Felvették a kapcsolatot az emberiséggel az idegenek – a CIA azonnal lecsapott

Egy új összeesküvés-elmélet szerint hajtóvadászatba kezdhetett a CIA az ufók miatt.

Az űrlények korábbi ügynökökkel beszélhettek, elárulva nekik, hogy már rég köztünk járnak.

Egy galaktikus diktatúra elől menekültek ide, és belenyúltak a génjeinkbe.

Mivel lelepleződtek, egy másik bolygóra menekíthetik a földi rokonaikat.

Minden idők egyik legsokkolóbb hírét „szivárogtatta ki” egy informátor, aki állítja: az ufók már rég köztünk élnek és olyan akcióba kezdtek, amivel hibrid lényeket hoztak létre. Miután a CIA állítólag szimatot fogott, az űrlények felvették az emberekkel a kapcsolatot.

Régóta ufók élhetnek köztünk. Illusztráció: oneinchpunch / Shutterstock

Létezik egy titkos ufó-hálózat?

Dr. Jason Reza Jorjani filozófus és író az American Alchemy nevű műsorban megdöbbentő kijelentést tett. Azt állította, hogy a CIA egy egykori tisztje, aki korábban paranormális jelenségekkel, távészlelésekkel foglalkozott, megosztott vele egy hatalmas titkot, miszerint az idegen civilizációk miatt vizsgálni kezdték a legnépszerűbb lakossági DNS-tesztelő adatbázisokba bekerülő mintákat azzal a célla, hogy kiszűrjenek egy különleges genetikai variációt. Azt próbálták bizonyítani, hogy a földönkívüliek beépültek a családjainkba.

A volt CIA-s ügynököt állítólag három magas, szőke, kék szemű idegen lény kereste meg, akik meghívták kávézni egy út menti étkezdébe, és „Nordikokként” azonosították magukat. A rejtélyes idegenek azért vették fel a férfival a kapcsolatot, hogy felfedjék: egy galaktikus, zsarnoki kormány elől menekültek a Földre, és skandináv bevándorlóknak álcázva magukat a Colorado-i hegyekben élnek. Az emberekkel közös családokat alapítottak, valamint létrehoztak egy intergalaktikus földalatti vasutat, amelyen keresztül egy másik bolygóra menekítik az unokáikat a CIA ámokfutása elől.

A DNS-tesztek rejtélyes fekete foltja

Az állítólagos informátor szerint a DNS-tesztek kiértékelésén, a származási kördiagramokon esetlegesen megjelenő „egyéb” vagy azonosítatlan kategória rosszat sejtet, az ügynökök ugyanis pont az efféle gyanús pontokat figyelik, bizonyítékot keresve arra, hogy egyes emberek valójában hibrid fajok. A legdurvább konteó szerint az idegenek további génkísérletek miatt újabban terhes nőket rabolnak el. A kérdés csak az, ha valóban léteznek, az eddigi információkat miért osztották volna meg önszántukból?