Rejtélyes háromszög a Holdnál: Döbbenetes dolgokat találtak az Apollo-misszió titkos dokumentumaiban

A titkolózásnak vége, az amerikai védelmi minisztérium olyan ufóaktákat dobott be a közösbe, amiktől még az ufóhívők álla is leesik. Az amerikai kormányzat éveken át húzta-halasztotta a dokumentumok feloldását, most viszont eljött a pillanat: a frissen élesített, retro hangulatú Pentagon-oldal tele van olyan katonai jelentésekkel, amikre a mai napig nincs hivatalos magyarázat.
Ráadásul nemcsak unatkozó civilek látomásairól van szó, hanem elit katonák, nagykövetségek és maguk az Apollo-missziók űrhajósai számoltak be hajmeresztő dolgokról.
A jelentések között egészen elképesztő sztorik rejtőznek. Egy 1994-es diplomáciai távirat szerint egy Tádzsikisztánból felszállt repülőgép pilótája és három amerikai utasa döbbenten nézte, ahogy Kazahsztán felett egy világító valami elképesztő sebességgel cikázik az égen. Az objektum 90 fokos fordulatokat tett, dugóhúzókat írt le, és óriási sebességgel körözött.
De nem ez az egyetlen eset, ami megdöbbentette a szakértőket:
Az AOL beszámolója szerint a Pentagon több mint húsz olyan videót is megosztott, amiket katonai szenzorok rögzítettek Szíriától Japánig. Van köztük egy 2022-es, amerikai futballabda alakú valami a Kelet-kínai-tenger felett, és egy egészen friss felvétel is, amin két kör alakú fény úszik a koromsötét észak-amerikai égbolton. Szíria felett pedig egy olyan tárgyat filmeztek le, ami „úgy nézett ki, mint egy ugráló labda”, és hét percen keresztül stabilan tartotta a 770 km/órás sebességet – erről később persze azt mondták, ártalmatlan dolog volt.
A szkeptikus szakértők persze most is hűtik a kedélyeket. Sean Kirkpatrick, a Pentagon ufókutató irodájának korábbi igazgatója szerint a videók többsége csak a laikusok számára ijesztő, és sokszor csak a forró sugárhajtóművek trükkjei tévesztik meg a kamerákat. Szerinte a mostani ömlesztett anyag elemzés nélkül csak a „fotel-összeesküvés-elméleteket” táplálja.
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