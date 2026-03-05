Moziélmény a föld alatt: ezek a leghíresebb metróban játszódó filmek

Christopher Lambert, Isabelle Adjani, Jean Reno, Denzel Washington, John Travolta, Woody Harrelson, Kate Beckinsale, vagy éppen Mucsi Zoltán és Csányi Sándor: sztárok, akik egy egész filmnyi időt a föld alatt töltöttek. Íme, a kedvenc metrós filmjeink!

A Csányi Sándor-filmek legkülönlegesebb darabja volt a Metró különös világát bemutató Kontroll (Fotó: Entertainment Pictures)

Metró (1985)

A francia sztárrendezeő Luc Besson (Léon, a profi, Az ötödik elem) első sikerfilmjében egy egész különleges világot álmodott a párizsi metró alvilágába. Itt lel menedéket az üldözői elől a szerethető zsivány Christopher Lamber, és nem csak a szerelem talál rá a föld alatt Isabelle Adjani személyében, de még a filmes karrierje elején tartó Jean Renóval is megismerkedik.

Pénzvonat (1995)

Ebben a tipikus kilencvenes évekbeli akciófilmben Woody Harrelson és Wesley Snipes nem csak Jennifer Lopez kegyeiért küzd meg, de egy föld alatt közlekedő, milliókat szállító páncélvonat tartalmáért is. Mindezt a zűrös New York-i metró rendfenntartó munkatársaként dolgozva, azaz pandúrból rablónak állva.

Underworld (2003)

A vámpírok és vérfarkasok ősi küzdelmét a modern időkben Kate Beckinsale főszereplésével megjelenítő Underworld és a folytatás Underworld: Evolúció fevételei a kétezres évek első felében készültek Budapesten, vagy inkább Budapest alatt. Hisz a Mafilm stúdióján kívül, a sztoriból adódóan elsősorban a budapesti aluljárók és metróalagutak kaptak főszerepet a külföldi filmesek kamerái előtt.

Az olasz meló (2003)

A hatvanas évek kultikus szélhámosfilmjének azonos című újrafeldolgozásában a főhősök tervének központi eleme a metró. Egészen pontosan az a metróalagút, amin keresztül meglovasítják a hatalmas zsákmányt, sőt amiben Mini Morris autókkal száguldoznak is az elhíresült üldözésjelenetben.

Kontroll (2003)

Aki belekezdett a cikkünk olvasásába, vélhetően már várt erre a tételre a listánkon, hiszen nekünk magyaroknak is megvan a magunk metrós filmje. Nem is akármilyen: Antal Nimród egyenesen Hollywoodba tudott katapultálni a Kontroll sikerének (is) köszönhetően. A budapesti metró botcsinálta ellenőreinek kalandjai és az ezzel összefonódó sötét bűntörténet pedig azóta is töretlen népszerűségnek örvend a hazai filmkedvelők körében.