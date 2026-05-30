Létezik Stephen King szörnyetege? Lélekszívó démon tartja rettegésben az angolokat

Valóságos horrorfilm zajlik a brit Cannock Chase városkájában, ahol 30 év után visszatért egy démoni entitás, amely a helyiek szerint kísértetiesen hasonlít a Stephen King Az című regényéből ismert szörnyeteghez, Pennywise-hoz.
A staffordshire-i Cannock Chase gyönyörű, lila hangás tája nappal ugyan festői, de a látszat csal: éjszaka minden idők leghátborzongatóbb entitása jár arrafelé. A helyiek szerint bármely szellemnél veszedelmesebb, és pont úgy kísérti őket, mint ahogy Pennywise karaktere kísért Derry-ben. Egy híres paranyomozó, Lee Brickley szerint a terület gyűjtőhelye a paranormális jelenségeknek: rendszeresen nagylábúak, mutáns lények és ufóészlelések miatt riasztják a rendőrséget, ám a szóban forgó démontól kivétel nélkül mindenki retteg. A város lakói csak úgy hívják: a Fekete Szemű Gyermek.
Az emberi lelkekre szomjazó entitás látszatra egy ápolatlan, vérszegény, csecsemő-szerű lény, amelynek legrémisztőbb ismertetőjegye a koromsötét szemei. A beszámolók szerint kuncogással vagy segítségkéréssel csalogatja magához a gyanútlan vándorokat a helyi földúton. Amint a közelébe érnek, sötét, lélekig hatoló tekintete megbénítja őket.
A lény alakra ugyan nem, de történetében hasonló Pennywise-hoz. Ahogy Az, úgy ő is 30 évente tér vissza Cannock Chase-be és mások lelkére pályázik. Utoljára 1984-ben látták, majd 2014-ben ismét visszatért a környékre a rettegés.
Akik túlélték a démonnal való találkozást, mind remegő hangon beszélnek róla.
– Nem egy egyszerű szellemet láttam, hanem magát a megtestesült, tiszta gonoszt – nyilatkozta az egyik áldozat, aki szemtől szembe került a lénnyel.
Amikor megszólalt, a hangja nem egy gyereké volt, hanem mintha ezernyi halott suttogott volna egyszerre a fejemben. Azt mondta, »ha nekem adod a szemed, nem fog fájni, amikor kitépem a lelked«. Nem tudtam mozdulni, a lábaim a földbe gyökereztek. Azóta sem tudok aludni, mert valahányszor lehunyom a szemem, újra azt a kuncogást hallom az ágyam alól...
– idézte fel borzalmas emlékeit egy férfi.
A paranyomozó Lee nagynénje még 1982-ben menekült el a gyermek elől, a nevetése őt is máig kísérti.
Ha démoni, akkor veszélyes
– figyelmeztetett a nyomozó.
A 28 éves nyomozó szerint két elmélet is létezik arra, miért jelenik meg többeknek az entitás. Az egyik magyarázat, hogy a démont egy ókori kelta törzs, az emberáldozatairól hírhedt Cornovii keltette életre, amely egy gonosz rituáléval megmérgezte a földet, és ez az entitás bújt elő belőle.
Egy sokkal földhözragadtabb elmélet szerint tömeges hallucinációról van szó. A környéken állítólag évek óta titkos katonai kísérletek zajlanak, és sokan úgy hiszik, hogy egy vegyi szivárgás miatt látomások gyötörhetik az embereket. Bármi is legyen az igazság, ha éjszaka Cannock Chase-ben járnál és gyereksírászt hallasz, nehogy hátranézz!
(Mirror)
