Bódi Csabi a nagy fogyás után testvért szeretne kislányának

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 11:35
Bővül a család? Bódi Csabinak nem lenne ellenére!
Mint arról mi is beszámoltunk, Bódi Csabi elképesztő fogyáson van túl. A mulatós énekes korábban több mint 110 kg volt, és miután már a levegőt is nehezen vette, tudta, változtatnia kell. Motivációja pedig kislánya, Lilien volt. Elhatározásának és igyekezetének meg is lett a gyümölcse: 85 kilóra fogyott le. Most pedig, hogy ezen már túl van, úgy érzi, jöhet a következő nagy fejezet: egy új gyermek.

"Borzasztóan el voltam hízva. Bevallom, az ébresztett rá erre, amikor már nem tudtam a kislányommal futkározni a kertben. Izzadtam, kapkodtam a levegőt, a vérnyomásom is az egekbe szökött. Rájöttem, hogy ez így nem mehet tovább, fel kell nevelnem a gyerekeimet, fontos felad tom van ezzel még az életben. Ginát is emésztette, hogy nem érzem jól magam a bőrömben, ezért hazahozott egy súlyszabályzó módszert, amit könnyű volt beiktatni a pörgős életembe" - nyilatkozta az énekes, hozzátéve: a kúra során csak meg kellett inni az adott napra előírt mennyiséget, és be kellett kapkodni pár kis pirulát.

Bódi Csabi a nagy fogyása után testvért szeretne Liliennek

Akkoriban eszembe se jutott, hogy akár lehetne még egy gyerekünk is. Most azonban úgy érzem magam, mint amikor Ginával megismerkedtünk: akár a gólya is bekopogtathatna, ha érdemesek vagyunk rá

 - írja a Story.

 

