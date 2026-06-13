Ufóbázisra bukkantak az Antarktiszon? Piramis-szerű építményt rejtett a jég

Az ufó-hívők lázba jöttek egy rejtélyes antarktiszi piramis miatt.

A 4150 láb magas csúcs mértani pontosságú.

Sokan úgy hiszik, a piramist idegenek építhették, egy szakértő szerint azonban létezik racionális magyarázat.

Az Antarktisz jegének fogságában egy olyan titokzatos terület fekszik, amely láttán az interneten beindult a találgatás, hogy vajon ufók építhették-e azt? A havas pusztaság mélyén egy óriási, az egyiptomi piramisokra kísértetiesen hasonlító alakzat rajzolódik ki.

Ufók építhették a rejtélyes antarktiszi piramist? Fotó: DanieleGay

Ufó rejtőzik a jég alatt?

Letarolta a netet a Google Earth egy műholdfelvétele, amely alapján azonnal fellángoltak az ufó-teóriák. A felvételen egy hihetetlenül szabályos, 4150 láb magas csúcs magasodik az égbolt felé az Ellsworth-hegységben. A radikálisabb gondolkodók úgy hiszik, hogy akik közelebbről megvizsgálhatták a helyet, döbbenetes dolgokat találhattak, amelyeket eltitkoltak a nyilvánosság elől. A leghátborzongatóbb összeesküvés-elmélet szerint a rejtett, pontos háromszöget alkotó struktúra már csak az elhelyezkedése miatt is „szinte biztosan” egy ufó-bázis lehetett. Az ufókutatók úgy vélik, egy magasan fejlett, bukott földönkívüli civilizáció építhette a monumentális piramist még jóval azelőtt, hogy a kontinens a jég uralma alá került volna.

A közösségi média eldugott csoportjaiban azonnal kitört a hisztéria a piramis kapcsán. Az egyik legnépszerűbb, futótűzként terjedő teória szerint „csodálatos jel”, hogy épp a modern korban sikerült lencsevégre kapni az építményt. Úgy hiszik, ez egy üzenet a galaktikus világból, hogy még idén megjelennek a földönkívüliek.

A történelemkedvelők egy sötét elmélettel riogatják az embereket, miszerint egy második világháborús, titkos náci bunker maradványai látszódhatnak a felvételeken. Úgy hiszik, az építményben tiltott technológiákkal kísérletezhettek, míg egy másik teória szerint az illuminátusok keze van a dologban, és a titkos világkormányuk már rég kapcsolatban áll az idegenekkel.

A piramis minden oldala 2 kilométer hosszú. Fotó: Google Earth

A tudomány megdöbbentő válasza

A tudósok igyekeznek csillapítani a felkorbácsolt kedélyeket. A geológusok szerint a különös formáció mögött egy teljesen természetes folyamat áll. Dr. Mitch Darcy, a területet vizsgáló neves szakértő határozottan cáfolta, hogy földönkívüliek keze lenne a dologban.

A piramis alakú építmények az Ellsworth-hegységben találhatók, ahol nem meglepő, hogy sziklás csúcsok emelkednek ki a földből. Csupán a véletlen műve, hogy ennek a pontnak ilyen az alakja. Definíció szerint ez egy nunatak, amely egy jégtakaró alól kiemelkedő sziklacsúcs. Ennek piramis alakja van, de ettől még nem emberi vagy földönkívüli építmény

– szögezte le a szakember, kiemelve: a rejtély mögött a szél több millió éves munkája, valamint a fagyás-olvadás kíméletlen eróziója áll.