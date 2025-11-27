Diétás forró csoki házilag – Így készítheted el a mennyei bűntudatmentes finomságot

Ahogy közelegnek az ünnepek és az idő egyre fagyosabbra vált, előkerülnek azok a mennyei, langyos desszertek és forró italok, amelyeket kár lenne kihagyni. Persze akadnak olyanok, akik legalább karácsonyig igyekeznek lemondani a csábító finomságokról, hogy megszabaduljanak egy kis feleslegtől. Ez a diétás forró csoki azonban biztosan nem fogja keresztülhúzni a számításaidat!
Hidd el, ez lesz a legkrémesebb, legalacsonyabb kalóriatartalmú forró csoki, amit valaha készítettél. A receptet azonban nemcsak a diétázóknak érdemes kipróbálniuk, hanem bárkinek, akik nem akar több 100 kalóriát elkortyolgatni. A finomság ráadásul vegán, körülbelül 50 kalóriát tartalmaz, sőt elkészítéséhez csupán pár hozzávalóra lesz szükséged!
A forró csokoládé kicsik és nagyok kedvence, így nem csak téged fog rabul ejteni, hanem az egész családot.
Hozzávalók:
Elkészítés:
Bár ez a diétás forró csoki már önmagában is elképesztő ízélményt nyújt, a következő feltétekkel azonban még különlegesebbé varázsolhatod. Tehetsz rá cukormentes tejszínhabot, pillecukrot és csokoládéforgácsot is.
Az alábbi videóban megtekintheted a diétás forró csoki receptjét:
