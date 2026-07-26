Csuti és párja nem hagyják ellaposodni a kapcsolatukat: furcsa új randiszokást vezettek be

Több mint három éve alkot egy párt Szabó András Csuti és kedvese, Bius. Kapcsolatuk pedig még mindig ugyanolyan harmonikusnak tűnik, mint a kezdetekkor. A szerelmesek tudatosan figyelnek arra, hogy a hétköznapok és a megszokás ne vegye át az irányítást a mindennapjaik felett, ezért rendszeresen szerveznek közös programokat, sőt, nemrég egy teljesen új randihagyományt is bevezettek.

Szabó András Csuti és Bius budapesti szállodákat fedeznek fel közösen (Fotó: Szabolcs László)

Az üzletember és szerelme 2022 decemberétől alkotnak egy párt

Annak érdekében, hogy ne laposodjon el a kapcsolatuk, rendszeresen tartanak randinapot

Az utóbbi időben egy teljesen új, és kissé szokatlan randiszokást vezettek be, amit nagyon élveznek.

Szabó András Csuti barátnője szorgalmazta az új szokásukat

A pár szerint egy hosszú kapcsolatban különösen fontos, hogy időről időre kiszakadjanak a mindennapokból, és olyan élményeket gyűjtsenek, amelyek kizárólag kettőjükről szólnak. Csuti elárulta, hogy alapvetően a klasszikus randevúkat kedvelik.

„Alapvetően a klasszikus vacsora és séta kombinációt szeretjük. Ha viszont elmegyünk valahová, akkor általában valamilyen különleges programot választunk. Nem iszunk alkoholt, így például a koktélbárok vagy a rooftop bárok nem igazán vonzanak minket. Inkább szeretünk új helyeket és új ízeket felfedezni, miközben azért a jól bevált kedvenceinkhez is ragaszkodunk” – mondta a Borsnak Csuti.

A vállalkozó azt is elárulta, hogy mostanában egy egészen új szokást vezettek be, ami elsőre számára furcsának tűnt, végül azonban annyira megszerette, hogy rendszeresen visszatérnek hozzá.

„Amikor randinap van, mindig igyekszünk valami újat kipróbálni.”

Az utóbbi időben például többször is csináltunk olyat, hogy Budapesten foglaltunk egy szállodai szobát, és ott töltöttük az éjszakát.

„Korábban nem is értettem, mi értelme lenne ennek, hiszen otthon kényelmesebb minden. Aztán Bius mondta, hogy ilyenkor teljesen más ingerek érnek minket. Együtt fedezünk fel új helyeket, új ízeket, együtt csodálkozunk rá például egy különleges perui fúziós konyhára, és ez tényleg egészen más élmény.”