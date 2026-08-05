Felejtsd el a kánikulát és a tömeget, ez a nádtetős angol ékszerdoboz a nyugalom szigete

Anglia déli partjaitól nem messze, a La Manche-csatorna hullámaitól nyaldosva bújik meg a Wight-sziget, amelynek délkeleti szegletében található a festői Shanklin. A sziget elhelyezkedése okán kiváló célpont azoknak, akik tudatosan kerülik a mediterrán vidék gyakran kánikulától sújott városait és a zsúfolt európai strandokat. Az aprócska település egy igazi hagyományos angol falu, ahol a drámai homokkősziklákat és a finomhomokos tengerpartot a gondosan megőrzött történelmi óváros egészíti ki.
Shanklin két, karakterében jól elkülöníthető részből áll: a sziklák peremére épült, parkokkal teli felsővárosból és az alant elterülő tengerparti sétányból, amelyeket egy monumentális viktoriánus lift, valamint kanyargós, árnyas utak kötnek össze.
A település legfestőibb része az Old Village, ahol a zsupfedeles, élénk színű házikók és a szűk, kanyargós utcák szinte mesebeli hangulatot árasztanak. Itt található a sziget egyik legfontosabb látnivalója, a Shanklin Chine is. Ez egy mély, buja növényzettel benőtt természetes szurdok, amely a magas sziklák közül indulva egészen a tengerpartig vezet. A szurdok hűvös, párás mikroklímája, ritka növényfajai és rejtett vízesései tökéletes felfrissülést nyújtanak még a legforróbb nyári napokon is, az esti kivilágítás pedig különleges esztétikai élményt ad a sétához.
Az óvárosban egy egész évben nyitva tartó, nosztalgikus karácsonyi bolt és számos hagyományos teázó várja a látogatókat, ahol érdemes megállni egy autentikus tejszínes angol teára (cream tea), amelyet helyi készítésű lekvárral és sűrű tejszínnel tálalnak.
Shanklin nemcsak a látványa, hanem gazdag építészeti öröksége miatt is figyelemre méltó: a település a XIX. században vált előkelő üdülőhellyé, amelynek emlékét a ma is büszkén álló, elegáns homlokzatú szállodák, a Keats Green sétány és a klasszikus színházépület őrzi.
A tengerparti sétány mentén barátságos pubok, tengeri ételeket kínáló éttermek és hagyományos szabadidős létesítmények sorakoznak, miközben a part ideális terepet nyújt a hosszú, gondolatébresztő sétákhoz. A környék domborzata kiváló túraútvonalakat, tengerparti utakat tartogat a szomszédos Ventnor vagy Sandown irányába, ahol a krétasziklák tetejéről belátni az egész öblöt és a végtelen horizontot.
A Wight-sziget elérése meglepően egyszerű és gördülékeny: Portsmouth történelmi kikötőjéből sűrűn indulnak kompjáratok és katamaránok. Autóval a kompátkelés mindössze 45 percet vesz igénybe, majd a kikötőből egy rövid, húszperces vezetéssel már el is érhető a városközpont.
Vonattal is kényelmes az utazás: Londonból közvetlen járatok visznek Portsmouth Harbour állomásra, ahonnan a menetrend szerinti kompok Ryde Pier Headre érkeznek. Innen a sziget saját, történelmi szerelvényekkel működő vasútvonala, az Island Line visz tovább közvetlenül Shanklin vasútállomására. Ez a közlekedési mód lehetővé teszi, hogy az autóforgalmat és a parkolási nehézségeket elkerülve, nyugodt körülmények között érkezz meg a szigetre.
Nézd meg a videón is a bájos Shanklint:
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