"It’s my life" – Életrajzi film készül Jon Bon Joviról: megvan, ki lesz a főszereplő?

Kiapadhatatlan kútként szolgálnak az utóbbi évtizedben Hollywood számára az énekesekről, rocksztárokról és popikonokról szóló filmek. Az elmúlt esztendőkben ugyanis sorra jelentek meg az olyan alkotások, mint a Freddie Mercury-ról és a nagy sikerű Queenről szóló Bohém rapszódia, az Elton John színpompás és megbotránkoztató életét feldolgozó Rocketman, vagy a Robbie Williamst emberszabásúvá változtató Better Man. A sor pedig itt még korántsem ér véget, hiszen a Universal hamarosan Jon Bon Jovi életrajzi moziját is vászonra varázsolja.

Jon Bon Jovi élete is végre megelevenedik a vásznon (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Kezeket a magasba: jön a Bon Jovi-film!

Így van, nemsokára a Bon Jovi-dalok szerelmesei is a legközelebbi filmszínház jegypénztára felé vehetik az irányt. Az aranytorkú énekesről szóló film, melynek forgatókönyvét a még zöldfülűnek számító Cody Brotter jegyzi, egészen Jon Bon Jovi fiatalkoráig fogja visszatekerni az idő kerekét, és megmutatja, hogyan barátkozott meg a nemrégiben szintén életrajzi filmben részesülő Bruce Springsteen jóvoltából a zenével az ifjú titán, és miként lett műfajának világrengető kiválósága.

Hamarosan Bon Jovi-koncertek jönnek a mozitermekbe (Fotó: Lynn Goldsmith)

A projekt ugyancsak jó kezekben van, hiszen a producerek között annak a Gotham Choprának is szerepel a neve, aki korábban már készített egy dokumentumfilmet az ünnepelt rocksztárról: a Thank You, Goodnight: A Bon Jovi-sztori hazánkban is elérhető, a Predator által leuralt Disney+ kínálatában.

A kis Bon Jovi apja babérjai tör?

Bár a produkcióról gyakorlatilag még csak ennyit tudunk, ez nem gátol minket abban, hogy a találgatások mezejére lépjünk. Ugyan a projekt még gyerekcipőben jár, a fanatikusok máris azon törik a fejüket, vajon ki fogja alakítani kedvencüket a róla szóló életrajzi moziban.

Vajon ki alakítja majd Bon Jovit? Talán épp az énekes fia, Jake Bongiovi lesz a befutó? (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

A pletykák már most több nevet is emlegetnek, így képbe került például a Whiplash és a Top Gun: Maverick sztárja, Miles Teller, ám az sem kizárt, hogy maga Bon Jovi fia, Jake Bongiovi lépjen saját apjaként a színpadra.

Egyébként nem Millie Bobby Brown színészi pályával egyre inkább kacérkodó férje lenne az első eset arra Hollywoodban, hogy egy családtag játsszon el egy világsztárt: elég csak a jövő hónapban megjelenő Michael Jackson-filmre gondolni, melynek főszereplője nem más, mint Jaafar Jackson, Jacko unokaöccse.