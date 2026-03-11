Kitálalt az igazságról Liu Shaolin Sándor exbarátnője

Bár a barátai támogatták, de néhányan szóba sem állnak Elise Christie-vel, mióta 2022-ben regisztrált az OnlyFans-re. A világ- és Európa-bajnok brit rövidpályás gyorskorcsolyázó – aki három évig volt az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor barátnője – az interneten is kőkemény kritikákat kapott erotikus tartalmai miatt.

Fotó: Jeff Spicer / Getty Images

Elise Christie még 2021-ben, 31 éves korában vonult vissza súlyos bokasérülése miatt. Liu Shaolin Sándor exbarátnője ezután indította el saját OnlyFans-oldalát.

Próbálok eljutni oda, hogy ne kelljen ezt csinálnom, de anyagilag ez nem könnyű

– idézi Elise Christie Telegraphnak adott interjúját az Origo.

Az egykori rövidpályás gyorskorcsolyázó erotikus tartalmai révén 5 ezer dollárt, azaz közel 1,7 millió forintot kap minden 700. előfizetője után.

A legközelebbi barátaim szinte mind támogattak, de néhányan emiatt nem álltak szóba velem, az interneten kőkemény kritikákat kaptam

– mesélte Elise Christie, aki úgy véli, ha az OnlyFans miatt szidják, az nem olyan rossz, mintha a sportteljesítménye miatt tennék ugyanezt.