PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 12:45
Akkor tökéletes, ha jól megszilárdul, rezeg, és olyan tiszta, hogy szinte áttetsző. Ahhoz, hogy a kocsonya tökéletes legyen, nemcsak türelemre, de stratégiára is szükség van. Mutatjuk a tuti tippeket a Fanny magazin jóvoltából.
Bors
A szerző cikkei

Te is imádod a kocsonyát, de úgy érzed, hogy még sem sikerül tökéletesen? Ne aggódj, mutatjuk mit csinálj, hogy olyan finom legyen a kocsonya, mint a nagymamádé!

Kocsonya egy tálban zöldségekkel.
A tökéletes kocsonya elkészítése nem nemhéz, csak oda kell figyelni pár dologra
Fotó: Fotó-Komáromi Zoltán
  • A tökéletes kocsonya titkai.
  • Csontos húsok kellenek hozzá, a bennük lévő kollagén szilárdítja meg a levet.
  • Fontos a lassú főzés.
  • Fűszerezés után pihentessük, majd porciózzuk ki. 

Ez a tökéletes kocsonya titka

1. Ettől múlik, megdermed-e

Ahhoz, hogy szilárd, rezgős legyen a kocsonya, sok-sok bőrös-csontos hozzávalóra van szükség, hiszen az ezekben lévő kollagén teszi lehetővé, hogy megszilárduljon a lé.

2. Nem mindegy mi kerül bele

Válasszunk friss, minőségi húsokat, lehetőség szerint termelői húsboltban. Vegyünk a kocsonyához húst: sertéskörmöt, bőrkét, húsos csontokat, és mellé egy kis füstöltet is: csülköt, vagy fület, farkat.

3. Alaposan készítsük elő

A bőrös húsokat borotváljuk meg, hogy ne maradjon rajtuk szőr. Tisztítsuk meg a csontszilánkoktól, majd tegyük a húsokat hideg vízbe egy fél órára, hogy kiázzon a vér belőlük.

4.Kétszer habozzuk le

Só nélkül, tiszta vízben tegyük fel a húsokat lassú tűzön, és ha forrni kezd, szedjük le a habját. Csak ezután sózzuk; ennek hatására újra habozni fog a lé. Ezt is szedjük le, így tisztább lesz majd.

5. Szánjuk rá az időt

Kocsonyát nem lehet sietve, kapkodva készíteni, hiszen a hosszú, lassú főzés oldja ki a kollagént a bőrös húsokból. Kis lángon, gyöngyöztetve főttük legalább négy-öt órán keresztül.

Kocsonya kiporciózva, műanyag tányérokban.
A kocsonya készítése időigényes folyamat, de megéri! 
Fotó: Cseh Gábor / Vas Népe

6. Ne sajnáljuk tőle a fűszereket

Ami mindenképpen kell a kocsonya recepthez, az az egész bors, a babérlevél, a sárgarépa, a fokhagyma és a vöröshagyma. Ez utóbbit héjastul tegyük bele, hogy szép színe legyen a lének. Ha szeretjük a pikáns ízeket, akkor csilit is rakhatunk hozzá. 

7. Ellenőrizzük főzés közben

Ne vegyük le egyből a tűzről, ha lejárt a főzési idő: ellenőrizzük, hogy a hús leválik-e a csontról, és összetapadnak-e az ujjaink, ha hozzáérünk; ha igen, akkor megfelelő a kollagénszint a lében.

8. Pihentessük egy kicsit

Miután levettük a tűzről, hagyjuk egy kicsit kihűlni a kész kocsonyalevet egészen addig, amíg a zsír meg nem dermed a tetején. Kanállal szedjük le, a maradékot pedig papírtörlővel óvatosan itassuk fel.

9. Porciózzuk ki

A kihűlt léből vegyük ki a húsokat, csontozzuk ki ezeket, majd szeleteljük fel a zöldségeket is. Ezután tegyük tálakba egyenlően elosztva. Szedjünk minden adagra levet úgy, hogy ellepje.

10. Tegyük a hűvösre

A dermedéshez 8-12 órára is szükség lehet. Vigyük a tálakat a kamrába, vagy tegyük a hűtőbe, és hagyjuk, hogy megszilárduljon a lé. Fontos, hogy pihentetés közben ne mozgassuk vagy rázogassuk!

Az alábbi videó segítséget nyújt a kocsonya elkészítéséhez:

