„Utálok diétázni..” – Yvonne Dederick elárulta, hogyan őrzi meg bomba alakját

Kevés olyan ismert magyar híresség van, akiről ennyi év után is ugyanazt lehet elmondani: szinte semmit sem változott. Yvonne Dederick a Luxusfeleségek idején is kifogástalan formában volt, és most, évekkel később is irigylésre méltó alakkal büszkélkedhet. A Bors korábban is beszámolt róla, hogy a rendszeres sport mára életformává vált számára, és ez a mindennapjainak éppúgy része, mint a családja. Most pedig azt is elárulta, hogyan kivitelezi ezt a nyaralások alatt.

Yvonne Dederick fitneszversenyző volt, azonban ma már nem ezen van nála a fókusz (Fotó: Mw archív)

Így tartja szinten magát Yvonne Dederick

Yvonne és férje idén nem vállalkoznak távoli egzotikus utazásra, ennek azonban nagyon jó oka van.

Horvátországba megyünk nyaralni, most nem megyünk messze, mert az elkövetkezendő évben nagyon sok hosszú utunk lesz. Megyünk majd a nagyfiam esküvőjére Kaliforniába, meg lehet, hogy Ausztráliába is megyünk, mert a legkisebb fiam ott tanul, őt most költöztettük ki Sydneybe.

A család tehát mozgalmas időszak előtt áll, ám egy dolog biztosan nem változik: Yvonne a nyaraláson sem enged a megszokott rutinjából.