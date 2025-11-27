Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Diétás forró csoki tejszínhabbal tálalva.

Diétás forró csoki házilag – Így készítheted el a mennyei bűntudatmentes finomságot

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 10:45
A hideg évszakokban előszeretettel kortyolgatjuk a forró italokat, amelyek nemcsak felmelegítenek, hanem egy csipetnyi boldogságot is csempésznek a szürke hétköznapokba. Azonban, ha oda szeretnél figyelni az alakodra, próbáld ki ezt a diétás forró csokit, és élvezd bűntudatmentesen a téli finomságot.
Ahogy közelegnek az ünnepek és az idő egyre fagyosabbra vált, előkerülnek azok a mennyei, langyos desszertek és forró italok, amelyeket kár lenne kihagyni. Persze akadnak olyanok, akik legalább karácsonyig igyekeznek lemondani a csábító finomságokról, hogy megszabaduljanak egy kis feleslegtől. Ez a diétás forró csoki azonban biztosan nem fogja keresztülhúzni a számításaidat!

Diétás forró csoki szép fehér bögrében.
Ezt a diétás forró csokit bűntudatmentesen élvezheted!
Fotó: 123RF
  • Ez a diétás forró csoki körülbelül 50 kalóriát tartalmaz és a vegánok is bátran fogyaszthatják.
  • Csupán 3 hozzávalóra van szükséged az elkészítéséhez.
  • Az egyszerű recept segítségével pillanatok alatt összedobhatod.

Mennyei, diétás forró csoki, amit pillanatok alatt elkészíthetsz 

Hidd el, ez lesz a legkrémesebb, legalacsonyabb kalóriatartalmú forró csoki, amit valaha készítettél. A receptet azonban nemcsak a diétázóknak érdemes kipróbálniuk, hanem bárkinek, akik nem akar több 100 kalóriát elkortyolgatni. A finomság ráadásul vegán, körülbelül 50 kalóriát tartalmaz, sőt elkészítéséhez csupán pár hozzávalóra lesz szükséged!

Íme az isteni, diétás forró csoki receptje – Ezért még a gyerekek is odáig lesznek

A forró csokoládé kicsik és nagyok kedvence, így nem csak téged fog rabul ejteni, hanem az egész családot.

Hozzávalók:

  • 15 gramm natúr kakaópor
  • Édesítőszer (ízlés szerint)
  • Csipetnyi só
  • 2,5 deciliter cukrozatlan mandulatej
  • Cukormentes tejszínhab, pillecukor... (opcionális)
A diétás forró csoki alapanyaga, a kakaópor.
Használj hozzá natúr kakaóport
Fotó: GettyImages

Elkészítés:

  1. Vegyél elő egy kisebb tálat és keverd össze benne a por alapú édesítőt, a kakaóport és a csipet sót.
  2. Öntsd hozzá a tejet és keverd az egészet egyneműre.
  3. Lassan forrald a tűzhelyen 3-5 percig folyamatos kevergetés mellett és már kész is.

Ezekkel a feltétekkel még mennyeibb lesz a forró csoki

Bár ez a diétás forró csoki már önmagában is elképesztő ízélményt nyújt, a következő feltétekkel azonban még különlegesebbé varázsolhatod. Tehetsz rá cukormentes tejszínhabot, pillecukrot és csokoládéforgácsot is.

  • 10 gramm pillecukor 35 kalória
  • 10 gramm tejszínhab 33 kalória
  • 5 gramm csokoládéforgács 26 kalória

Az alábbi videóban megtekintheted a diétás forró csoki receptjét:

