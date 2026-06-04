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Világvége-hangulat a tűzhányónál: Kitörő vulkánba csapódott egy meteor, ami ezután történt az még hátborzongatóbb

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors UFO
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 06:00
Fülöp-szigetekvulkán
Sokkban vannak a helyiek a Fülöp-szigeteken. Egyből a világvége-hangulat uralkodott el rajtuk, amikor egy zöld meteor száguldott át az égen, majd közvetlenül utána egy megmagyarázhatatlan, világító fehér gömb lőtt ki a Mount Mayon vulkán kráteréből. Tényleg egy UFO hagyta el a Földet, vagy valami egészen más történt? Egy neves tudós most tiszta vizet öntött a pohárba.
Bors
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A Fülöp-szigetek legveszélyesebb, percenként robbanni kész tűzhányója, a Mount Mayon eddig is borzongásban tartotta a környéket, de ami május 25-én este fél tizenegy körül történt, arra senki sem számított. A sötét éjszakai égbolton hirtelen egy vakító, zölden izzó tűzgömb hasított át, pont a lávát köpő vulkán mögött, amit sokan azonnal egy UFO számlájára írtak. A hátborzongató jelenetet több biztonsági kamera is rögzítette, de az igazi rejtély csak ezután következett.

Valódi UFO hagyta el a lángoló vulkánt, vagy csak egy optikai csalódás sokkolta a helyieket?
Valódi UFO hagyta el a lángoló vulkánt, vagy csak egy optikai csalódás sokkolta a helyieket? Fotó: 123RF

Ahogy a narancssárgán izzó láva hömpölygött lefelé a hegyoldalon, az afarTV felvételein jól látszik, amint egy apró, fehéren világító pont a semmiből felemelkedik, majd kilő egyenest a csillagos égbolt felé. Az internet népe azonnal felbolydult, a fotelnyomozók pedig szentül meg vannak győződve róla: egy valódi UFO távozását filmezték le.

Sokk, pánik és UFO-elméletek a lakosok között

A helyiek halálra rémültek a nem mindennapi látványtól. Mindenki azt hitte, eljött a vég.

Azt hittem, egy rakéta az, annyira durván világított. Kevesebb mint egy másodpercig égett az a zöldesfehér fény, mielőtt eltűnt a felhők között

– emlékezett vissza rettegve Los Baños egyik lakója.

A helyzetet tovább fokozta, hogy a Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (PHIVOLCS) elsőre azt közölte: a meteor konkrétan becsapódott a vulkán északi lejtőjébe. Később azonban finomítottak a szakértők, miután tüzetesebben átnézték az adatokat.

X-oldalukon tisztázták a helyzetet:

A vulkán körüli szeizmikus, infrahang- és kamerás felvételek felülvizsgálata azt mutatja, hogy a meteor még a légkörben megsemmisült, és a korábbi posztunkkal ellentétben nem csapódott be a Mayon lejtőibe.

Megszólalt a Harvard zsenije

Ha a meteor nem tarolta le a hegyet, akkor mégis mi a fene lőtt ki a kráterből? A teóriáknak a Harvard Egyetem elismert elméleti fizikusa, Avi Loeb vetett véget, aki kíméletlenül lehűtötte a kedélyeket és eloszlatta az ufóhívők álmait.

A felfelé tartó fény legvalószínűbb magyarázata egy műholdról visszaverődő napfénycsík. Több mint 10 ezer távközlési műhold kering a Föld körül, így egyáltalán nem ritkaság, hogy látunk egyet

– nyilatkozta a professzor a NewsNation Prime-nak.

A szakértő szerint nem földönkívüliek látogattak meg minket, csupán egy az egymillióhoz az esélye annak az optikai csalódásnak, amit a kamerák elkaptak. Ráadásul a vulkán a felvétel pillanatában már 140 napja folyamatosan ontotta magából a lávát, így a nap 24 órájában kamerák tucatjai figyelték a csúcsot. A szerencsés és egyben félelmetes együttállás miatt tűnt úgy, mintha az ufó egyenesen a vulkán gyomrából startolt volna el – írja a Daily Star.

 

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