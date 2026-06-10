Rejtélyes háromszög a Holdnál: Döbbenetes dolgokat találtak az Apollo-misszió titkos dokumentumaiban

A titkolózásnak vége, az amerikai védelmi minisztérium olyan ufóaktákat dobott be a közösbe, amiktől még az ufóhívők álla is leesik. Az amerikai kormányzat éveken át húzta-halasztotta a dokumentumok feloldását, most viszont eljött a pillanat: a frissen élesített, retro hangulatú Pentagon-oldal tele van olyan katonai jelentésekkel, amikre a mai napig nincs hivatalos magyarázat.

Ugráló labda az égből: a titkos ufóakták szerint Szíria felett fotóztak le egy különös, több mint 700 kilométeres sebességgel száguldó valamit Fotó: 123RF

Ráadásul nemcsak unatkozó civilek látomásairól van szó, hanem elit katonák, nagykövetségek és maguk az Apollo-missziók űrhajósai számoltak be hajmeresztő dolgokról.

Sokkoló ufóakták: Cikk-cakkban a világűrben

A jelentések között egészen elképesztő sztorik rejtőznek. Egy 1994-es diplomáciai távirat szerint egy Tádzsikisztánból felszállt repülőgép pilótája és három amerikai utasa döbbenten nézte, ahogy Kazahsztán felett egy világító valami elképesztő sebességgel cikázik az égen. Az objektum 90 fokos fordulatokat tett, dugóhúzókat írt le, és óriási sebességgel körözött.

De nem ez az egyetlen eset, ami megdöbbentette a szakértőket:

2023, Égei-tenger: Egy katonai jelentés szerint egy azonosítatlan repülő tárgy közvetlenül az óceán felszíne felett száguldott, és hirtelen, derékszögű kanyarokat produkált 130 km/órás sebességgel.

Egy katonai jelentés szerint egy azonosítatlan repülő tárgy közvetlenül az óceán felszíne felett száguldott, és hirtelen, derékszögű kanyarokat produkált 130 km/órás sebességgel. A lángoló gömbök: Egy amerikai hírszerző tiszt tavaly helikopteres keresés közben futott bele egy „szuperforró” gömbbe, ami a föld felett lebegett, majd hirtelen újabb négy-öt fel-le villódzó gömb termett mellette.

Egy amerikai hírszerző tiszt tavaly helikopteres keresés közben futott bele egy „szuperforró” gömbbe, ami a föld felett lebegett, majd hirtelen újabb négy-öt fel-le villódzó gömb termett mellette. Apollo-11: Még a legendás űrhajós, Buzz Aldrin is jelentette 1969-ben, hogy egy tekintélyes méretű tárgyat és egy kifejezetten erős fényforrást észlelt a Hold közelében, amiről a legénység azt hitte, talán egy lézer.

Mi az az ugráló labda Szíria felett?

Az AOL beszámolója szerint a Pentagon több mint húsz olyan videót is megosztott, amiket katonai szenzorok rögzítettek Szíriától Japánig. Van köztük egy 2022-es, amerikai futballabda alakú valami a Kelet-kínai-tenger felett, és egy egészen friss felvétel is, amin két kör alakú fény úszik a koromsötét észak-amerikai égbolton. Szíria felett pedig egy olyan tárgyat filmeztek le, ami „úgy nézett ki, mint egy ugráló labda”, és hét percen keresztül stabilan tartotta a 770 km/órás sebességet – erről később persze azt mondták, ártalmatlan dolog volt.