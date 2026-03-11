Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Okostelefon vészhívása buktatta le a jogsi nélküli sofőrt Somogyban

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 21:05
jogosítvány nélkülrendőrség
A rendőrök felhívták, azonban azt mondta nincs semmi baj. Jogsi nélkül vezetett, próbálta elkerülni a lebukást.

Jogsi nélküli sofőrt buktatott le saját okostelefonjának vészhívása. A telefon automatikus hívást indított miután balesetet szenvedett a jármű.

Jogsi nélkül vezette az autót, telefonja automatikus vészjelzése buktatta le
Jogsi nélkül vezette az autót, telefonja automatikus vészjelzése buktatta le
Fotó: Police.hu

Jogsi nélkül vezetett, telefonja buktatta le

Automata vészhívás érkezett a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába március 6-án este, okostelefon jelezte, hogy Tarany belterületén súlyos baleset történt. A rendőrök felhívták a telefon tulajdonosát, aki először nem vette fel, majd később ingatag hangon azt mondta a rendőröknek, hogy „nem történt semmi”, és bontotta a vonalat. 

A helyszínre érkező egyenruhásokat azonban egészen más látvány fogadta. A 20 éves nagydobszai sofőr egy útkanyarulatban elvesztette uralmát a gépjárműve felett, és egy házfalnak csapódott. A férfi a balesetben nem sérült meg, azonban ellenőrzésekor a rendőrök megállapították, hogy sosem rendelkezett jogosítvánnyal, ezért az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési őrizetbe vették - tájékoztatott a Police.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu