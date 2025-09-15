Sportos külső, városi hatékonyság, formába öntött kényelem – Leteszteltük a Cupra Terramart

A Cupra Terramar rövid idő alatt saját, egyedi arculatot épített fel magának, merész formavilággal, dinamikus vonalvezetéssel, és ennek köszönhetően egy egyre szélesebb rajongótáborral büszkélkedhet, most pedig újabb mérföldkőhöz érkezett: bemutatkozott a márka első plug-in hybrid SUV-ja, mely egyből felkelti az emberek érdeklődését. A modell egyszerre tiszteleg a márka múltja előtt, és utat mutat a forradalmi változás felé – méghozzá egy olyan szegmensben, amely jelenleg minden gyártó számára kulcsfontosságú, a tölthető hybridek elemében.
Közepesen szolid méreteivel, stílusos megjelenésével és kifinomult technikájával remek választás lehet a dolgozó városi nők számára, a kiscsaládosoknak, de még azoknak is, akik csak most kóstolnak bele a vezetés élményébe. A Terramar tökéletes egyensúlyt képez a benzinmotor és az elektromos hajtás kombinációja között.
Az éles vonalak, a szoborszerűen formált felületek és a hangsúlyos, rézszínű logók mind egy markáns karaktert rajzolnak ki. A 4,5 méter hosszú SUV nemcsak dinamikus arányokat, de rendkívüli jelenlétet is kínál az utakon. A LED-es fényszórók háromszög motívuma szinte már védjeggyé vált, míg a döntött hátsó szélvédő és a hangsúlyos diffúzor egyértelműen a sportosságra utalnak. A karosszéria kissé maszkulin formákat öltött, de mégsem túlzó – egyszerre modern, letisztult és merész, pont, amire egy dolgozó nőnek és családanyának szüksége lehet.
Belül még a legapróbb részletek is a kifinomultságot hirdetik. A kilincs formája letisztult, könnyen kézre áll, mellette pedig egy praktikus kis fül segíti az ajtó becsukását – elegáns megoldás, ami kifejezetten kényelmessé teszi a beszállást. Az ajtó hangtalanul, finoman záródik, ami prémium érzetet kölcsönöz a modellnek – valódi luxus a szürke hétköznapokban. A beltér hasonlóan látványos és kényelmes, míg funkcionalitása szinte minden egyszerűséget felülír.
A központi kijelző (12,9 colos lebegő hatású érintőképernyő), a letisztult digitális műszeregység és a kiváló minőségű anyagok gondoskodnak a prémium élményről, na meg a könnyed vezethetőségről. A rézszínű díszítőelemek és a sportos kagylóülések egyértelműen a márka karakterét tükrözik vissza. A kabin egyszerre ergonomikus és elegáns.
A kijelző gyors, logikus és személyre szabható felületet kínál – természetesen vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto támogatással. A kezelőfelület alsó részén fix érintőgombokat találunk a klímavezérléshez, így nem kell összevissza nyomkodnunk a kezelőfelületet a hőmérséklet változtatásához – jól jön, amikor mi fázunk, a párunknak meg folyton melege van. A digitális műszeregység 10,25 colos, és jól áttekinthető grafikával jeleníti meg a legfontosabb információkat, míg a választható head-up display a szélvédőre vetítve is képes megjeleníteni a sebességet vagy a navigációs utasításokat. Mindezt kiegészíti egy prémium hangrendszer, amely az utastér valódi akusztikai élménnyé teszi. Ezt a gyerekek is imádni fogják, míg kedvenc meséjüket nézik a hátsó ülésen.
Nálam például kiemelten fontos, hogy egy autó ne csak kívülről legyen lenyűgöző, hanem belül is tele legyen praktikus megoldásokkal. Olyan rekeszekkel, tárolókkal, fülekkel és akasztókkal, amelyek kézre állnak vezetés közben, és megkönnyítik a mindennapokat. A Cupra ebben sem okozott csalódást, hisz tele van apró, de praktikus megoldásokkal: többféle tárolórész, kávétartó, palacktartó, apróbb rekeszek a lakáskulcsnak, a napszemüvegnek, sőt, egy nagyobb rész a magazinoknak, iratoknak, gyerekrajzoknak. A beépített vezeték nélküli telefontöltő pedig egyszerűen zseniális – nem kell a kábelekkel bajlódnunk, elég csak letenni a készüléket, és máris töltődik – ami egy rohanós hétköznap szinte aranyat ér. Külön plusz pont a vízhatlan belső réteg, amely megóvja a tárolókat a kiömlött italoktól, apróbb szennyeződésektől. Ezek az aprólékos részletek teszik igazán szuper társsá az autót az utakon.
Csomagtartóban sem marad el a nagyobb tesóktól, hisz bőséges helyet kínál, így a mindennapi bevásárlástól kezdve a hosszabb családi utazásokig mindenre fel van készülve. Alaphelyzetben 508 literes csomagtér áll rendelkezésünkre, ami már önmagában sem kevés. A hátsó üléssor azonban még 15 centiméterrel előre csúsztatható, ráadásul a jobb oldali ülés külön is állítható, így a helykihasználás igény szerint variálható. Ha teljesen előretoljuk az üléseket, a raktér mérete egészen 642 literig növelhető. A plug-in hibrid változatnál az akkumulátor helyigénye miatt valamivel kisebb a csomagtér: ilyenkor 400 literről indul, de a maximum helykínálat itt is eléri a tisztességes 490 litert.
Ez az jelenti, hogy könnyedén elnyeli a bőröndöket, a gyerekek sportfelszerelését vagy akár a heti nagybevásárlás teljes tartalmát, sőt még a család kis kedvence sem kell összehúzza magát a szatyrok mellett. A praktikus kialakításnak köszönhetően a pakolás egyszerű és gyors, a síkba dönthető hátsó ülések pedig további extra helyet biztosítanak, ha például nagyobb dobozokat vagy kisebb bútorokat, polcokat kell szállítanunk.
Ma már nem elég, hogy egy autóval négy keréken eljutunk egyik helyről a másikra, fontos a kényelem, de még fontosabb a biztonság. Így nem véletlen, hogy az új gépjárművekben már okos eszközök garmadája áll a rendelkezésünkre, ami megkönnyíti a parkolást és biztonságossá teszi a vezetést. A Terramar nemcsak gyorsulni tud (0–100 km/h kb. 7,5 másodperc), de kanyarban is meglepően stabil. A jól hangolt felfüggesztés, a közvetlen kormányzás és az adaptív futómű lehetővé teszik, hogy valóban érezzük a vezetést – miközben megmarad a kényelem. A hangszigetelés kiváló, az utazás csendes és nyugodt, még nagy sebességnél is. A hosszabb utak során az üléskomfort és a főbb vezetőtámogató rendszerek (sávtartó, adaptív tempomat, 360 fokos kamera) is hozzájárulnak a biztonságos és stresszmentes közlekedéshez.
Az egyik személyes nagy kedvencem a beépített prediktív adaptív tempomat, amely a GPS-adatokra támaszkodva előre látja az útvonal sajátosságait. Nemcsak a forgalmi szituációkra reagál, hanem a kanyarok, körforgalmak előtt magától lassít, így mindig az adott szakaszhoz igazítja a tempót. Az intelligens rendszer a sebességkorlátozó táblákat is figyeli, és automatikusan visszavesz a lóerőkből – de nem hirtelen, satufékkel, hanem finoman és fokozatosan, így szinte észre sem lehet venni a váltást.
A Cupra Terramar 1.5 Plug-In hybrid egy rendkívül ígéretes modell, amely sikerrel ötvözi a sportos megjelenést, a modern technológiát és a környezetbarát hajtást. Az akár 100 kilométeres elektromos hatótáv kiemeli a mezőnyből, miközben a Cupra által megkövetelt vezetési élmény sem szenved csorbát. A Terramar egyfajta hidat képez a jelen és a jövő között – és ezt nemcsak technológiailag, hanem filozófiájában is képviseli. Ez az autó azoknak szól, akik nem hajlandók kompromisszumot kötni sem a stílusban, sem a teljesítményben – de közben már felelősen tekintenek a jövőre.
