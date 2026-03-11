Okostelefon vészhívása buktatta le a jogsi nélküli sofőrt Somogyban

Jogsi nélküli sofőrt buktatott le saját okostelefonjának vészhívása. A telefon automatikus hívást indított miután balesetet szenvedett a jármű.

Fotó: Police.hu

Automata vészhívás érkezett a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába március 6-án este, okostelefon jelezte, hogy Tarany belterületén súlyos baleset történt. A rendőrök felhívták a telefon tulajdonosát, aki először nem vette fel, majd később ingatag hangon azt mondta a rendőröknek, hogy „nem történt semmi”, és bontotta a vonalat.

A helyszínre érkező egyenruhásokat azonban egészen más látvány fogadta. A 20 éves nagydobszai sofőr egy útkanyarulatban elvesztette uralmát a gépjárműve felett, és egy házfalnak csapódott. A férfi a balesetben nem sérült meg, azonban ellenőrzésekor a rendőrök megállapították, hogy sosem rendelkezett jogosítvánnyal, ezért az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési őrizetbe vették - tájékoztatott a Police.hu.