Videón a büntetőfékezés: úgy kiakadt a vétkes sofőr, hogy még maga hívott rendőrt

Elképesztő jelenetek láttak napvilágot egy M6-os autópályán történt esetről, ahol nagy sebesség mellett egy Fiat Punto sofőrje szabálytalan manővert hajtott végre, míg egy másik autós büntetőfékezéssel próbált veszélybe sorolni más járművezetőket. A történtekről a Budapesti Autósok közössége számolt be.

Autópályán büntetőfékezett, majd maga hívta a rendőröket Fotó: Bpi Autósok

A felvétel készítő, fedélzeti kamerás autós állítása szerint az előtte haladó jármű vezetője minden előzmény nélkül hirtelen fékezett le, így már nem maradt elég ideje reagálni, így koccanás is történt a büntetőfékezésből. Az elkövető ráadásul maga hívott rendőrt, pedig az ütközés következtében a vétlen sofőr autója volt az, ami megsérült.

Minden előzmény nélkül történt az eset, büntetőfékezett az illető az M6-os kihajtóján 2026.03.02-án. Még az illetőnek állt feljebb, aki rendőrt hívott. Várjuk az ügy folytatását… A hűtőrács sérült meg és a lökhárító

- közölték.

A másik, Fiat Puntós történet pedig a főváros XX. kerületben, a Nagysándor József utca és a Vörösmarty utca kereszteződésében történt, ahol a Fiat sofőrje egy piros lámpánál két, előtte álló autót megelőzve hajtott be a kereszteződésbe.



