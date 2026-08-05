„Utálok diétázni..” – Yvonne Dederick elárulta, hogyan őrzi meg bomba alakját

Kevés olyan ismert magyar híresség van, akiről ennyi év után is ugyanazt lehet elmondani: szinte semmit sem változott. Yvonne Dederick a Luxusfeleségek idején is kifogástalan formában volt, és most, évekkel később is irigylésre méltó alakkal büszkélkedhet. A Bors korábban is beszámolt róla, hogy a rendszeres sport mára életformává vált számára, és ez a mindennapjainak éppúgy része, mint a családja. Most pedig azt is elárulta, hogyan kivitelezi ezt a nyaralások alatt.
Yvonne és férje idén nem vállalkoznak távoli egzotikus utazásra, ennek azonban nagyon jó oka van.
Horvátországba megyünk nyaralni, most nem megyünk messze, mert az elkövetkezendő évben nagyon sok hosszú utunk lesz. Megyünk majd a nagyfiam esküvőjére Kaliforniába, meg lehet, hogy Ausztráliába is megyünk, mert a legkisebb fiam ott tanul, őt most költöztettük ki Sydneybe.
A család tehát mozgalmas időszak előtt áll, ám egy dolog biztosan nem változik: Yvonne a nyaraláson sem enged a megszokott rutinjából.
Hiába a nyaralás, én minden nap edzek. Eleve úgy foglalunk mindig szállodát, hogy legyen edzőterem. Ráadásul napallergiás vagyok, úgyhogy árnyékban szoktam ülni a tengerparton is, maximum ott bemegyek úszni, vagy kihasználom az időt és olvasok valamit. De nem tudok órákig feküdni! És a férjem is szeret körbenézni, most is el fogunk menni hajóutakra
Sokan azt hihetnék, hogy ilyen fizikumot csak szigorú diétával lehet fenntartani, Yvonne azonban egészen másként látja. Szerinte nem koplalni kell, hanem tudatosan és kiegyensúlyozottan étkezni.
Az étkezést nyaraláskor, én úgy szoktam kiválogatni az ételt, hogy reggelire hiába van svédasztal, nem eszek ott mindenből, kiválogatom magamnak a tojást, a zöldségeket, mindent, ami jó a szervezetnek, és nem szoktam sokat enni. De persze kipróbálom a helyi ételeket is, csak mértékkel. Utálok diétázni, nekem ez nem diéta, én így eszem, tehát én így aránylag próbálok konzisztens lenni
Yvonne korábban fitneszversenyzőként is kipróbálta magát, de elmondta, hogy a versenyidőszak rengeteg lemondással járt, nemcsak számára, hanem az egész családnak is. „A versenyzés óriási fókuszt igényel, meg a családnak is valamelyest megterhelő, mert semmi más nem hallasz, mint azt, hogy a másik mit nem ehet. Meg hát azért ilyenkor ingerültebb is az ember. De nekem most nem is a versenyzésen van a fókusz, csak szinten tartok” – jelentette ki Yvonne Dederick.
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