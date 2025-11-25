Omoda 9 SHS teszt női szemmel: az autó, ami már önmagában öltöztet

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 14:45
autónői vezetőteszt
Formás vonalai, letisztult dizájnja, praktikus megoldásai, kényelmes és ergonomikus kialakítása miatt ez az autó szerelem volt első látásra. Az Omoda 9 SHS nem csak egy újabb SUV a szürke városi utakon, maga a megtestesült stílus, ami elmondja, ki vagy, anélkül hogy megszólalnál. Mutatjuk a modell legizgalmasabb részleteit!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Az Omoda 9 SHS azonnal magára vonja a figyelmet letisztult vonalaival, prémium anyaghasználatával és részletgazdag, vonzó dizájnjával. Nincs az a nő, aki ne érezné ennél a modellnél az elemi erejű vonzalmat, hiszen ez az autó nemcsak pakoláshoz, szállításhoz, munkába járáshoz, vagy családi utazáshoz kiváló, de már önmagában is öltöztet: minden részlete eleganciát, modernséget és a magabiztosságot sugároz.

Omoda 9 SHS teszt eleje.
Az Omoda 9 SHS teszt során egyértelművé vált a nagy teljesítmény és modern technológiák hangsúlya.
Fotó: Antalfi Krisztina

Omoda 9 SHS teszt: elvittük egy körre, és egyszerűen imádtuk

  • Omoda 9 SHS egy prémium hibrid SUV, amely ötvözi a nőies eleganciát
  • Külső vonalvezetése látványos, beltere otthonos élményt nyújt
  • Az anyaghasználata magas minőségű, tele puha részletekkel

Az autóipar egyre gyorsabban halad a fenntartható, környezettudatos és technológiailag fejlett modellek felé, amelyek között most egy új csillag született. Ez az Omoda 9 SHS (Super Hybrid System), mely pontosan azt hozza, amit a modern nők keresnek ebben a rohanó világban: az autó egyszerre legyen stílusos, elegáns, mégis erős és praktikus. Nem csupán egyszerű közlekedési eszköz, hanem életérzés, amely megmutatja, hogy a nőiesség és a dinamizmus könnyedén összeegyeztethető a városi és hosszú távú vezetés élményével. Kell ennél több?

Külső, ami elsőre megfog

Az Omoda 9 SHS külső formája a nőiességet és az erőt egyszerre ötvözi. Fastback vonalaival a tetőív elegánsan ível végig a karosszérián, ami nemcsak látványos, hanem aerodinamikailag is hatékony. Formáit úgy tervezték, hogy a különböző részek aránya közel álljon az aranymetszéshez (olyan tökéletes arányosság ez, ami a természetben és művészetben is gyakran megjelenik). Az autó részei tökéletesen illeszkednek egymáshoz, a vonalak és görbék harmonikusak, ezért az egész autó kellemes és kiegyensúlyozott látványt nyújt.

Omoda 9 SHS hátsó része.
Az autóban olyan luxusfelszereltségnek számító tulajdonságok kaptak helyet, mint az elektromágneses felfüggesztés és az automatikus parkolássegítő.
Fotó: Antalfi Krisztina

A T-alakú LED nappali menetfények napközben finoman, este pedig látványosan világítanak, így az autó már messziről felismerhető. A hátsó lámpák szintén LED technológiát használnak, a fények éjszaka szinte ékszerszerűen ragyognak, hangsúlyozva a prémium életérzést.

Karosszériája szép, letisztult, aerodinamikai kialakítás csendes futást, jobb stabilitást és alacsonyabb fogyasztást biztosít. A felnik változatos stílusban rendelhetők, a sportos, 20 colos kerekek dinamizmust adnak, míg a színek és krómozott részletek eleganciát sugároznak. Az apró dizájnelemek, mint például a finom díszcsíkok, a sportos lökhárítók modern, kiváló minőségű és nőies eleganciát sugároznak.

Belső, ami örökre magával ragad

Az utastér azonnal otthonos érzést nyújt. A műszerfal központi elemei a két 12,3 colos kijelző, az egyik a vezető információit jeleníti meg, a másik az infotainment rendszer központja: ennek a képernyőjén az okostelefon összes alkalmazása remekül fut. A kezelőfelület letisztult, gyors és könnyen használható, így a mindennapi használat is egyszerű és gördülékeny.

Az anyaghasználat magas minőségű: puha tapintású felületek, precíz varrások, puha, bőrhatású kárpitok, elegáns díszbetétek, minden apró részlet a minőséget sugározza. A hangulatvilágítás finoman, lágyan tölti meg az utasteret, a fények akár a zene ritmusára is reagálnak, így az utazás élménye valóban egyedi.

A kényelemre sem lehet panasz: a 14 hangszórós Sony audiorendszer prémium minőséget biztosít, az ülések fűthetők, szellőztethetők, és masszázsfunkcióval is rendelkeznek. A panoráma napfénytető tágas, világos kabint ad, a vezeték nélküli telefontöltő és a kulcsnélküli ajtónyitás pedig kényelmesen segíti a mindennapi használatot. A csomagtér intelligens rendszere könnyedén alkalmazkodik a hétvégi nagy bevásárlásokhoz, a gyerekek temérdek sportfelszereléséhez vagy a családi utazásokhoz, a hátsó ülések lehajtásával pedig további extra teret kapunk.

Omoda 9 SHS belső tere.
Jellemző vonásaival az autó újradefiniálja a hibrid SUV modellekre jellemző magas minőséget.
Fotó: Antalfi Krisztina

Az Omoda 9 SHS okos asszisztens rendszere (hangvezérlés, navigáció, telefonkezelés) zökkenőmentessé és ezáltal örömtelivé teszi az autó használatát, így sofőrként teljesen a vezetésre és az élményre koncentrálhatunk.

Motor és hajtás, együtt az igazi

A Super Hybrid System egy 1,5 literes turbómotort és elektromos hajtást kombinál. A rendszer körülbelül 530 lóerős, nyomatéka pedig 700 Nm, ami dinamikus és magabiztos vezetést tesz lehetővé. A 0–100 km/h gyorsulás mindössze 4,9 másodperc, ami egy SUV-tól kimagasló teljesítmény.

A háromfokozatú hibrid váltó finom, gyors kapcsolásokat biztosít, miközben az energiamenedzsment folyamatosan optimalizál. Tisztán elektromos üzemben akár 145 km is megtehető, kombinált üzemben pedig 1100+ km a hatótáv. A gyors DC-töltés és a kétirányú V2L-töltés további rugalmasságot ad: a külső eszközöket, például laptopot vagy kisebb háztartási berendezéseket is feltölthetjük az autóról.

A vezetési élmény lenyűgöző: a CDC elektromágneses futómű finoman csillapítja az út egyenetlenségeit, a kanyarokban stabil, és városi forgalomban is könnyedén manőverezhető. A sofőr számára a rendszer intelligens üzemmód-választást kínál: városi, sport és hosszú távú üzemmódok között könnyedén válthatunk, így az autó mindig a kívánt teljesítményt és komfortot biztosítja számunkra.

Vezetési élmény és biztonság

Az Omoda 9 SHS nemcsak erős és kényelmes, hanem okos is. A sofőrsegítő rendszerek között megtalálható az adaptív tempomat, sávtartó, sávelhagyás-jelző, automatikus vészfékezés, fáradtságfigyelő, valamint egy 540°-os panorámakamera. A karosszéria 85%-ban nagy szilárdságú acélból készült, az akkumulátor védelme extra biztonságot nyújt minden helyzetben.

A csendes elektromos üzem és a kifinomult futómű kombinációja különösen hosszú utaknál érezhető: nem fáraszt, nem vibrál vezetés közben, minden kilométer élménnyé válik. Ez a nőies SUV egyértelműen azt az érzést adja, hogy az autó nemcsak szállít, hanem kényeztet.

Omoda 9 SHS belső tere.
Jellemző vonásaival az autó újradefiniálja a hibrid SUV modellekre jellemző magas minőséget.
Fotó: Antalfi Krisztina

Összességében mindent az autóról:

Az Omoda 9 SHS egy prémium hibrid SUV, amely ötvözi a nőies eleganciát, a modern technológiát és a sportos teljesítményt. Külső formája harmonikus és látványos, beltere luxus élményt nyújt, a hibrid hajtás pedig dinamikus és takarékos.

Ez az autó ideális választás a modern női sofőröknek, akik stílusos, intelligens és erős SUV-ra vágynak, amely minden helyzetben magabiztos társuk lehet: a városi rohangálástól a hétvégi kirándulásokig, a bevásárlástól a hosszú autópályás utazásokig. Az Omoda 9 SHS nemcsak követi a trendeket – új életérzést mutat, ahol a prémium életérzés, a nőiesség és a technológia kéz a kézben jár.

Az Omoda 9 SHS műszaki adatai részletesebben:
Hajtás: Hibrid (Super Hybrid System)
Motor: 1,5 literes turbófeltöltős benzin + elektromos motor
Teljesítmény (kombinált): 530 LE
Nyomaték (kombinált): 700 Nm
Gyorsulás 0–100 km/h: 4,9 s
Végsebesség: 220 km/h (elektronikus korlátozóval)
Elektromos hatótáv: 145 km
Kombinált hatótáv: 1100+ km
Akkumulátor: Nagyteljesítményű lítium-ion
Töltés: Gyors DC-töltés, V2L kétirányú töltés
Váltó: 3-fokozatú hibrid váltó
Futómű: Elektromágneses CDC, adaptív lengéscsillapítás
Kerekek: 20–21 colos alumínium felnik
Fénytechnika: LED T-alakú nappali menetfény, LED hátsó lámpák
Infotainment: 12,3" dupla kijelző, érintőképernyő, hangvezérlés
Hangrendszer: 14 hangszórós Sony prémium audio
Ülések: Fűthető, szellőztethető, masszázsfunkció
Panoráma napfénytető: Elektromosan nyitható
Ha kedvet kaptál az Omoda 9 SHS modellhez, akkor ez a videó biztos tetszeni fog:

