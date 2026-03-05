Bódi Csabi a nagy fogyás után testvért szeretne kislányának

Mint arról mi is beszámoltunk, Bódi Csabi elképesztő fogyáson van túl. A mulatós énekes korábban több mint 110 kg volt, és miután már a levegőt is nehezen vette, tudta, változtatnia kell. Motivációja pedig kislánya, Lilien volt. Elhatározásának és igyekezetének meg is lett a gyümölcse: 85 kilóra fogyott le. Most pedig, hogy ezen már túl van, úgy érzi, jöhet a következő nagy fejezet: egy új gyermek.
"Borzasztóan el voltam hízva. Bevallom, az ébresztett rá erre, amikor már nem tudtam a kislányommal futkározni a kertben. Izzadtam, kapkodtam a levegőt, a vérnyomásom is az egekbe szökött. Rájöttem, hogy ez így nem mehet tovább, fel kell nevelnem a gyerekeimet, fontos felad tom van ezzel még az életben. Ginát is emésztette, hogy nem érzem jól magam a bőrömben, ezért hazahozott egy súlyszabályzó módszert, amit könnyű volt beiktatni a pörgős életembe" - nyilatkozta az énekes, hozzátéve: a kúra során csak meg kellett inni az adott napra előírt mennyiséget, és be kellett kapkodni pár kis pirulát.
Akkoriban eszembe se jutott, hogy akár lehetne még egy gyerekünk is. Most azonban úgy érzem magam, mint amikor Ginával megismerkedtünk: akár a gólya is bekopogtathatna, ha érdemesek vagyunk rá
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.