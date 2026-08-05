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Shanklin tengerpartja nyáron

Felejtsd el a kánikulát és a tömeget, ez a nádtetős angol ékszerdoboz a nyugalom szigete

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 05. 12:00
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Ha eleged van a kánikulából és a nagyvárosi nyüzsgésből, az angol tengerparton mindig lehet csendes menedéket találni. Fedezd fel azt a különleges helyet, ahol a hűvös óceáni szellő és egy hangulatos angol falu látványa vár.
Etédi Alexa
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Anglia déli partjaitól nem messze, a La Manche-csatorna hullámaitól nyaldosva bújik meg a Wight-sziget, amelynek délkeleti szegletében található a festői Shanklin. A sziget elhelyezkedése okán kiváló célpont azoknak, akik tudatosan kerülik a mediterrán vidék gyakran kánikulától sújott városait és a zsúfolt európai strandokat. Az aprócska település egy igazi hagyományos angol falu, ahol a drámai homokkősziklákat és a finomhomokos tengerpartot a gondosan megőrzött történelmi óváros egészíti ki.

A tradicionális angol falu, Shanklin óvárosa.
A bájos angol falu, Shanklin tökéletes úti cél lehet azoknak, akik a nyári kánikula és a turistatömegek elől menekülnek.
Fotó: BeautifullyTravelled / Shutterstock
  • Kellemes mikroklíma: a Shanklin Chine szurdok vízesései és árnyas ösvényei természetes felüdülést nyújtanak.
  • Mesebeli látvány: az Old Village nádtetős házai és teázói egyedülálló, történelmi hangulatot árasztanak.
  • Könnyű elérhetőség: Londonból vonattal és komppal is egyszerűen megközelíthető a Wight-szigeti üdülőhely.

Miért a legjobb úti cél e festői angol falu a nyári hőség ellen?

Shanklin két, karakterében jól elkülöníthető részből áll: a sziklák peremére épült, parkokkal teli felsővárosból és az alant elterülő tengerparti sétányból, amelyeket egy monumentális viktoriánus lift, valamint kanyargós, árnyas utak kötnek össze.

Shanklin tengerpartja napozó székekkel és öltözőkabinokkal.
Shanklin tengerpartja, amely felett a sziklákon a település felső része nyúlik el. 
Fotó: Photo_J / Shutterstock

A település legfestőibb része az Old Village, ahol a zsupfedeles, élénk színű házikók és a szűk, kanyargós utcák szinte mesebeli hangulatot árasztanak. Itt található a sziget egyik legfontosabb látnivalója, a Shanklin Chine is. Ez egy mély, buja növényzettel benőtt természetes szurdok, amely a magas sziklák közül indulva egészen a tengerpartig vezet. A szurdok hűvös, párás mikroklímája, ritka növényfajai és rejtett vízesései tökéletes felfrissülést nyújtanak még a legforróbb nyári napokon is, az esti kivilágítás pedig különleges esztétikai élményt ad a sétához.

Az óvárosban egy egész évben nyitva tartó, nosztalgikus karácsonyi bolt és számos hagyományos teázó várja a látogatókat, ahol érdemes megállni egy autentikus tejszínes angol teára (cream tea), amelyet helyi készítésű lekvárral és sűrű tejszínnel tálalnak.

Shanklin városka egyik tradicionális angol pubja.
A településen egymást érik a tradicionális angol pubok, teázók és ajándékboltok. 
Fotó: Seadog81 / Shutterstock

Viktoriánus örökség és a végtelen tengerpart

Shanklin nemcsak a látványa, hanem gazdag építészeti öröksége miatt is figyelemre méltó: a település a XIX. században vált előkelő üdülőhellyé, amelynek emlékét a ma is büszkén álló, elegáns homlokzatú szállodák, a Keats Green sétány és a klasszikus színházépület őrzi.

A tengerparti sétány mentén barátságos pubok, tengeri ételeket kínáló éttermek és hagyományos szabadidős létesítmények sorakoznak, miközben a part ideális terepet nyújt a hosszú, gondolatébresztő sétákhoz. A környék domborzata kiváló túraútvonalakat, tengerparti utakat tartogat a szomszédos Ventnor vagy Sandown irányába, ahol a krétasziklák tetejéről belátni az egész öblöt és a végtelen horizontot.

Sétaút az angliai Shanklin tengerpartja mentén.
Romantikus sétautak és túraösvények hálózzák be az angol falu környékét, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a La Manche-csatornára. 
Fotó: Loz Baker / Shutterstock

Így juthatsz el Shanklinbe

A Wight-sziget elérése meglepően egyszerű és gördülékeny: Portsmouth történelmi kikötőjéből sűrűn indulnak kompjáratok és katamaránok. Autóval a kompátkelés mindössze 45 percet vesz igénybe, majd a kikötőből egy rövid, húszperces vezetéssel már el is érhető a városközpont.

Vonattal is kényelmes az utazás: Londonból közvetlen járatok visznek Portsmouth Harbour állomásra, ahonnan a menetrend szerinti kompok Ryde Pier Headre érkeznek. Innen a sziget saját, történelmi szerelvényekkel működő vasútvonala, az Island Line visz tovább közvetlenül Shanklin vasútállomására. Ez a közlekedési mód lehetővé teszi, hogy az autóforgalmat és a parkolási nehézségeket elkerülve, nyugodt körülmények között érkezz meg a szigetre.

A Wight-sziget partmenti panorámája Culver Down felől, a távolban Shanklin és Sandwn települések.
Shanklin óvárosa számtalan hagyományos angol teázóval büszkélkedik, ahová feltétlenül érdemes beülni egy tejszínes teára.
A történelmi Chine Lodge a különleges mikroklímájú Shanklin Chine-ben, a szurdokban, amely egészen a tengerpartig vezet.
Nádfedeles épületek és kanyargó útak Shanklin óvárosi részében.
Kilátás a Sandown-öbölre a Shanklin mellett található Luccombe faluból.
Shanklin városközpontja a tradicionális nádfedeles épületekkel, amelyekben teázók, pubok, galériák és ajándéküzletek működnek.
Az eldugott Hope Beach, amely Anglia legnapsütötte településének, Shanklin-nek a kedvenc strandja.
A nádfedeles Pencil Cottage Shanklin óvárosában, ahol teázó és ajándéküzlet is működik.
A Szent Balázs (St. Blasius) templom ódon temetője és régi sírkövei is hozzáadnak Shanklin festői hangulatához.
Shanklin talán legtöbbet fotózot színes házikója, ahol - nem meglepő módon - szintén teázó működik.
Galéria: Shanklin
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A Wight-sziget partmenti panorámája Culver Down felől, a távolban Shanklin és Sandwn települések.

 

Nézd meg a videón is a bájos Shanklint:

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