"Az iráni konfliktusnak nem lehetnek vesztesei a magyar családok" – A kormány nem szeretné, hogy a benzinárak emelkedjenek

Az iráni konfliktusnak nem lehetnek vesztesei a magyar családok. Erről Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője beszélt a Mokkában. A kormány szeretné elkerülni, hogy a családok brutális benzinár-emelkedéssel találkozzanak a kutakon.

Mit tudunk a benzinár növekedéséről? Mire számíthatunk? Fotó: Kuklis István / Délmagyarország

A benzinár növekedése tartós lesz?

A közel-keleti háború egy hatalmas olajár emelkedést hozott, ami a benzinárat is befolyásolja. Felmerül a kérdés, hogy egy folyamatos emelkedésről, egyszeri emelkedésről van szó, illetve hogy megmarad-e ez a megemelkedett ár. A kormány álláspontja, hogy a családok nem lehetnek vesztesei ennek a helyzetnek.

Két dolgot le kell szögezni; egyik, hogy továbbra is rendelkezésre áll megfelelő mennyiség Magyarországon, tehát nem kell aggódnia senkinek. A másik, hogy mi lesz az árakkal, hiszen azt megtanultuk az elmúlt 60 év alapján, hogyha a Közel-Keleten valamilyen konfliktus van, az az olajárat felfele viszi. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy mi van a Barátság kőolajvezetéken megvalósuló ukrán olajzsarolással, mert egyáltalán nem mindegy, hogy vásárolhatunk-e vezetéken keresztül uráli típusú, lényegesen olcsóbb kőolajat, hiszen nyilvánvaló, a kettő közötti árkülönbség az alapanyagár miatt és az ideszállítás miatt is más. Ez kulcstényező, ami az árakat illeti most; látni, hogy egy 5-8 forintos elmozdulás már megvalósult, de nyilvánvaló, hogy itt az a kérdés, lesz-e adott esetben drasztikusabb áremelkedés, ezt most még nem lehet látni. Meglátjuk, ezzel kapcsolatban mi a helyzet, a kormány folyamatosan figyeli az eseményeket.

– mondta Palóc André a Mokkában. Hozzátette, valószínűleg nyomós következmények lesznek, mert a benzinárral minden másnak is felmegy az ára, hiszen az összefüggésben van a szállítással, élelmiszerrel, közlekedéssel is.

A tapasztalat szerint a kormány minden váratlan árhelyzetben intézkedett, hogy a családokat segítse.

Ha váratlan helyzet volt bármilyen árazással kapcsolatban, legyen az élelmiszereknél, az üzemanyagnál, a bankolásnál, és olyan árazás valósult volna meg, ami a családok számára elviselhetetlen mértékű, akkor közbeléptünk. A kritikusaink is elismerik, hogy mi, ha kell, akkor közbelépünk, sőt általában azt szokták rajtunk számon kérni, hogy közbe szoktunk lépni. Továbbra is figyeljük az eseményeket.

– magyarázta Palóc André. Az ellenzéki hangok közül többen azt mondták, hogy a magas adótartalom miatt magasak az üzemanyagárak. Ehhez viszont elég az adókulcsokat megnézni, hogy lássuk, nem igaz.

Ha a régiós országokat nézem, akkor azt látom, hogy nálunk az egyik, ha nem a legalacsonyabb az adókulcs az üzemanyagokon. Ez egy nagyon egyszerű összehasonlítás, százalékokat, ha az ember összenéz, akkor az tűnik ki, hogy Magyarországon talán a második legalacsonyabb az adókulcs az üzemanyagon, tehát ebből a szempontból ez egy ferdítés, mondhatnánk azt is, hogy hazugság.

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is részt vesz a gazdasági évnyitón, amelyen ismertetik a kis- és középvállalkozóknak nyújtott lehetőségeket. Várhatóan jó hírekkel érkeznek.

Egy együttműködést indított el a kormány és a Kereskedelmi és Iparkamara a KKV-k számára óriási lehetőségekkel, rendkívüli adócsökkentésekkel. Ennek ősszel már látta is minden KKV a megvalósulását; fix 3 százalékos hitel a KKV-knak, meg egy 100 milliárd forintos könnyítés nekik úgy, hogy közben a Demján Sándor program már futott. Arra lehet számítani, hogy folytatjuk ezt a munkát, az adócsökkentésekben számíthatnak ránk a KKV-k. Abban egészen biztos lehet mindenki, hogy ma is érkezik további bejelentés.

– mondta Palóc André, majd a jó híreket megtoldva hozzátette;