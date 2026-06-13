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Egy ufó illusztrációja és az Antarktiszon fellelt piramis-szerű objektum

Ufóbázisra bukkantak az Antarktiszon? Piramis-szerű építményt rejtett a jég

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors antarktisz
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 21:15
összeesküvés-elméletufóföldönkívüli civilizációkpiramis
Rejtélyes, feltűnően szabályos alakzatot szúrtak ki az Antarktiszon. Az ufó-hívők azt feltételezik, hogy a piramis-szerű objektumot idegenek építhették.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Az ufó-hívők lázba jöttek egy rejtélyes antarktiszi piramis miatt. 
  • A 4150 láb magas csúcs mértani pontosságú.
  • Sokan úgy hiszik, a piramist idegenek építhették, egy szakértő szerint azonban létezik racionális magyarázat. 

Az Antarktisz jegének fogságában egy olyan titokzatos terület fekszik, amely láttán az interneten beindult a találgatás, hogy vajon ufók építhették-e azt? A havas pusztaság mélyén egy óriási, az egyiptomi piramisokra kísértetiesen hasonlító alakzat rajzolódik ki.

Ufó egy piramis felett
Ufók építhették a rejtélyes antarktiszi piramist? Fotó: DanieleGay

Ufó rejtőzik a jég alatt? 

Letarolta a netet a Google Earth egy műholdfelvétele, amely alapján azonnal fellángoltak az ufó-teóriák. A felvételen egy hihetetlenül szabályos, 4150 láb magas csúcs magasodik az égbolt felé az Ellsworth-hegységben. A radikálisabb gondolkodók úgy hiszik, hogy akik közelebbről megvizsgálhatták a helyet, döbbenetes dolgokat találhattak, amelyeket eltitkoltak a nyilvánosság elől. A leghátborzongatóbb összeesküvés-elmélet szerint a rejtett, pontos háromszöget alkotó struktúra már csak az elhelyezkedése miatt is „szinte biztosan” egy ufó-bázis lehetett. Az ufókutatók úgy vélik, egy magasan fejlett, bukott földönkívüli civilizáció építhette a monumentális piramist még jóval azelőtt, hogy a kontinens a jég uralma alá került volna.

A közösségi média eldugott csoportjaiban azonnal kitört a hisztéria a piramis kapcsán. Az egyik legnépszerűbb, futótűzként terjedő teória szerint „csodálatos jel”, hogy épp a modern korban sikerült lencsevégre kapni az építményt. Úgy hiszik, ez egy üzenet a galaktikus világból, hogy még idén megjelennek a földönkívüliek

A történelemkedvelők egy sötét elmélettel riogatják az embereket, miszerint egy második világháborús, titkos náci bunker maradványai látszódhatnak a felvételeken. Úgy hiszik, az építményben tiltott technológiákkal kísérletezhettek, míg egy másik teória szerint az illuminátusok keze van a dologban, és a titkos világkormányuk már rég kapcsolatban áll az idegenekkel.

Piramis alakú hegy Antarktisz hófödte táján
A piramis minden oldala 2 kilométer hosszú. Fotó: Google Earth

A tudomány megdöbbentő válasza

A tudósok igyekeznek csillapítani a felkorbácsolt kedélyeket. A geológusok szerint a különös formáció mögött egy teljesen természetes folyamat áll. Dr. Mitch Darcy, a területet vizsgáló neves szakértő határozottan cáfolta, hogy földönkívüliek keze lenne a dologban. 

A piramis alakú építmények az Ellsworth-hegységben találhatók, ahol nem meglepő, hogy sziklás csúcsok emelkednek ki a földből. Csupán a véletlen műve, hogy ennek a pontnak ilyen az alakja. Definíció szerint ez egy nunatak, amely egy jégtakaró alól kiemelkedő sziklacsúcs. Ennek piramis alakja van, de ettől még nem emberi vagy földönkívüli építmény

– szögezte le a szakember, kiemelve: a rejtély mögött a szél több millió éves munkája, valamint a fagyás-olvadás kíméletlen eróziója áll. 

A szakértő nem tudta meggyőzni a legelvakultabb ufó-rajongókat. Az Antarktisz szerintük még mindig tartogat meglepetéseket. Játszd le az alábbi videót a további részletekért:

(Daily Star)

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