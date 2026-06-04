Világvége-hangulat a tűzhányónál: Kitörő vulkánba csapódott egy meteor, ami ezután történt az még hátborzongatóbb

A Fülöp-szigetek legveszélyesebb, percenként robbanni kész tűzhányója, a Mount Mayon eddig is borzongásban tartotta a környéket, de ami május 25-én este fél tizenegy körül történt, arra senki sem számított. A sötét éjszakai égbolton hirtelen egy vakító, zölden izzó tűzgömb hasított át, pont a lávát köpő vulkán mögött, amit sokan azonnal egy UFO számlájára írtak. A hátborzongató jelenetet több biztonsági kamera is rögzítette, de az igazi rejtély csak ezután következett.

Valódi UFO hagyta el a lángoló vulkánt, vagy csak egy optikai csalódás sokkolta a helyieket? Fotó: 123RF

Ahogy a narancssárgán izzó láva hömpölygött lefelé a hegyoldalon, az afarTV felvételein jól látszik, amint egy apró, fehéren világító pont a semmiből felemelkedik, majd kilő egyenest a csillagos égbolt felé. Az internet népe azonnal felbolydult, a fotelnyomozók pedig szentül meg vannak győződve róla: egy valódi UFO távozását filmezték le.

Sokk, pánik és UFO-elméletek a lakosok között

A helyiek halálra rémültek a nem mindennapi látványtól. Mindenki azt hitte, eljött a vég.

Azt hittem, egy rakéta az, annyira durván világított. Kevesebb mint egy másodpercig égett az a zöldesfehér fény, mielőtt eltűnt a felhők között

– emlékezett vissza rettegve Los Baños egyik lakója.

A helyzetet tovább fokozta, hogy a Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (PHIVOLCS) elsőre azt közölte: a meteor konkrétan becsapódott a vulkán északi lejtőjébe. Később azonban finomítottak a szakértők, miután tüzetesebben átnézték az adatokat.

X-oldalukon tisztázták a helyzetet:

A vulkán körüli szeizmikus, infrahang- és kamerás felvételek felülvizsgálata azt mutatja, hogy a meteor még a légkörben megsemmisült, és a korábbi posztunkkal ellentétben nem csapódott be a Mayon lejtőibe.

Megszólalt a Harvard zsenije

Ha a meteor nem tarolta le a hegyet, akkor mégis mi a fene lőtt ki a kráterből? A teóriáknak a Harvard Egyetem elismert elméleti fizikusa, Avi Loeb vetett véget, aki kíméletlenül lehűtötte a kedélyeket és eloszlatta az ufóhívők álmait.

A felfelé tartó fény legvalószínűbb magyarázata egy műholdról visszaverődő napfénycsík. Több mint 10 ezer távközlési műhold kering a Föld körül, így egyáltalán nem ritkaság, hogy látunk egyet

– nyilatkozta a professzor a NewsNation Prime-nak.