: Antalfi Krisztina / Bors

A GL+ felszereltség már kifejezetten komfortos: automata klíma, tolatókamera, kulcs nélküli indítás és számos vezetéstámogató rendszer is része a csomagnak. Az ülések kényelmesek, az elöl és hátul utazók számára is megfelelő a helykínálat, a csomagtartó pedig továbbra is jól használható a mindennapok során.

Automata váltó, nyugodt karakteres elemek

Az automata váltó visszatérése egyértelműen a Vitara komfortoldalát erősíti. A rendszer finoman, észrevétlenül dolgozik, városi araszolásnál és egyenletes tempónál is leveszi a terhet a vezető válláról. Nem siet, nem kapkod, inkább a nyugodt haladásra hangolták, pontosan erre van szükség a mindennapokban.