Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Ki kell állnunk a magyar érdekek mellett, akkor is, ha ez a Tiszának és Zelenszkijnek nem tetszik

Vecsés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 20:44
ZelenszkijTisza Pártországjárásháború
A miniszter elnök nem pihen, tovább folytatta az országjárását. A vecsési eseményről Orbán Viktor most egy fotót is megosztott.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor országjárásának legújabb állomása Vecsés volt, ahonnan most egy fotót is megosztott. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor Vecsésen Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Vecsésen is tudják: a magyarokat nem lehet zsarolni - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor

A miniszterelnök így folytatta: 

Tudják, hogy ki kell állnunk a magyar érdekek mellett, akkor is, ha ez a Tiszának és Zelenszkijnek nem tetszik. Hajrá, Vecsés! Hajrá, Szűcs Lajos!

Orbán Viktor: Vecsésen is tudják: a magyarokat nem lehet zsarolni

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu