Létezik Stephen King szörnyetege? Lélekszívó démon tartja rettegésben az angolokat

A helyi hiedelem szerint harmincévente visszatér, és lelkeket szív egy démon az álmos Cannock Chase-ben.

A brit településen felbukkanó entitás kísértetiesen hasonló Stephen King szörnyetegéhez, Pennywise-hoz .

Egy helyi nyomozó szerint két teória is létezik, hogy mi kelthette életre a lényt.

Valóságos horrorfilm zajlik a brit Cannock Chase városkájában, ahol 30 év után visszatért egy démoni entitás, amely a helyiek szerint kísértetiesen hasonlít a Stephen King Az című regényéből ismert szörnyeteghez, Pennywise-hoz.

A démoni lény állítólag bárkit képes magával ragadni. Fotó: Raggedstone

Miféle démon hasonlít a gyilkos bohócra?

A staffordshire-i Cannock Chase gyönyörű, lila hangás tája nappal ugyan festői, de a látszat csal: éjszaka minden idők leghátborzongatóbb entitása jár arrafelé. A helyiek szerint bármely szellemnél veszedelmesebb, és pont úgy kísérti őket, mint ahogy Pennywise karaktere kísért Derry-ben. Egy híres paranyomozó, Lee Brickley szerint a terület gyűjtőhelye a paranormális jelenségeknek: rendszeresen nagylábúak, mutáns lények és ufóészlelések miatt riasztják a rendőrséget, ám a szóban forgó démontól kivétel nélkül mindenki retteg. A város lakói csak úgy hívják: a Fekete Szemű Gyermek.

Az emberi lelkekre szomjazó entitás látszatra egy ápolatlan, vérszegény, csecsemő-szerű lény, amelynek legrémisztőbb ismertetőjegye a koromsötét szemei. A beszámolók szerint kuncogással vagy segítségkéréssel csalogatja magához a gyanútlan vándorokat a helyi földúton. Amint a közelébe érnek, sötét, lélekig hatoló tekintete megbénítja őket.

A lény alakra ugyan nem, de történetében hasonló Pennywise-hoz. Ahogy Az, úgy ő is 30 évente tér vissza Cannock Chase-be és mások lelkére pályázik. Utoljára 1984-ben látták, majd 2014-ben ismét visszatért a környékre a rettegés.

„Nem tudtam mozdulni”

Akik túlélték a démonnal való találkozást, mind remegő hangon beszélnek róla.

– Nem egy egyszerű szellemet láttam, hanem magát a megtestesült, tiszta gonoszt – nyilatkozta az egyik áldozat, aki szemtől szembe került a lénnyel.

Amikor megszólalt, a hangja nem egy gyereké volt, hanem mintha ezernyi halott suttogott volna egyszerre a fejemben. Azt mondta, »ha nekem adod a szemed, nem fog fájni, amikor kitépem a lelked«. Nem tudtam mozdulni, a lábaim a földbe gyökereztek. Azóta sem tudok aludni, mert valahányszor lehunyom a szemem, újra azt a kuncogást hallom az ágyam alól...

– idézte fel borzalmas emlékeit egy férfi.