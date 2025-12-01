Mennyei filléres főétel receptek 2500 forint alatt

Ki ne ismerné a szűkös napokat, amikor kevés pénzből kell gazdálkodni? Szerencsére a hónap végén is kerülhet a családi asztalra olcsó, mégis jó minőségű alapanyagokból készített, ízletes ebéd. A Fanny magazin jóvoltából hoztunk 4 főétel receptet, amiket mind ki tudsz hozni 2500 forint alatt. Nem hiszed? Olvass tovább!
A mondás szerint, „Az vagy, amit megeszel". Ezt a dietetikusok is alá tudják támasztani, hiszen a testünk jó működéséhez elengedhetetlenek a fehérjében, vitaminokban és ásványai anyagokban gazdag ételek. Talán az lehet az első gondolatunk, hogy a tápláló ételek egyben drágák is, de ez nem feltétlenül van így. A Fanny magazin összegyűjtött 4 mennyei és egészséges főétel receptet, amelyekkel hó végén neked sem kell lemondanod a megfelelő táplálkozásról.
A lecsós csirkemáj tejfölös gancával paradicsommal, paprikával, csirkemájjal készül két evőkanál zsíron, a köret pedig pedig főtt krumpli, amit sütőben sütünk ropogósra tejföllel.
A húsgombócok gerslivel recept sertéshúsból, tojásból, savanyú káposztából készül, szárított kaporral vagy borsikafűvel , tejföllel, sóval és borssal ízesítjük.
Finomra vágunk két vöröshagymát, átlátszóra dinszteljük két evőkanál zsíron. Hozzáadjuk a felaprított fokhagymát, két-három percig pirítjuk együtt, kevergetve. Ekkor tesszük hozzá a nagyon apróra vágott paprikát és paradicsomot, és erős lángon addig sütjük, míg zsírjára nem sül. Ekkor levesszük a tűzhelyről, elkeverjük benne az őrölt pirospaprikát.
Visszatesszük, belerakjuk a tisztított, felezett májat, meghintjük borsikafűvel, majoránnával, frissen darált borssal. Felöntjük az alaplével, és addig főzzük, míg a máj át nem fő. Csak ekkor sózzuk.
A körethez meghámozzuk a burgonyát, felkockázzuk, és kevés sós vízben megfőzzük. A levében összetörjük. Keverünk hozzá két evőkanál zsírt, 25 dkg lisztet, és kis lángon addig főzzük kevergetve, míg el nem válik az edény falától.
Zsírba mártott kanállal kizsírozott tepsibe szaggatjuk. Megszórjuk kis sóval, borssal, meglocsoljuk két deci tejföllel. 200 fokos sütőben 20 perc alatt ropogósra sütjük. Tálalásnál plusz tejfölt kínálunk hozzá.
Finomra vágjuk a vöröshagymát, és megdinszteljük egy-két evőkanál zsiradékon. Ha már átlátszó, hozzáadjuk az áttört fokhagymát, és fél percig együtt pirítjuk. Levesszük a tűzhelyről, elkeverjük benne az őrölt pirospaprikát.
A savanyú káposztát megkóstoljuk, ha túl savanyúnak találjuk, átmossuk hideg vízzel. Deszkára fektetjük, kicsit átvágjuk a szálakat, hogy könnyebb legyen majd a fogyasztása. Rátesszük a pörköltalapra, öntünk rá kevés vizet, és kis lángon elkezdjük főzni.
Közben összeállítjuk a húsgombócokat. Összekeverjük az összes hozzávalót, és kis gombócokat formázunk belőle. Fontos a méret, mert a túl nagy gombócokban nem főne meg a gersli. Beletesszük a fövő káposztába. Bő fél órán át főzzük, közben többször óvatosan átkeverjük, és ha szükséges, öntünk alá egy kevés vizet.
Fél óra múlva kiveszünk egy gombócot, kettévágjuk, megnézzük, hogy megfőtt-e. Ha jónak ítéljük, akkor az egy evőkanál lisztet kevés hideg vízben csomómentesre keverjük. Hozzáforgatjuk a tejfölt, és beleöntjük a csendes forrásban lévő káposztába a kaporral és a borsikafűvel együtt, és még pár percig forraljuk, hogy besűrűsödjék a lé. Friss kenyérrel vagy péksüteménnyel kínáljuk.
Elkészítési idő: 1 óra
1 adag 440 kcal
Ár: 2000 Ft
Gombás paprikás burgonya
Hozzávalók:
80 dkg burgonya
40 dkg csiperke
2 nagyobb vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
8 dl zöldségalaplé
1 tv paprika
1 paradicsom
2 ág friss vagy 1 teáskanál szárított kakukkfű
1 teáskanál őrölt pirospaprika
1 csomag petrezselyem zöldje
3 evőkanál zsiradék
só
bors
Elkészítés:
Két evőkanál zsiradékon megdinszteljük a finomra vágott vöröshagymát, majd hozzáadjuk az áttört fokhagymát. Egy percig pirítjuk, ekkor mehet hozzá az apróra vágott paradicsom és paprika. Annyi alaplevet öntünk rá, hogy bőven ellepje. Magas hőfokon, fedő nélkül forraljuk 20-30 percig, amíg a vöröshagyma krémesre nem puhul.
Miután megpuhult, botmixerrel áttörjük. Belekeverjük az őrölt pirospaprikát. Hozzáadjuk a meghámozott, felkockázott burgonyát, öntünk rá annyi folyadékot, hogy ellepje, sózzuk, borsozzuk, és elkezdjük főzni.
Közben egy serpenyőben a maradék egy evőkanál zsiradékon a kakukkfűvel megpirítjuk a felaprított gombát. Ha már félig megpuhult a krumpli, hozzáöntjük a megsütött csiperkét, és addig főzzük, míg minden meg nem puhul. Ha kész, belekeverjük az összevágott petrezselyem zöldjét is.
Elkészítési idő: 70 perc
1 adag 310 kcal
Ár: 1950 Ft
Zsályás ludaskása gerslivel
Hozzávalók:
1 kg libaaprólék (nyak, zúza, szárnytő, esetleg far-hát)
20 dkg gersli
15 dkg zöldborsó
4-5 sárgarépa
2 petrezselyemgyökér
fél zellergumó
fél karalábé
1 vöröshagyma
1 kisebb csokor zsálya és petrezselyem zöldje
só
bors
pár evőkanál libazsír
Elkészítés
Meghámozzuk és finomra vágjuk a vöröshagymát. Egy jó nagy serpenyőbe tesszük, és üvegesre dinszteljük. Hozzáadjuk a megtisztított, feldarabolt libaaprólékot, kicsit összepirítjuk, majd felöntjük vízzel, és elkezdjük főzni, közben sóval és tört borssal ízesítjük.
Amíg puhul a hús, meghámozzuk a sárgarépát, a petrezselyemgyökeret, a zellert meg a karalábét, és mindet egyforma kockákra vágjuk. Ha a hús már majdnem puha, hozzáöntjük a zöldségeket, rászórjuk az összevágott zöld fűszereket, és együtt készre főzzük. Ha kell, pici vizet még önthetünk rá.
Közben egy másik edényben kis libazsíron megpirítjuk a megmosott árpagyöngyöt. Felöntjük dupla mennyiségű forrásban lévő vízzel, megsózzuk, és fedő alatt puhára főzzük. Ha kész, hozzáforgatjuk a zöldséges húshoz.
Elkészítési idő: 150 perc
1 adag: 540 kcal
Ár: 2500 Ft
