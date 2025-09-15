Sportos külső, városi hatékonyság, formába öntött kényelem – Leteszteltük a Cupra Terramart

A Cupra Terramar rövid idő alatt saját, egyedi arculatot épített fel magának, merész formavilággal, dinamikus vonalvezetéssel, és ennek köszönhetően egy egyre szélesebb rajongótáborral büszkélkedhet, most pedig újabb mérföldkőhöz érkezett: bemutatkozott a márka első plug-in hybrid SUV-ja, mely egyből felkelti az emberek érdeklődését. A modell egyszerre tiszteleg a márka múltja előtt, és utat mutat a forradalmi változás felé – méghozzá egy olyan szegmensben, amely jelenleg minden gyártó számára kulcsfontosságú, a tölthető hybridek elemében.

Cupra Terramar: kiemelkedő teljesítmény, új generációs plug-in hybrid, jó vezethetőség

Fotó: Antalfi Krisztina

A Cupra Terramar menetpróbán: külső dizájn, magabiztos megjelenés

Közepesen szolid méreteivel, stílusos megjelenésével és kifinomult technikájával remek választás lehet a dolgozó városi nők számára, a kiscsaládosoknak, de még azoknak is, akik csak most kóstolnak bele a vezetés élményébe. A Terramar tökéletes egyensúlyt képez a benzinmotor és az elektromos hajtás kombinációja között.

Az éles vonalak, a szoborszerűen formált felületek és a hangsúlyos, rézszínű logók mind egy markáns karaktert rajzolnak ki. A 4,5 méter hosszú SUV nemcsak dinamikus arányokat, de rendkívüli jelenlétet is kínál az utakon. A LED-es fényszórók háromszög motívuma szinte már védjeggyé vált, míg a döntött hátsó szélvédő és a hangsúlyos diffúzor egyértelműen a sportosságra utalnak. A karosszéria kissé maszkulin formákat öltött, de mégsem túlzó – egyszerre modern, letisztult és merész, pont, amire egy dolgozó nőnek és családanyának szüksége lehet.

Belső tér, kényelem és vezetést segítő technológia

Belül még a legapróbb részletek is a kifinomultságot hirdetik. A kilincs formája letisztult, könnyen kézre áll, mellette pedig egy praktikus kis fül segíti az ajtó becsukását – elegáns megoldás, ami kifejezetten kényelmessé teszi a beszállást. Az ajtó hangtalanul, finoman záródik, ami prémium érzetet kölcsönöz a modellnek – valódi luxus a szürke hétköznapokban. A beltér hasonlóan látványos és kényelmes, míg funkcionalitása szinte minden egyszerűséget felülír.