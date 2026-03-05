Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Videón a büntetőfékezés: úgy kiakadt a vétkes sofőr, hogy még maga hívott rendőrt

m6-os autópálya
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 11:20
büntetőfékezésrendőr
Mutatjuk az M6-os autópályán lezajlott esetet.
B. V.
A szerző cikkei

Elképesztő jelenetek láttak napvilágot egy M6-os autópályán történt esetről, ahol nagy sebesség mellett egy Fiat Punto sofőrje szabálytalan manővert hajtott végre, míg egy másik autós büntetőfékezéssel próbált veszélybe sorolni más járművezetőket. A történtekről a Budapesti Autósok közössége számolt be.

Autópályán büntetőfékezett, majd maga hívta a rendőröket
Autópályán büntetőfékezett, majd maga hívta a rendőröket  Fotó: Bpi Autósok

Autópályán büntetőfékezett, majd úgy kiakadt, hogy maga hívott rendőrt

A felvétel készítő, fedélzeti kamerás autós állítása szerint az előtte haladó jármű vezetője minden előzmény nélkül hirtelen fékezett le, így már nem maradt elég ideje reagálni, így koccanás is történt a büntetőfékezésből. Az elkövető ráadásul maga hívott rendőrt, pedig az ütközés következtében a vétlen sofőr autója volt az, ami megsérült. 

Minden előzmény nélkül történt az eset, büntetőfékezett az illető az M6-os kihajtóján 2026.03.02-án. Még az illetőnek állt feljebb, aki rendőrt hívott. Várjuk az ügy folytatását… A hűtőrács sérült meg és a lökhárító

 - közölték. 

A másik, Fiat Puntós történet pedig a főváros  XX. kerületben, a Nagysándor József utca és a Vörösmarty utca kereszteződésében történt, ahol a Fiat sofőrje egy piros lámpánál két, előtte álló autót megelőzve hajtott be a kereszteződésbe.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu