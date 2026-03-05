Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megtaláltuk a fodrászt, aki Szoboszlai frizurájáért felelős

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 11:30
Liverpoolfodrászfrizura
A tehetséges fodrászt rendszeresen látogatják a Liverpool-játékosok. Ezúttal Szoboszlai haja került a mester kezei közé, az eredmény pedig magáért beszél.

A Liverpool kedd este sokkoló vereséget szenvedett a sereghajtó Wolverhampton otthonában, ám nem túlzás állítani, hogy a legnagyobb meglepetést Szoboszlai haja szolgáltatta. A magyar játékos pályafutása során már számos kreatív frizurával rukkolt elő, de ezúttal egy teljesen új, befont stílusban jelent meg a találkozón. A fodrásza is rendkívül büszke volt az eredményre.

Szoboszlai haja hatalmas figyelmet kapott a Wolverhampton-Liverpool meccsen
Szoboszlai haja hatalmas figyelmet kapott a Wolverhampton-Liverpool meccsen / Fotó: Andrew Kearns - CameraSport

A látványos hajkoronáért Nanah felel, aki kifejezetten erős, göndör haj formázására, illetve a Szoboszlai Dominiknél is látott fonásokra specializálódott. A liverpooli játékosok közül Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong és Rio Ngumoha rendszeresen felkeresi, és úgy fest, most a magyar középpályás is beadta a derekát.

Nanah a Wolverhamton-Liverpool mérkőzés után TikTok-csatornáján árulta el, hogy ő felelős Szoboszlai frizurájáért:

Ha azon tűnődtél, ki készítette Szoboszlai első fonását, most már tudod. Mit szóltok az új stílushoz?

– írta a szakember.

A Liverpool játékosok fodrászának oldalát, illetve a Szoboszlaival kapcsolatos bejegyzését EZEN A LINKEN találod.

A magyar válogatott csapatkapitánya korábban a BarbersNo1 szalonban volt visszatérő vendég, ám az elmúlt hónapokban már nem vágatott sokat a frizurájából, ami arra utal, hogy a fonott stílust hetek óta tervezhette.

Szoboszlai haja nem hozott szerencsét

A címvédő kedden este a hosszabbításban kapott gólt, és veszített 2-1-re a szinte biztos kieső Wolverhampton otthonában. A Liverpoolnak pénteken 21:00-kor (Spíler 1) az FA-kupa nyolcaddöntőjében lesz lehetősége a revansra a Wolves ellen.

@borsonline

Szoboszlai új frizurákat villantott idén A Liverpool magyar sztárja a külsejével is magára vonta a figyelmet. #bors #szoboszlai #szoboszlaidominik #frizura #liverpool #stílus #borsonline

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu