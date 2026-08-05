Felejtsd el a kánikulát és a tömeget, ez a nádtetős angol ékszerdoboz a nyugalom szigete

Anglia déli partjaitól nem messze, a La Manche-csatorna hullámaitól nyaldosva bújik meg a Wight-sziget, amelynek délkeleti szegletében található a festői Shanklin. A sziget elhelyezkedése okán kiváló célpont azoknak, akik tudatosan kerülik a mediterrán vidék gyakran kánikulától sújott városait és a zsúfolt európai strandokat. Az aprócska település egy igazi hagyományos angol falu, ahol a drámai homokkősziklákat és a finomhomokos tengerpartot a gondosan megőrzött történelmi óváros egészíti ki.

A bájos angol falu, Shanklin tökéletes úti cél lehet azoknak, akik a nyári kánikula és a turistatömegek elől menekülnek.

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Kellemes mikroklíma: a Shanklin Chine szurdok vízesései és árnyas ösvényei természetes felüdülést nyújtanak.

a Shanklin Chine szurdok vízesései és árnyas ösvényei természetes felüdülést nyújtanak. Mesebeli látvány: az Old Village nádtetős házai és teázói egyedülálló, történelmi hangulatot árasztanak.

az Old Village nádtetős házai és teázói egyedülálló, történelmi hangulatot árasztanak. Könnyű elérhetőség: Londonból vonattal és komppal is egyszerűen megközelíthető a Wight-szigeti üdülőhely.

Miért a legjobb úti cél e festői angol falu a nyári hőség ellen?

Shanklin két, karakterében jól elkülöníthető részből áll: a sziklák peremére épült, parkokkal teli felsővárosból és az alant elterülő tengerparti sétányból, amelyeket egy monumentális viktoriánus lift, valamint kanyargós, árnyas utak kötnek össze.

Shanklin tengerpartja, amely felett a sziklákon a település felső része nyúlik el.

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A település legfestőibb része az Old Village, ahol a zsupfedeles, élénk színű házikók és a szűk, kanyargós utcák szinte mesebeli hangulatot árasztanak. Itt található a sziget egyik legfontosabb látnivalója, a Shanklin Chine is. Ez egy mély, buja növényzettel benőtt természetes szurdok, amely a magas sziklák közül indulva egészen a tengerpartig vezet. A szurdok hűvös, párás mikroklímája, ritka növényfajai és rejtett vízesései tökéletes felfrissülést nyújtanak még a legforróbb nyári napokon is, az esti kivilágítás pedig különleges esztétikai élményt ad a sétához.

Az óvárosban egy egész évben nyitva tartó, nosztalgikus karácsonyi bolt és számos hagyományos teázó várja a látogatókat, ahol érdemes megállni egy autentikus tejszínes angol teára (cream tea), amelyet helyi készítésű lekvárral és sűrű tejszínnel tálalnak.

A településen egymást érik a tradicionális angol pubok, teázók és ajándékboltok.

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Viktoriánus örökség és a végtelen tengerpart

Shanklin nemcsak a látványa, hanem gazdag építészeti öröksége miatt is figyelemre méltó: a település a XIX. században vált előkelő üdülőhellyé, amelynek emlékét a ma is büszkén álló, elegáns homlokzatú szállodák, a Keats Green sétány és a klasszikus színházépület őrzi.