A disznóvágás népi hagyományai – Te mennyit ismersz közülük?

A legérdekesebb disznóvágási hagyományok a régi időkből erednek

Kifejezetten mulatságos szokás volt közülük a nyársdugás

A disznóvágáshoz sok hagyomány kötődik, hiszen ez a falusi élet egyik legfontosabb téli eseménye, ami ma is tradíció vidéken. Akárcsak most, egykor is összegyűjt a falu apraja nagyja, és nemcsak azért, mert az emberek szerettek részt venni a disznóölésen, hanem azért is, mert elkélt a segítség. Éppen ezért a családtagokon túl barátokat és a szomszédokat is gyakran meghívták. Mindez éltette a disznóvágás népi hagyományait, a közös munka gyümölcse pedig a hatalmas lakoma lett.

A disznóvágás népi hagyományai izgalmas és olykor mulattató szokásokat rejtettek magukban.

Fotó: Foto 4440 / Shutterstock

Ezek a disznóvágás népi hagyományai közül a legérdekesebbek:

Konkrét napon nyílik a szezon

A felhizlalt, vágósúlyt elérő állatot legkorábban november 30-án, azaz Disznóölő Szent András napján lehetett levágni. A disznót tartó családok nagy része ekkor fogott bele, sokan azonban januárra vagy februárra időzítették az ölést, mert a hideg egyszerűbbé teszi a hús feldolgozását. A többi vidéki szokáshoz hasonlóan, a disznóvágáshoz számtalan néphagyomány kapcsolódott, ezekről azonban kevesebbet tudunk.

Ételek a kántálásért cserébe

A kántálás elnevezésű gyakorlat során azok a fiatalok, akik nem kaptak meghívást a disznótorra, a ház elé mentek, gyakran jelmezekben, és verseket kezdtek szavalni. Céljuk az volt, hogy kapjanak némi kóstolót, és persze egy kis pálinkát, amit általában sikerült is elérniük. A köszönetmondás ugyancsak verses formában történt. Ha viszont elutasították őket, újra a költeményekhez nyúltak, ám ezek már sértő hangvételűek voltak.

Alakoskodás a jókedv érdekében

Az alakoskodás vagy maskarázás egy sajátos szokást takar, aminek fő célja a jó kedvre derítés. A fiatalok jelmezt húztak, a legmulatságosabb a disznótoros vőlegény és menyasszonya voltak: a legény menyasszonynak öltözött, fátyolt és koszorút viselt, míg a leány a vőlegény bőrébe bújt. Így látogattak el a disznóvágásos házba, ahol kosarukba finomságokat kaptak. Ennek feltétele is volt: el kellett mutogatniuk, miért érkeztek, hálájuk jeléül pedig táncot is lejtettek.