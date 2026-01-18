Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Farsangi fánk recept porcukorral szórva

Így készül a klasszikus farsangi fánk, ahogy a nagymamád csinálta: érdemes ellesni a receptet

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 12:45
Nincs télűzés fánk nélkül! Ellenállhatatlan illatok, puha tészta, mennyei ízek, és a hab a tortán: az édes baracklekvár. Mutatjuk a klasszikus farsangi fánk receptjét! De jó nagy adaggal készülj, mert pillanatok alatt el fog fogyni!
Ripszám Boglárka
A farsangi időszak elmaradhatatlan kedvence a fánk. Ez az a sütemény, ahol nem kapkodhatsz vagy rögtönözhetsz. Ennél a süteménynél minden a türelemről és a technikáról szól. A klasszikus farsangi fánk receptjének titka a tökéletes tészta és a helyes sütési módszer. Ha ezek rendben vannak, a végeredmény egy belül puha, kívül aranybarna, ízletes desszert, ráadásul kihűlve sem válik rágóssá. Mutatjuk, hogyan érheted el a fánkok tökéletes állagát!

Szalagos farsangi fánk recept.
A klasszikus farsangi fánk recept: így lesz ellenállhatatlan az íze.
Fotó: acceptphoto /  Shutterstock 
  • Egy farsang sem telhet el egy ízletes szalagos fánk kostóló nélkül.
  • Ezzel a recepttel tökéletes állagot és isteni ízeket érhetsz el.
  • 10 lépésben elkészítheted a klasszikus farsangi fánkot.

A klasszikus farsangi fánk receptje

Farsangi fánk hozzávalók:

A tésztához:

  • 50 dkg finomliszt
  • 4 dkg porcukor
  • 6 dkg vaj
  • 2 dl tej
  • 3 dkg élesztő
  • 4 tojássárgája
  • 1 ek rumaroma
  • 1 db citrom reszelt héja
  • 1 csipet só
  • olaj

A tetejére:

  • porcukor
  • lekvár
Farsangi fánk recept eperlekvárral
Ha feldobnád az ízeket, próbáld ki a fánkokat eper- vagy szilvalekvárral is!
Fotó: Mochnacs Andrea /  Shutterstock 

A farsangi fánk elkészítése

Íme, a tökéletes farsangi fánk receptjének pontos lépései:

  1. A tejet langyosra melegítjük, hozzáadunk egy evőkanál cukrot, majd belemorzsoljuk az élesztőt. Félretesszük, amíg felfut és megemelkedik.
  2. A lisztet átszitáljuk egy nagy tálba, hozzáadjuk a sót és a maradék cukrot. Beleöntjük a felfuttatott élesztőt, majd hozzáadjuk a tojássárgáját, a felolvasztott vajat, a rumaromát, a citromhéjat és a vaníliakivonatot.
  3. A recept kulcsa a dagasztás. Így lesz tökéletes az íz és az állag is. Addig dolgozzuk a tésztát, amíg teljesen sima, rugalmas nem lesz, és elválik az edény falától. Így a fánkok jól átsülnek; belül levegősek és omlósak, kívül pedig aranybarnák lesznek.
  4. A jól átgyúrt tésztát letakarva, meleg helyen körülbelül 1 órán át kelesztjük, amíg a térfogata a duplájára nő.
  5. A megkelt tésztát enyhén lisztezett felületen ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, majd pogácsaszaggatóval vagy pohárral kiszúrjuk.
  6. A kiszaggatott fánkokat néhány percig pihentetjük, közben az olajat közepes hőfokra melegítjük.
  7. A fánkokat bő olajban, először fedő alatt sütjük, amíg az alsó oldaluk aranybarna nem lesz. A fedő alatt történő sütés adja a jellegzetes szalagot.
  8. Megfordítjuk őket, majd fedő nélkül készre sütjük a másik oldalukat is.
  9. A megsült szalagos fánkokat papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges olajat leitassuk.
  10. Tálaláskor porcukorral megszórjuk, és lekvárral kínáljuk.

Jó étvágyat!

Az alábbi videóban láthatod, hogyan készül a tökéletes farsangi fánk lépésről-lépésre:

Ezeket a recepteket kipróbáltad már?

 

