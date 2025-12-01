Mennyei filléres főétel receptek 2500 forint alatt

A mondás szerint, „Az vagy, amit megeszel". Ezt a dietetikusok is alá tudják támasztani, hiszen a testünk jó működéséhez elengedhetetlenek a fehérjében, vitaminokban és ásványai anyagokban gazdag ételek. Talán az lehet az első gondolatunk, hogy a tápláló ételek egyben drágák is, de ez nem feltétlenül van így. A Fanny magazin összegyűjtött 4 mennyei és egészséges főétel receptet, amelyekkel hó végén neked sem kell lemondanod a megfelelő táplálkozásról.

Keresgélsz a főétel receptek között, de nem találod a megfelelőt? Segítünk, hogy még a pénztárcádat se terheld meg

A lecsós csirkemáj tejfölös gancával paradicsommal, paprikával, csirkemájjal készül két evőkanál zsíron, a köret pedig pedig főtt krumpli, amit sütőben sütünk ropogósra tejföllel.

A húsgombócok gerslivel recept sertéshúsból, tojásból, savanyú káposztából készül, szárított kaporral vagy borsikafűvel , tejföllel, sóval és borssal ízesítjük.

A gombás paprikás burgonya burgonyából, csiperkéből, fokhagymából, vöröshagymából, paprikából, paradicsomból készül, petrezselyemmel ízesítjük.

A zsályás ludaskása gerslivel egy igazi zöldségbomba némi hússal, ugyanis libaaprólékból, zöldborsóból, sárgarépából, zellerből, karalábéból, árpagyöngyből készül.

Ezek a legjobb főétel receptek 2500 forint alatt

Lecsós csirkemáj tejfölös gancával

Hozzávalók:

A csirkemájhoz:

60 dkg csirkemáj

2 vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

3 paprika

3 paradicsom

2 dl zöldségalaplé

1 evőkanál őrölt pirospaprika

1 csipet borsikafű

1 teáskanál majoránna

2 evőkanál zsír

só

bors

A körethez:

1 kg burgonya

25 dkg liszt

4 evőkanál zsír

4 dl tejföl

só

bors

Elkészítés:

Finomra vágunk két vöröshagymát, átlátszóra dinszteljük két evőkanál zsíron. Hozzáadjuk a felaprított fokhagymát, két-három percig pirítjuk együtt, kevergetve. Ekkor tesszük hozzá a nagyon apróra vágott paprikát és paradicsomot, és erős lángon addig sütjük, míg zsírjára nem sül. Ekkor levesszük a tűzhelyről, elkeverjük benne az őrölt pirospaprikát. Visszatesszük, belerakjuk a tisztított, felezett májat, meghintjük borsikafűvel, majoránnával, frissen darált borssal. Felöntjük az alaplével, és addig főzzük, míg a máj át nem fő. Csak ekkor sózzuk. A körethez meghámozzuk a burgonyát, felkockázzuk, és kevés sós vízben megfőzzük. A levében összetörjük. Keverünk hozzá két evőkanál zsírt, 25 dkg lisztet, és kis lángon addig főzzük kevergetve, míg el nem válik az edény falától. Zsírba mártott kanállal kizsírozott tepsibe szaggatjuk. Megszórjuk kis sóval, borssal, meglocsoljuk két deci tejföllel. 200 fokos sütőben 20 perc alatt ropogósra sütjük. Tálalásnál plusz tejfölt kínálunk hozzá.

Elkészítési idő: 55 perc