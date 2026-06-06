Újra fellángoltak az UFO-teóriák: rejtélyes repülőgép tűnt fel az 51-es körzet környékén

A híres 51-es körzetet szinte már senkinek sem kell bemutatni. A Nevada államban található katonai bázishoz régóta földönkívüli legendák kötődnek, szögesdróttal szegélyezett kerítése mögött lezuhant UFO-król és idegenek boncolásáról szóló teóriák keringenek.

Ismét minden szem az 51-es körzetre szegeződik (Képünk illusztráció) Fotó: PeopleImages / shutterstock

Az 1955-ben létrehozott bázis nagyrészt ismeretlen maradt 1989-ig, amikor Robert Lazar a tévében azt állította, hogy a Groom-tó közelében, egy titkos helyen földönkívüli technológiákat és űrhajókat tanulmányoz. A CIA végül 2013-ban feloldotta a titkos aktákat, és hivatalosan is elismerte az 51-es körzet létezését. Azonban nem volt szó semmiféle idegenekről, egy több mint 400 oldalas jelentés szerint titkos repülőgépeket teszteltek, amelyeknek tesztrepülései az 1950-es évek végén és az 1960-as évek nagy részében az összes UFO-jelentés több mint felét tették ki.

Ismét minden szem az 51-es körzetre szegeződik

Már nem meglepő, ha évente pár alkalommal ismét felkapott lesz a katonai bázis neve, ugyanis még mindig folyamatban vannak a titkos katonai tevékenységek és tesztrepülések, ezzel együtt pedig az UFO-teóriák sem csillapodnak.

Nemrég egy rejtélyes repülőgépet kaptak lencsevégre a körzetben, amit egyelőre senkinek sem sikerült pontosan azonosítani. A hőkamerás felvételen egy háromszög alakú repülőgépet lehet látni. A képet a Project Fear YouTube-csatorna osztotta meg, és úgy jellemezte, mint „egy olyan repülőgépet, amelyet a nyilvánosság még soha nem látott”.

Egyes megfigyelők úgy vélik, hogy az objektum egy titkosított X‑repülőgép lehet, vagyis egy olyan, erősen kísérleti repülőgép, amelyet fejlett technológiák tesztelésére használnak, mielőtt azok katonai szolgálatba állnának.

Az online keringő elméletek között szerepel, hogy egy Boeing F-47, az amerikai légierő következő generációs légi programjának jövőbeli központi eleme látható a képen. Míg mások szerint egy teljesen különálló, titkosított repülőgépről lehet szó, amelyet a jövőbeni katonai műveletekhez fejlesztenek.

Bár hivatalos magyarázatot nem adtak, az észlelés újra vitát váltott ki arról, hogy pontosan mi is rejtőzik az Egyesült Államok legtitkosabb légibázisának kerítése mögött - írta a Daily Mail.