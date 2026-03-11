Orbán Viktor: Ki kell állnunk a magyar érdekek mellett, akkor is, ha ez a Tiszának és Zelenszkijnek nem tetszik

Orbán Viktor országjárásának legújabb állomása Vecsés volt, ahonnan most egy fotót is megosztott.
Vecsésen is tudják: a magyarokat nem lehet zsarolni - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor.
A miniszterelnök így folytatta:
Tudják, hogy ki kell állnunk a magyar érdekek mellett, akkor is, ha ez a Tiszának és Zelenszkijnek nem tetszik. Hajrá, Vecsés! Hajrá, Szűcs Lajos!
