Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Fatime névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitálalt a CIA egykori elit kéme: megnevezte a Földön működő titkos ufóbázisokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors UFO
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 05:30
földönkívüliCIA
Hosszú évtizedeken át őrizték a legmélyebb titkot, de most lehullt a lepel. Egy volt amerikai katonai hírszerző, aki maga is látott olyan dolgokat, amiktől egy átlagembernek felállna a szőr a hátán, megnevezte azt a négy helyszínt, ahol szerinte földönkívüliek tanyáznak. Ráadásul nem egyedül voltak ott: döbbenetes, kikkel dolgoztak együtt a hegyek gyomrában.
Bors
A szerző cikkei

Amerikát mindig is fűtötte a földönkívüli élet utáni érdeklődés, de arra talán senki sem számított, amiről a Stargate program egykori munkatársa, Leonard „Lyn” Buchanan kitálalt. A hidegháború idején futó szupertitkos katonai programban olyan embereket képeztek ki, akik képesek voltak a távoli észlelésre – vagyis arra, hogy előzetes ismeretek nélkül olyan helyszíneket írjanak le, ahol soha életükben nem jártak. A projekt során egy Pat Price nevű látnok bukkant rá először arra a négy bázisra, ahol földönkívüli tevékenységeket észlelték, és amiket később a CIA még titkosabb, Project 8200 nevű akciója keretében vizsgáltak meg újra. Buchanan feladata az volt, hogy rajta tartsa a szemét ezeken a pontokon.

Egy volt CIA-ügynök szerint titkos bázisokon folyik az ufó-aktivitás a Földön
Egy volt CIA-ügynök szerint titkos bázisokon folyik földönkívüli aktivitás / Fotó: 123RF

Javítóműhely és UFO-kikötő a hegyek mélyén

A titokzatos bázisok a világ különböző pontjain, hatalmas hegyek mélyén bújnak meg. Buchanan az American Alchemy nevű podcastban részletesen is beszélt arról, hogy mely helyszínnek mi volt a pontos feladata. Az alaszkai Mount Hayes-en található bázis például hírszerzési központként működött, míg az ausztráliai Mount Zeil egyfajta UFO-kikötőként üzemelt, ahol a földönkívüli hajók beléphettek a légtérbe. A zimbabwei Mount Nyangani lankái között egy UFO-javítóműhely kapott helyet, míg a negyedik, a Pireneusokban fekvő bázis pontos funkcióját egyelőre homály fedi. Buchanan elmesélte, hogy az egyik ausztráliai szeánsz során a lények pontosan tudták, hogy ő a távolból figyeli őket.

Az első, ami történt, az az volt, hogy tudatták velem: tudják, hogy ott vagyok, és ez teljesen rendben van

– emlékezett vissza a hátborzongató pillanatra a veterán.

Emberek és idegenek dolgoztak vállvetve

A legdurvább részletek azonban csak ezután következtek. Buchanan szerint ugyanis az előtte szolgáló látnokok egészen elképesztő dolgokról számoltak be a feletteseiknek.

Price és Joe McMoneagle úgy találták, hogy az idegenek és az emberek egymás mellett dolgoznak, egyfajta hírszerzési gyűjtőhelyen

– mondta Buchanan. Mire azonban ő maga került sorra, a helyzet megváltozott.

Megkaptam a Mount Hayes-t, és rájöttem, hogy a berendezések már automatizáltak és még mindig működnek, de már nincs szükség ott személyzetre

– tette hozzá a kém. 

Állítása szerint ezek a bázisok olyan mélyen vannak a sziklák alá temetve, hogy egy átlagos ember számára szinte teljesen lehetetlen lenne rájuk bukkanni – írja a Unilad.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu