Kitálalt az igazságról Liu Shaolin Sándor exbarátnője

Bár a barátai támogatták, de néhányan szóba sem állnak Elise Christie-vel, mióta 2022-ben regisztrált az OnlyFans-re. A világ- és Európa-bajnok brit rövidpályás gyorskorcsolyázó – aki három évig volt az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor barátnője – az interneten is kőkemény kritikákat kapott erotikus tartalmai miatt.
Elise Christie még 2021-ben, 31 éves korában vonult vissza súlyos bokasérülése miatt. Liu Shaolin Sándor exbarátnője ezután indította el saját OnlyFans-oldalát.
Próbálok eljutni oda, hogy ne kelljen ezt csinálnom, de anyagilag ez nem könnyű
– idézi Elise Christie Telegraphnak adott interjúját az Origo.
Az egykori rövidpályás gyorskorcsolyázó erotikus tartalmai révén 5 ezer dollárt, azaz közel 1,7 millió forintot kap minden 700. előfizetője után.
A legközelebbi barátaim szinte mind támogattak, de néhányan emiatt nem álltak szóba velem, az interneten kőkemény kritikákat kaptam
– mesélte Elise Christie, aki úgy véli, ha az OnlyFans miatt szidják, az nem olyan rossz, mintha a sportteljesítménye miatt tennék ugyanezt.
Liu Shaolin Sándor exe rengeteg nehézségen ment át élete során, versenyzőként bipoláris zavart diagnosztizáltak nála, 2010-ben egy buliban bedrogozták, majd megerőszakolták. 2012-ben pedig olyan súlyosan megsérült a tüdeje egy háztűzben, hogy életveszélyes állapotba került.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.