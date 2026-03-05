Megtaláltuk a fodrászt, aki Szoboszlai frizurájáért felelős

A Liverpool kedd este sokkoló vereséget szenvedett a sereghajtó Wolverhampton otthonában, ám nem túlzás állítani, hogy a legnagyobb meglepetést Szoboszlai haja szolgáltatta. A magyar játékos pályafutása során már számos kreatív frizurával rukkolt elő, de ezúttal egy teljesen új, befont stílusban jelent meg a találkozón. A fodrásza is rendkívül büszke volt az eredményre.

Szoboszlai haja hatalmas figyelmet kapott a Wolverhampton-Liverpool meccsen / Fotó: Andrew Kearns - CameraSport

A látványos hajkoronáért Nanah felel, aki kifejezetten erős, göndör haj formázására, illetve a Szoboszlai Dominiknél is látott fonásokra specializálódott. A liverpooli játékosok közül Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong és Rio Ngumoha rendszeresen felkeresi, és úgy fest, most a magyar középpályás is beadta a derekát.

Nanah a Wolverhamton-Liverpool mérkőzés után TikTok-csatornáján árulta el, hogy ő felelős Szoboszlai frizurájáért:

Ha azon tűnődtél, ki készítette Szoboszlai első fonását, most már tudod. Mit szóltok az új stílushoz?

– írta a szakember.

A Liverpool játékosok fodrászának oldalát, illetve a Szoboszlaival kapcsolatos bejegyzését EZEN A LINKEN találod.

A magyar válogatott csapatkapitánya korábban a BarbersNo1 szalonban volt visszatérő vendég, ám az elmúlt hónapokban már nem vágatott sokat a frizurájából, ami arra utal, hogy a fonott stílust hetek óta tervezhette.

Szoboszlai haja nem hozott szerencsét

A címvédő kedden este a hosszabbításban kapott gólt, és veszített 2-1-re a szinte biztos kieső Wolverhampton otthonában. A Liverpoolnak pénteken 21:00-kor (Spíler 1) az FA-kupa nyolcaddöntőjében lesz lehetősége a revansra a Wolves ellen.