Így készül a klasszikus farsangi fánk, ahogy a nagymamád csinálta: érdemes ellesni a receptet

A farsangi időszak elmaradhatatlan kedvence a fánk. Ez az a sütemény, ahol nem kapkodhatsz vagy rögtönözhetsz. Ennél a süteménynél minden a türelemről és a technikáról szól. A klasszikus farsangi fánk receptjének titka a tökéletes tészta és a helyes sütési módszer. Ha ezek rendben vannak, a végeredmény egy belül puha, kívül aranybarna, ízletes desszert, ráadásul kihűlve sem válik rágóssá. Mutatjuk, hogyan érheted el a fánkok tökéletes állagát!

A klasszikus farsangi fánk recept: így lesz ellenállhatatlan az íze.

Fotó: acceptphoto / Shutterstock

Egy farsang sem telhet el egy ízletes szalagos fánk kostóló nélkül.

Ezzel a recepttel tökéletes állagot és isteni ízeket érhetsz el.

10 lépésben elkészítheted a klasszikus farsangi fánkot.

A klasszikus farsangi fánk receptje

Farsangi fánk hozzávalók:

A tésztához: 50 dkg finomliszt

4 dkg porcukor

6 dkg vaj

2 dl tej

3 dkg élesztő

4 tojássárgája

1 ek rumaroma

1 db citrom reszelt héja

1 csipet só

olaj A tetejére: porcukor

lekvár

Ha feldobnád az ízeket, próbáld ki a fánkokat eper- vagy szilvalekvárral is!

Fotó: Mochnacs Andrea / Shutterstock

A farsangi fánk elkészítése

Íme, a tökéletes farsangi fánk receptjének pontos lépései:

A tejet langyosra melegítjük, hozzáadunk egy evőkanál cukrot, majd belemorzsoljuk az élesztőt. Félretesszük, amíg felfut és megemelkedik. A lisztet átszitáljuk egy nagy tálba, hozzáadjuk a sót és a maradék cukrot. Beleöntjük a felfuttatott élesztőt, majd hozzáadjuk a tojássárgáját, a felolvasztott vajat, a rumaromát, a citromhéjat és a vaníliakivonatot. A recept kulcsa a dagasztás. Így lesz tökéletes az íz és az állag is. Addig dolgozzuk a tésztát, amíg teljesen sima, rugalmas nem lesz, és elválik az edény falától. Így a fánkok jól átsülnek; belül levegősek és omlósak, kívül pedig aranybarnák lesznek. A jól átgyúrt tésztát letakarva, meleg helyen körülbelül 1 órán át kelesztjük, amíg a térfogata a duplájára nő. A megkelt tésztát enyhén lisztezett felületen ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, majd pogácsaszaggatóval vagy pohárral kiszúrjuk. A kiszaggatott fánkokat néhány percig pihentetjük, közben az olajat közepes hőfokra melegítjük. A fánkokat bő olajban, először fedő alatt sütjük, amíg az alsó oldaluk aranybarna nem lesz. A fedő alatt történő sütés adja a jellegzetes szalagot. Megfordítjuk őket, majd fedő nélkül készre sütjük a másik oldalukat is. A megsült szalagos fánkokat papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges olajat leitassuk. Tálaláskor porcukorral megszórjuk, és lekvárral kínáljuk .

Jó étvágyat!

Az alábbi videóban láthatod, hogyan készül a tökéletes farsangi fánk lépésről-lépésre: