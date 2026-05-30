Pennywise démon karaktere és egy sötét erdő képe

Létezik Stephen King szörnyetege? Lélekszívó démon tartja rettegésben az angolokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 19:15
Angliadémon
Éjszakánként portyázik és magához csalogatja az áldozatait egy entitás, hogy elszívja az áldozatai lelkét. A démoni szörnyeteg sokak szerint kísértetiesen hasonlít Stephen King gyilkos bohócára, és élő lelkekre éhezik.
Erdei Róbert Arnold
  • A helyi hiedelem szerint harmincévente visszatér, és lelkeket szív egy démon az álmos Cannock Chase-ben.
  • A brit településen felbukkanó entitás kísértetiesen hasonló Stephen King szörnyetegéhez, Pennywise-hoz . 
  • Egy helyi nyomozó szerint két teória is létezik, hogy mi kelthette életre a lényt. 

Valóságos horrorfilm zajlik a brit Cannock Chase városkájában, ahol 30 év után visszatért egy démoni entitás, amely a helyiek szerint kísértetiesen hasonlít a Stephen King Az című regényéből ismert szörnyeteghez, Pennywise-hoz.

Démon illusztrációja
A démoni lény állítólag bárkit képes magával ragadni. Fotó: Raggedstone

Miféle démon hasonlít a gyilkos bohócra?

A staffordshire-i Cannock Chase gyönyörű, lila hangás tája nappal ugyan festői, de a látszat csal: éjszaka minden idők leghátborzongatóbb entitása jár arrafelé. A helyiek szerint bármely szellemnél veszedelmesebb, és pont úgy kísérti őket, mint ahogy Pennywise karaktere kísért Derry-ben. Egy híres paranyomozó, Lee Brickley szerint a terület gyűjtőhelye a paranormális jelenségeknek: rendszeresen nagylábúak, mutáns lények és ufóészlelések miatt riasztják a rendőrséget, ám a szóban forgó démontól kivétel nélkül mindenki retteg. A város lakói csak úgy hívják: a Fekete Szemű Gyermek. 

Az emberi lelkekre szomjazó entitás látszatra egy ápolatlan, vérszegény, csecsemő-szerű lény, amelynek legrémisztőbb ismertetőjegye a koromsötét szemei. A beszámolók szerint kuncogással vagy segítségkéréssel csalogatja magához a gyanútlan vándorokat a helyi földúton. Amint a közelébe érnek, sötét, lélekig hatoló tekintete megbénítja őket. 

A lény alakra ugyan nem, de történetében hasonló Pennywise-hoz. Ahogy Az, úgy ő is 30 évente tér vissza Cannock Chase-be és mások lelkére pályázik. Utoljára 1984-ben látták, majd 2014-ben ismét visszatért a környékre a rettegés. 

„Nem tudtam mozdulni”

Akik túlélték a démonnal való találkozást, mind remegő hangon beszélnek róla. 

– Nem egy egyszerű szellemet láttam, hanem magát a megtestesült, tiszta gonoszt – nyilatkozta az egyik áldozat, aki szemtől szembe került a lénnyel. 

Amikor megszólalt, a hangja nem egy gyereké volt, hanem mintha ezernyi halott suttogott volna egyszerre a fejemben. Azt mondta, »ha nekem adod a szemed, nem fog fájni, amikor kitépem a lelked«. Nem tudtam mozdulni, a lábaim a földbe gyökereztek. Azóta sem tudok aludni, mert valahányszor lehunyom a szemem, újra azt a kuncogást hallom az ágyam alól...

idézte fel borzalmas emlékeit egy férfi.

A paranyomozó Lee nagynénje még 1982-ben menekült el a gyermek elől, a nevetése őt is máig kísérti. 

Ha démoni, akkor veszélyes

figyelmeztetett a nyomozó.

Pennywise az Az című filmben
Pennywise valóságosabb lehet, mint hittük. Fotó: Stasia04 / Shutterstock

A szörnyeteg eredete 

A 28 éves nyomozó szerint két elmélet is létezik arra, miért jelenik meg többeknek az entitás. Az egyik magyarázat, hogy a démont egy ókori kelta törzs, az emberáldozatairól hírhedt Cornovii keltette életre, amely egy gonosz rituáléval megmérgezte a földet, és ez az entitás bújt elő belőle. 

Egy sokkal földhözragadtabb elmélet szerint tömeges hallucinációról van szó. A környéken állítólag évek óta titkos katonai kísérletek zajlanak, és sokan úgy hiszik, hogy egy vegyi szivárgás miatt látomások gyötörhetik az embereket. Bármi is legyen az igazság, ha éjszaka Cannock Chase-ben járnál és gyereksírászt hallasz, nehogy hátranézz!

(Mirror)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
