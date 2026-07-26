Csuti és párja nem hagyják ellaposodni a kapcsolatukat: furcsa új randiszokást vezettek be

Több mint három éve alkot egy párt Szabó András Csuti és kedvese, Bius. Kapcsolatuk pedig még mindig ugyanolyan harmonikusnak tűnik, mint a kezdetekkor. A szerelmesek tudatosan figyelnek arra, hogy a hétköznapok és a megszokás ne vegye át az irányítást a mindennapjaik felett, ezért rendszeresen szerveznek közös programokat, sőt, nemrég egy teljesen új randihagyományt is bevezettek.
A pár szerint egy hosszú kapcsolatban különösen fontos, hogy időről időre kiszakadjanak a mindennapokból, és olyan élményeket gyűjtsenek, amelyek kizárólag kettőjükről szólnak. Csuti elárulta, hogy alapvetően a klasszikus randevúkat kedvelik.
„Alapvetően a klasszikus vacsora és séta kombinációt szeretjük. Ha viszont elmegyünk valahová, akkor általában valamilyen különleges programot választunk. Nem iszunk alkoholt, így például a koktélbárok vagy a rooftop bárok nem igazán vonzanak minket. Inkább szeretünk új helyeket és új ízeket felfedezni, miközben azért a jól bevált kedvenceinkhez is ragaszkodunk” – mondta a Borsnak Csuti.
A vállalkozó azt is elárulta, hogy mostanában egy egészen új szokást vezettek be, ami elsőre számára furcsának tűnt, végül azonban annyira megszerette, hogy rendszeresen visszatérnek hozzá.
„Amikor randinap van, mindig igyekszünk valami újat kipróbálni.”
Az utóbbi időben például többször is csináltunk olyat, hogy Budapesten foglaltunk egy szállodai szobát, és ott töltöttük az éjszakát.
„Korábban nem is értettem, mi értelme lenne ennek, hiszen otthon kényelmesebb minden. Aztán Bius mondta, hogy ilyenkor teljesen más ingerek érnek minket. Együtt fedezünk fel új helyeket, új ízeket, együtt csodálkozunk rá például egy különleges perui fúziós konyhára, és ez tényleg egészen más élmény.”
Bius szerint ennek pszichológiai jelentősége is van, hiszen a közös újdonságok segítenek életben tartani a kapcsolatot.
„Hallottam egy pszichológustól, hogy erre konkrétan szükség van. Sok kapcsolat azért laposodik el, mert ugyanazok az ingerek érik a feleket nap mint nap. Már az is kizökkent a komfortzónából, ha együtt fedezünk fel valami újat.”
Csuti bevallotta, hogy saját magán is észrevette, mennyire könnyű beleragadni a hétköznapi rutinba.
„Ha őszinte vagyok, nekem otthon nagyon sok automatizmusom van. Hazamegyek, és szinte ugyanazokat a dolgokat csinálom minden nap. Éppen ezért ez a szállodázás nekem teljesen új élmény volt, de nagyon megszerettem.”
Szabó András Csuti párja szerint ez egyébként sok férfira jellemző.
Szerintem minden férfi egy kicsit ilyen. Hazamegy a munka után, megcsinál néhány rutinfeladatot, és onnantól már vége is a napnak. Éppen ezért szerintem egy nőnek sokszor más szemléletet kell behoznia a kapcsolatba
– vélekedett Bius.
Csuti és Bius nemcsak különleges programokat szerveznek, hanem arra is ügyelnek, hogy a randik rendszeresek legyenek. Csuti szerint ez náluk szinte szent szabály.
„Mi minden héten tartunk randinapot. Ez nagyon fontos nekünk. És nem arról szól, hogy gyorsan beugrunk valahová enni valamit, hanem tényleg időt szánunk egymásra, és megéljük azt, hogy kettesben vagyunk.”
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