Így készül a klasszikus farsangi fánk, ahogy a nagymamád csinálta: érdemes ellesni a receptet

Nincs télűzés fánk nélkül! Ellenállhatatlan illatok, puha tészta, mennyei ízek, és a hab a tortán: az édes baracklekvár. Mutatjuk a klasszikus farsangi fánk receptjét! De jó nagy adaggal készülj, mert pillanatok alatt el fog fogyni!
A farsangi időszak elmaradhatatlan kedvence a fánk. Ez az a sütemény, ahol nem kapkodhatsz vagy rögtönözhetsz. Ennél a süteménynél minden a türelemről és a technikáról szól. A klasszikus farsangi fánk receptjének titka a tökéletes tészta és a helyes sütési módszer. Ha ezek rendben vannak, a végeredmény egy belül puha, kívül aranybarna, ízletes desszert, ráadásul kihűlve sem válik rágóssá. Mutatjuk, hogyan érheted el a fánkok tökéletes állagát!
Egy farsang sem telhet el egy ízletes szalagos fánk kostóló nélkül.
Ezzel a recepttel tökéletes állagot és isteni ízeket érhetsz el.
10 lépésben elkészítheted a klasszikus farsangi fánkot.
A tejet langyosra melegítjük, hozzáadunk egy evőkanál cukrot, majd belemorzsoljuk az élesztőt. Félretesszük, amíg felfut és megemelkedik.
A lisztet átszitáljuk egy nagy tálba, hozzáadjuk a sót és a maradék cukrot. Beleöntjük a felfuttatott élesztőt, majd hozzáadjuk a tojássárgáját, a felolvasztott vajat, a rumaromát, a citromhéjat és a vaníliakivonatot.
A recept kulcsa a dagasztás. Így lesz tökéletes az íz és az állag is. Addig dolgozzuk a tésztát, amíg teljesen sima, rugalmas nem lesz, és elválik az edény falától. Így a fánkok jól átsülnek; belül levegősek és omlósak, kívül pedig aranybarnák lesznek.
A jól átgyúrt tésztát letakarva, meleg helyen körülbelül 1 órán át kelesztjük, amíg a térfogata a duplájára nő.
A megkelt tésztát enyhén lisztezett felületen ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, majd pogácsaszaggatóval vagy pohárral kiszúrjuk.
A kiszaggatott fánkokat néhány percig pihentetjük, közben az olajat közepes hőfokra melegítjük.
A fánkokat bő olajban, először fedő alatt sütjük, amíg az alsó oldaluk aranybarna nem lesz. A fedő alatt történő sütés adja a jellegzetes szalagot.
Megfordítjuk őket, majd fedő nélkül készre sütjük a másik oldalukat is.
A megsült szalagos fánkokat papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges olajat leitassuk.
Tálaláskor porcukorral megszórjuk, és lekvárral kínáljuk.
Jó étvágyat!
Az alábbi videóban láthatod, hogyan készül a tökéletes farsangi fánk lépésről-lépésre:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.