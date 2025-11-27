Diétás forró csoki házilag – Így készítheted el a mennyei bűntudatmentes finomságot

Ahogy közelegnek az ünnepek és az idő egyre fagyosabbra vált, előkerülnek azok a mennyei, langyos desszertek és forró italok, amelyeket kár lenne kihagyni. Persze akadnak olyanok, akik legalább karácsonyig igyekeznek lemondani a csábító finomságokról, hogy megszabaduljanak egy kis feleslegtől. Ez a diétás forró csoki azonban biztosan nem fogja keresztülhúzni a számításaidat!

Ezt a diétás forró csokit bűntudatmentesen élvezheted!

Ez a diétás forró csoki körülbelül 50 kalóriát tartalmaz és a vegánok is bátran fogyaszthatják.

Csupán 3 hozzávalóra van szükséged az elkészítéséhez.

Az egyszerű recept segítségével pillanatok alatt összedobhatod.

Mennyei, diétás forró csoki, amit pillanatok alatt elkészíthetsz

Hidd el, ez lesz a legkrémesebb, legalacsonyabb kalóriatartalmú forró csoki, amit valaha készítettél. A receptet azonban nemcsak a diétázóknak érdemes kipróbálniuk, hanem bárkinek, akik nem akar több 100 kalóriát elkortyolgatni. A finomság ráadásul vegán, körülbelül 50 kalóriát tartalmaz, sőt elkészítéséhez csupán pár hozzávalóra lesz szükséged!

Íme az isteni, diétás forró csoki receptje – Ezért még a gyerekek is odáig lesznek

A forró csokoládé kicsik és nagyok kedvence, így nem csak téged fog rabul ejteni, hanem az egész családot.

Hozzávalók:

15 gramm natúr kakaópor

Édesítőszer (ízlés szerint)

Csipetnyi só

2,5 deciliter cukrozatlan mandulatej

Cukormentes tejszínhab, pillecukor... (opcionális)

Használj hozzá natúr kakaóport

Elkészítés:

Vegyél elő egy kisebb tálat és keverd össze benne a por alapú édesítőt, a kakaóport és a csipet sót. Öntsd hozzá a tejet és keverd az egészet egyneműre. Lassan forrald a tűzhelyen 3-5 percig folyamatos kevergetés mellett és már kész is.

Ezekkel a feltétekkel még mennyeibb lesz a forró csoki

Bár ez a diétás forró csoki már önmagában is elképesztő ízélményt nyújt, a következő feltétekkel azonban még különlegesebbé varázsolhatod. Tehetsz rá cukormentes tejszínhabot, pillecukrot és csokoládéforgácsot is.

10 gramm pillecukor 35 kalória

10 gramm tejszínhab 33 kalória

5 gramm csokoládéforgács 26 kalória

