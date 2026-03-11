"It’s my life" – Életrajzi film készül Jon Bon Joviról: megvan, ki lesz a főszereplő?

Kiapadhatatlan kútként szolgálnak az utóbbi évtizedben Hollywood számára az énekesekről, rocksztárokról és popikonokról szóló filmek. Az elmúlt esztendőkben ugyanis sorra jelentek meg az olyan alkotások, mint a Freddie Mercury-ról és a nagy sikerű Queenről szóló Bohém rapszódia, az Elton John színpompás és megbotránkoztató életét feldolgozó Rocketman, vagy a Robbie Williamst emberszabásúvá változtató Better Man. A sor pedig itt még korántsem ér véget, hiszen a Universal hamarosan Jon Bon Jovi életrajzi moziját is vászonra varázsolja.
Így van, nemsokára a Bon Jovi-dalok szerelmesei is a legközelebbi filmszínház jegypénztára felé vehetik az irányt. Az aranytorkú énekesről szóló film, melynek forgatókönyvét a még zöldfülűnek számító Cody Brotter jegyzi, egészen Jon Bon Jovi fiatalkoráig fogja visszatekerni az idő kerekét, és megmutatja, hogyan barátkozott meg a nemrégiben szintén életrajzi filmben részesülő Bruce Springsteen jóvoltából a zenével az ifjú titán, és miként lett műfajának világrengető kiválósága.
A projekt ugyancsak jó kezekben van, hiszen a producerek között annak a Gotham Choprának is szerepel a neve, aki korábban már készített egy dokumentumfilmet az ünnepelt rocksztárról: a Thank You, Goodnight: A Bon Jovi-sztori hazánkban is elérhető, a Predator által leuralt Disney+ kínálatában.
Bár a produkcióról gyakorlatilag még csak ennyit tudunk, ez nem gátol minket abban, hogy a találgatások mezejére lépjünk. Ugyan a projekt még gyerekcipőben jár, a fanatikusok máris azon törik a fejüket, vajon ki fogja alakítani kedvencüket a róla szóló életrajzi moziban.
A pletykák már most több nevet is emlegetnek, így képbe került például a Whiplash és a Top Gun: Maverick sztárja, Miles Teller, ám az sem kizárt, hogy maga Bon Jovi fia, Jake Bongiovi lépjen saját apjaként a színpadra.
Egyébként nem Millie Bobby Brown színészi pályával egyre inkább kacérkodó férje lenne az első eset arra Hollywoodban, hogy egy családtag játsszon el egy világsztárt: elég csak a jövő hónapban megjelenő Michael Jackson-filmre gondolni, melynek főszereplője nem más, mint Jaafar Jackson, Jacko unokaöccse.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.