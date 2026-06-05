Kitálalt a CIA egykori elit kéme: megnevezte a Földön működő titkos ufóbázisokat

Amerikát mindig is fűtötte a földönkívüli élet utáni érdeklődés, de arra talán senki sem számított, amiről a Stargate program egykori munkatársa, Leonard „Lyn” Buchanan kitálalt. A hidegháború idején futó szupertitkos katonai programban olyan embereket képeztek ki, akik képesek voltak a távoli észlelésre – vagyis arra, hogy előzetes ismeretek nélkül olyan helyszíneket írjanak le, ahol soha életükben nem jártak. A projekt során egy Pat Price nevű látnok bukkant rá először arra a négy bázisra, ahol földönkívüli tevékenységeket észlelték, és amiket később a CIA még titkosabb, Project 8200 nevű akciója keretében vizsgáltak meg újra. Buchanan feladata az volt, hogy rajta tartsa a szemét ezeken a pontokon.

Egy volt CIA-ügynök szerint titkos bázisokon folyik földönkívüli aktivitás / Fotó: 123RF

Javítóműhely és UFO-kikötő a hegyek mélyén

A titokzatos bázisok a világ különböző pontjain, hatalmas hegyek mélyén bújnak meg. Buchanan az American Alchemy nevű podcastban részletesen is beszélt arról, hogy mely helyszínnek mi volt a pontos feladata. Az alaszkai Mount Hayes-en található bázis például hírszerzési központként működött, míg az ausztráliai Mount Zeil egyfajta UFO-kikötőként üzemelt, ahol a földönkívüli hajók beléphettek a légtérbe. A zimbabwei Mount Nyangani lankái között egy UFO-javítóműhely kapott helyet, míg a negyedik, a Pireneusokban fekvő bázis pontos funkcióját egyelőre homály fedi. Buchanan elmesélte, hogy az egyik ausztráliai szeánsz során a lények pontosan tudták, hogy ő a távolból figyeli őket.

Az első, ami történt, az az volt, hogy tudatták velem: tudják, hogy ott vagyok, és ez teljesen rendben van

– emlékezett vissza a hátborzongató pillanatra a veterán.

Emberek és idegenek dolgoztak vállvetve

A legdurvább részletek azonban csak ezután következtek. Buchanan szerint ugyanis az előtte szolgáló látnokok egészen elképesztő dolgokról számoltak be a feletteseiknek.

Price és Joe McMoneagle úgy találták, hogy az idegenek és az emberek egymás mellett dolgoznak, egyfajta hírszerzési gyűjtőhelyen

– mondta Buchanan. Mire azonban ő maga került sorra, a helyzet megváltozott.

Megkaptam a Mount Hayes-t, és rájöttem, hogy a berendezések már automatizáltak és még mindig működnek, de már nincs szükség ott személyzetre

– tette hozzá a kém.