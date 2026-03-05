"Az iráni konfliktusnak nem lehetnek vesztesei a magyar családok" – A kormány nem szeretné, hogy a benzinárak emelkedjenek

Az iráni konfliktusnak nem lehetnek vesztesei a magyar családok. Erről Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője beszélt a Mokkában. A kormány szeretné elkerülni, hogy a családok brutális benzinár-emelkedéssel találkozzanak a kutakon.
A közel-keleti háború egy hatalmas olajár emelkedést hozott, ami a benzinárat is befolyásolja. Felmerül a kérdés, hogy egy folyamatos emelkedésről, egyszeri emelkedésről van szó, illetve hogy megmarad-e ez a megemelkedett ár. A kormány álláspontja, hogy a családok nem lehetnek vesztesei ennek a helyzetnek.
Két dolgot le kell szögezni; egyik, hogy továbbra is rendelkezésre áll megfelelő mennyiség Magyarországon, tehát nem kell aggódnia senkinek. A másik, hogy mi lesz az árakkal, hiszen azt megtanultuk az elmúlt 60 év alapján, hogyha a Közel-Keleten valamilyen konfliktus van, az az olajárat felfele viszi. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy mi van a Barátság kőolajvezetéken megvalósuló ukrán olajzsarolással, mert egyáltalán nem mindegy, hogy vásárolhatunk-e vezetéken keresztül uráli típusú, lényegesen olcsóbb kőolajat, hiszen nyilvánvaló, a kettő közötti árkülönbség az alapanyagár miatt és az ideszállítás miatt is más. Ez kulcstényező, ami az árakat illeti most; látni, hogy egy 5-8 forintos elmozdulás már megvalósult, de nyilvánvaló, hogy itt az a kérdés, lesz-e adott esetben drasztikusabb áremelkedés, ezt most még nem lehet látni. Meglátjuk, ezzel kapcsolatban mi a helyzet, a kormány folyamatosan figyeli az eseményeket.
– mondta Palóc André a Mokkában. Hozzátette, valószínűleg nyomós következmények lesznek, mert a benzinárral minden másnak is felmegy az ára, hiszen az összefüggésben van a szállítással, élelmiszerrel, közlekedéssel is.
A tapasztalat szerint a kormány minden váratlan árhelyzetben intézkedett, hogy a családokat segítse.
Ha váratlan helyzet volt bármilyen árazással kapcsolatban, legyen az élelmiszereknél, az üzemanyagnál, a bankolásnál, és olyan árazás valósult volna meg, ami a családok számára elviselhetetlen mértékű, akkor közbeléptünk. A kritikusaink is elismerik, hogy mi, ha kell, akkor közbelépünk, sőt általában azt szokták rajtunk számon kérni, hogy közbe szoktunk lépni. Továbbra is figyeljük az eseményeket.
– magyarázta Palóc André. Az ellenzéki hangok közül többen azt mondták, hogy a magas adótartalom miatt magasak az üzemanyagárak. Ehhez viszont elég az adókulcsokat megnézni, hogy lássuk, nem igaz.
Ha a régiós országokat nézem, akkor azt látom, hogy nálunk az egyik, ha nem a legalacsonyabb az adókulcs az üzemanyagokon. Ez egy nagyon egyszerű összehasonlítás, százalékokat, ha az ember összenéz, akkor az tűnik ki, hogy Magyarországon talán a második legalacsonyabb az adókulcs az üzemanyagon, tehát ebből a szempontból ez egy ferdítés, mondhatnánk azt is, hogy hazugság.
Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is részt vesz a gazdasági évnyitón, amelyen ismertetik a kis- és középvállalkozóknak nyújtott lehetőségeket. Várhatóan jó hírekkel érkeznek.
Egy együttműködést indított el a kormány és a Kereskedelmi és Iparkamara a KKV-k számára óriási lehetőségekkel, rendkívüli adócsökkentésekkel. Ennek ősszel már látta is minden KKV a megvalósulását; fix 3 százalékos hitel a KKV-knak, meg egy 100 milliárd forintos könnyítés nekik úgy, hogy közben a Demján Sándor program már futott. Arra lehet számítani, hogy folytatjuk ezt a munkát, az adócsökkentésekben számíthatnak ránk a KKV-k. Abban egészen biztos lehet mindenki, hogy ma is érkezik további bejelentés.
– mondta Palóc André, majd a jó híreket megtoldva hozzátette;
Sikerült azon javítani, hogy az árnövekedés azért mérséklődjön, és közben a bérdinamika meg növekedjen. Ne feledjük el, 13. havi nyugdíj, 14. havi nyugdíj bevezetése, családi adókedvezmény megduplázása, szja-mentesség, ezek mind-mind ezt tudják támogatni. Én is azt látom, többet tudnak az emberek utazni, és többet tudnak ott vásárolni, ahol szeretnének, nem csak azt, ami kötelező.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.