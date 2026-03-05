Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Gulyás Gergely: a Barátság vezeték működőképes, Zelenszkij ukrán elnök utasítására nem indítják újra

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 11:22
Politikai okai vannak az ukrán olajblokádnak.

A Barátság kőolajvezeték működőképes, azt kizárólag Zelenszkij ukrán elnök utasítására nem indítják újra - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón.

A tárcavezető közölte: a Mol menedzsmentje által bemutatott bizonyítékok és a szakértők távol tartása a helyszíntől is bizonyítja ezt, hiszen utóbbiak szemléje során bebizonyosodna, hogy nincs akadálya a szállítások felújításának. Gulyás Gergely elmondta: szakmai bizottságot hoz létre Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára vezetésével a kormány. Ebben a Mol képviselői is helyet kapnak. A testület bármikor készen áll a Barátság kőolajvezeték szemléjére. Így "néhány óra alatt meg lehetne győződni arról, hogy az ukrán állítások valótlanok" - mondta.


 

