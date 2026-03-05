Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Moziélmény a föld alatt: ezek a leghíresebb metróban játszódó filmek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 11:46
Március 5-től vetítik a hazai mozik az Exit 8 című sikerfilmet, aminek titokzatos története teljes egészében a föld alatti metrófolyosókon játszódik. Ez a különleges világ számos filmest megihletett már korábban is, összegyűjtöttük a legemlékezetesebb metró eseteket.

Christopher Lambert, Isabelle Adjani, Jean Reno, Denzel Washington, John Travolta, Woody Harrelson, Kate Beckinsale, vagy éppen Mucsi Zoltán és Csányi Sándor: sztárok, akik egy egész filmnyi időt a föld alatt töltöttek. Íme, a kedvenc metrós filmjeink!

A Metró témájú filmek kuriózuma a Kontroll.
A Csányi Sándor-filmek legkülönlegesebb darabja volt a Metró különös világát bemutató Kontroll (Fotó: Entertainment Pictures)

Metró (1985)

A francia sztárrendezeő Luc Besson (Léon, a profi, Az ötödik elem) első sikerfilmjében egy egész különleges világot álmodott a párizsi metró alvilágába. Itt lel menedéket az üldözői elől a szerethető zsivány Christopher Lamber, és nem csak a szerelem talál rá a föld alatt Isabelle Adjani személyében, de még a filmes karrierje elején tartó Jean Renóval is megismerkedik.

Pénzvonat (1995)

Ebben a tipikus kilencvenes évekbeli akciófilmben Woody Harrelson és Wesley Snipes nem csak Jennifer Lopez kegyeiért küzd meg, de egy föld alatt közlekedő, milliókat szállító páncélvonat tartalmáért is. Mindezt a zűrös New York-i metró rendfenntartó munkatársaként dolgozva, azaz pandúrból rablónak állva.

Underworld (2003)

A vámpírok és vérfarkasok ősi küzdelmét a modern időkben Kate Beckinsale főszereplésével megjelenítő Underworld és a folytatás Underworld: Evolúció fevételei a kétezres évek első felében készültek Budapesten, vagy inkább Budapest alatt. Hisz a Mafilm stúdióján kívül, a sztoriból adódóan elsősorban a budapesti aluljárók és metróalagutak kaptak főszerepet a külföldi filmesek kamerái előtt.

Az olasz meló (2003)

A hatvanas évek kultikus szélhámosfilmjének azonos című újrafeldolgozásában a főhősök tervének központi eleme a metró. Egészen pontosan az a metróalagút, amin keresztül meglovasítják a hatalmas zsákmányt, sőt amiben Mini Morris autókkal száguldoznak is az elhíresült üldözésjelenetben.

Kontroll (2003)

Aki belekezdett a cikkünk olvasásába, vélhetően már várt erre a tételre a listánkon, hiszen nekünk magyaroknak is megvan a magunk metrós filmje. Nem is akármilyen: Antal Nimród egyenesen Hollywoodba tudott katapultálni a Kontroll sikerének (is) köszönhetően. A budapesti metró botcsinálta ellenőreinek kalandjai és az ezzel összefonódó sötét bűntörténet pedig azóta is töretlen népszerűségnek örvend a hazai filmkedvelők körében.

Hajsza a föld alatt (2009)

Már 1974-ben is készült egy ilyen film Walter Matthau és Robert Shaw főszereplésével, majd 2009-ben Tony Scott gondolta újra a sztorit a rendezői székben, és a kamerája előtt Denzel Washington brillírozott a jó-, míg John Travolta a rosszfiú szerepében. Utóbbi túszul ejti egy metrószerelvény utasait némi váltságdíj fejében, előbbinek pedig a metró egyik átlagdolgozójaként kell hőssé válnia a nem mindennapi helyzetben.

Exit 8 (2025)

Március 5-től látható a hazai mozikban ez a misztikus rejtélyre épülő, időnként a horror zsánerével is kacérkodó japán sikerfilm. Az Exit 8 egy videojáték adaptációjaként készült el, és ezt le se tagadhatná: a főhőse a metró földalatti folyosóin ragad bele valamilyen titokzatos kihívásba, ahol trükkös pályákat kell teljesítenie a megmeneküléshez.

 

 

