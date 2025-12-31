Ez a tökéletes kocsonya titka

Te is imádod a kocsonyát, de úgy érzed, hogy még sem sikerül tökéletesen? Ne aggódj, mutatjuk mit csinálj, hogy olyan finom legyen a kocsonya, mint a nagymamádé!
1. Ettől múlik, megdermed-e
Ahhoz, hogy szilárd, rezgős legyen a kocsonya, sok-sok bőrös-csontos hozzávalóra van szükség, hiszen az ezekben lévő kollagén teszi lehetővé, hogy megszilárduljon a lé.
2. Nem mindegy mi kerül bele
Válasszunk friss, minőségi húsokat, lehetőség szerint termelői húsboltban. Vegyünk a kocsonyához húst: sertéskörmöt, bőrkét, húsos csontokat, és mellé egy kis füstöltet is: csülköt, vagy fület, farkat.
3. Alaposan készítsük elő
A bőrös húsokat borotváljuk meg, hogy ne maradjon rajtuk szőr. Tisztítsuk meg a csontszilánkoktól, majd tegyük a húsokat hideg vízbe egy fél órára, hogy kiázzon a vér belőlük.
4.Kétszer habozzuk le
Só nélkül, tiszta vízben tegyük fel a húsokat lassú tűzön, és ha forrni kezd, szedjük le a habját. Csak ezután sózzuk; ennek hatására újra habozni fog a lé. Ezt is szedjük le, így tisztább lesz majd.
5. Szánjuk rá az időt
Kocsonyát nem lehet sietve, kapkodva készíteni, hiszen a hosszú, lassú főzés oldja ki a kollagént a bőrös húsokból. Kis lángon, gyöngyöztetve főttük legalább négy-öt órán keresztül.
6. Ne sajnáljuk tőle a fűszereket
Ami mindenképpen kell a kocsonya recepthez, az az egész bors, a babérlevél, a sárgarépa, a fokhagyma és a vöröshagyma. Ez utóbbit héjastul tegyük bele, hogy szép színe legyen a lének. Ha szeretjük a pikáns ízeket, akkor csilit is rakhatunk hozzá.
7. Ellenőrizzük főzés közben
Ne vegyük le egyből a tűzről, ha lejárt a főzési idő: ellenőrizzük, hogy a hús leválik-e a csontról, és összetapadnak-e az ujjaink, ha hozzáérünk; ha igen, akkor megfelelő a kollagénszint a lében.
8. Pihentessük egy kicsit
Miután levettük a tűzről, hagyjuk egy kicsit kihűlni a kész kocsonyalevet egészen addig, amíg a zsír meg nem dermed a tetején. Kanállal szedjük le, a maradékot pedig papírtörlővel óvatosan itassuk fel.
9. Porciózzuk ki
A kihűlt léből vegyük ki a húsokat, csontozzuk ki ezeket, majd szeleteljük fel a zöldségeket is. Ezután tegyük tálakba egyenlően elosztva. Szedjünk minden adagra levet úgy, hogy ellepje.
10. Tegyük a hűvösre
A dermedéshez 8-12 órára is szükség lehet. Vigyük a tálakat a kamrába, vagy tegyük a hűtőbe, és hagyjuk, hogy megszilárduljon a lé. Fontos, hogy pihentetés közben ne mozgassuk vagy rázogassuk!
Az alábbi videó segítséget nyújt a kocsonya elkészítéséhez:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.