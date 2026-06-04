Világvége-hangulat a tűzhányónál: Kitörő vulkánba csapódott egy meteor, ami ezután történt az még hátborzongatóbb

A Fülöp-szigetek legveszélyesebb, percenként robbanni kész tűzhányója, a Mount Mayon eddig is borzongásban tartotta a környéket, de ami május 25-én este fél tizenegy körül történt, arra senki sem számított. A sötét éjszakai égbolton hirtelen egy vakító, zölden izzó tűzgömb hasított át, pont a lávát köpő vulkán mögött, amit sokan azonnal egy UFO számlájára írtak. A hátborzongató jelenetet több biztonsági kamera is rögzítette, de az igazi rejtély csak ezután következett.
Ahogy a narancssárgán izzó láva hömpölygött lefelé a hegyoldalon, az afarTV felvételein jól látszik, amint egy apró, fehéren világító pont a semmiből felemelkedik, majd kilő egyenest a csillagos égbolt felé. Az internet népe azonnal felbolydult, a fotelnyomozók pedig szentül meg vannak győződve róla: egy valódi UFO távozását filmezték le.
A helyiek halálra rémültek a nem mindennapi látványtól. Mindenki azt hitte, eljött a vég.
Azt hittem, egy rakéta az, annyira durván világított. Kevesebb mint egy másodpercig égett az a zöldesfehér fény, mielőtt eltűnt a felhők között
– emlékezett vissza rettegve Los Baños egyik lakója.
A helyzetet tovább fokozta, hogy a Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (PHIVOLCS) elsőre azt közölte: a meteor konkrétan becsapódott a vulkán északi lejtőjébe. Később azonban finomítottak a szakértők, miután tüzetesebben átnézték az adatokat.
X-oldalukon tisztázták a helyzetet:
A vulkán körüli szeizmikus, infrahang- és kamerás felvételek felülvizsgálata azt mutatja, hogy a meteor még a légkörben megsemmisült, és a korábbi posztunkkal ellentétben nem csapódott be a Mayon lejtőibe.
Ha a meteor nem tarolta le a hegyet, akkor mégis mi a fene lőtt ki a kráterből? A teóriáknak a Harvard Egyetem elismert elméleti fizikusa, Avi Loeb vetett véget, aki kíméletlenül lehűtötte a kedélyeket és eloszlatta az ufóhívők álmait.
A felfelé tartó fény legvalószínűbb magyarázata egy műholdról visszaverődő napfénycsík. Több mint 10 ezer távközlési műhold kering a Föld körül, így egyáltalán nem ritkaság, hogy látunk egyet
– nyilatkozta a professzor a NewsNation Prime-nak.
A szakértő szerint nem földönkívüliek látogattak meg minket, csupán egy az egymillióhoz az esélye annak az optikai csalódásnak, amit a kamerák elkaptak. Ráadásul a vulkán a felvétel pillanatában már 140 napja folyamatosan ontotta magából a lávát, így a nap 24 órájában kamerák tucatjai figyelték a csúcsot. A szerencsés és egyben félelmetes együttállás miatt tűnt úgy, mintha az ufó egyenesen a vulkán gyomrából startolt volna el – írja a Daily Star.
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