A kényelem még soha nem volt ennyire biztonságos – Leteszteltük az új Suzuki Vitara modellt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 11:45
Kevés olyan autó van a hazai piacon, amely annyira összenőtt volna a megbízható mindennapok fogalmával, mint ez a modell. Az esztergomi gyártású Suzuki Vitara az évek során több technikai konfigurációban is elérhető volt, köztük automata váltós kivitelben is, amelyet később kivezettek a kínálatból, most azonban visszatért egy sokak által hiányolt opció. Mi pedig máris elvittük egy körre!
Antalfi Krisztina
A Suzuki Vitara, igazodva a kényelmesebb közlekedés iránti igényekhez, sok autós legnagyobb örömére visszavezette az automata váltós modelljeit. A visszatérés egyúttal irányváltást is jelent, hiszen az automata mellé immár egy 110 lóerős benzines motor is társul, amely nem a számháborúról, inkább a nyugodt, stresszmentes vezetési élményről szól, pontosan úgy, ahogy azt a Vitara közönsége elvárja ettől az autótól.

Suzuki Vitara teszt: egy fotó az autóról.
Az új Suzuki Vitara mindig készen áll egy izgalmas kalandra! Szemrevaló külső, rengeteg vezetéstámogató rendszer.
Fotó: Antalfi Krisztina / Bors
  • Modern biztonsági rendszerek, lenyűgöző vezetéstámogató asszisztencia.
  • Kényelmes belső tér, ergonomikus ülések, örömteli vezetés.
  • Megbízható teljesítmény városban és terepen egyaránt.

Suzuki Vitara teszt: biztonságosabb és kényelmesebb, mint valaha

Külső megjelenés: ismerős forma, időtálló arányok

A Vitara megjelenése nem akar mindenáron újat mutatni, inkább következetesen épít az ismert arányokra. A karakteres orr-rész, a határozott vonalak és a kompakt méret továbbra is jól állnak neki, miközben a részletek kellően modernek maradtak. A GL+ felszereltségi szintnél a könnyűfém felnik, a tetősínek és a színre fújt elemek adják meg azt a pluszt, amitől az összkép rendezett és igényes.

Ez az autó nem a feltűnésről szól, hanem arról, hogy minden környezetben könnyen vezethető és szerethető maradjon, legyen szó városi forgalomról vagy egy hosszabb vidéki útról a szüleinkhez.

Belső tér: logikus elrendezés, felesleges bonyolítás nélkül

Az utastér a Suzuki Vitara egyik legnagyobb erőssége: átlátható, logikus és könnyen megszokható. A műszerfal felépítése egyszerű, a kezelőszervek tökéletesen kézre állnak, az érintőkijelző gyorsan reagál, és természetesen támogatja az okostelefonos tükrözést is. A digitális és analóg megoldások kiegyensúlyozott aránya vezetés közben is jól olvasható információkat ad.

Suzuki Vitara teszt: az autó belső tere.
Az utastér letisztult, jól átlátható és funkcionális, ahol minden kezelőszerv a kényelmes használatot szolgálja
Fotó: Antalfi Krisztina / Bors

A GL+ felszereltség már kifejezetten komfortos: automata klíma, tolatókamera, kulcs nélküli indítás és számos vezetéstámogató rendszer is része a csomagnak. Az ülések kényelmesek, az elöl és hátul utazók számára is megfelelő a helykínálat, a csomagtartó pedig továbbra is jól használható a mindennapok során.

Automata váltó, nyugodt karakteres elemek

Az automata váltó visszatérése egyértelműen a Vitara komfortoldalát erősíti. A rendszer finoman, észrevétlenül dolgozik, városi araszolásnál és egyenletes tempónál is leveszi a terhet a vezető válláról. Nem siet, nem kapkod, inkább a nyugodt haladásra hangolták, pontosan erre van szükség a mindennapokban.

A váltó működése jól illeszkedik az autó karakteréhez, és egyértelműen komfortosabbá teszi a használatot, különösen forgalmas környezetben vagy hosszabb utakon.

110 lóerő: tudatos döntés

Az automata váltóhoz társított 110 lóerős benzines motor elsőre visszafogottnak tűnhet, de a Vitara esetében ez inkább tudatos irány. A modell sosem a sportosságáról volt híres, hanem arról, hogy könnyen vezethető, kiszámítható és barátságos. Ez a teljesítmény bőven elegendő a hétköznapi közlekedéshez, városban és országúton egyaránt, autópályán pedig kiegyensúlyozott tempót biztosít. A motor és az automata váltó együttese a komfortot helyezi előtérbe: nincs felesleges erőlködés, nincsenek ideges reakciók, helyette egyenletes gyorsítás és nyugodt utazás jellemzi az autót.

Vezetési élmény: könnyű és stresszmentes

A Suzuki Vitara vezetése továbbra is az egyik legbarátságosabb a maga kategóriájában. A futómű a rosszabb minőségű utakon is kulturáltan, barátságosan viselkedik, a kormányzás könnyű és pontos, városban pedig kifejezetten hálás társnak bizonyul. Parkolásnál az asszisztensek segítenek, a jó kilátás pedig magabiztossá teszi a manőverezést. Hosszabb távon is megmarad a komfortérzet: az utastér zajszintje rendben van, az ülések nem fárasztanak, így a Vitara nemcsak napi ingázásra, hanem utazásra is jól használható.

Suzuki Vitara teszt: egy fotó az autóról.
Az új Suzuki Vitara mindig készen áll egy izgalmas kalandra! Szemrevaló külső, rengeteg vezetéstámogató rendszer
Fotó: Antalfi Krisztina / Bors

A GL+ felszereltség ideális egyensúlyt teremt ár, komfort és technika között. Nem viszi túlzásba az extrákat, mégis mindent megad, amire a legtöbb vásárlónak szüksége van. Az automata váltóval kombinálva különösen vonzó csomagot alkot azok számára, akik egyszerűen csak egy kényelmes, problémamentes autót keresnek.

Összegzés Bors szempontból:

Az automata váltós Suzuki Vitara visszatérése nem forradalom, hanem tudatos finomhangolás. A 110 lóerős motorral párosított automata váltó a kényelmet helyezi előtérbe, miközben megmarad mindaz, amiért ez az autót évek óta sokan választják. Nem akar többnek látszani annál, ami: egy jól átgondolt, könnyen élhető kompakt SUV, amely a mindennapokban érzi igazán otthon magát.

További izgalmas technikai részletekért nézd meg az alábbi Suzuki Vitara videót is:

