BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Angéla, Petronella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elvált a szellemférjétől, most egy kísértetjárta játék tartja rettegésben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szellem
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 21:30
kísértkísértet
Egy brit paranormális kutató azt állítja, hogy egy rejtélyes játékfigura kísérti, amely állítólag magától mozog, ha heavy metal zene szól.

Brocarde neve nem ismeretlen a természetfeletti jelenségek rajongói előtt. Az Oxfordban élő, 43 éves énekesnő szerint élete 2021-ben változott meg gyökeresen, amikor találkozott Edwardóval, egy viktoriánus kori katona szellemével.

Szellemférje után most egy teljesen más lény kísérti őt
Szellem férje után most egy teljesen más lény kísérti őt
Fotó: Raggedstone

A nő szerint a férfi szellem szerelmet vallott neki, kapcsolatuk pedig odáig jutott, hogy 2022 Halloweenjén „összeházasodtak”. A románc azonban nem tartott sokáig: Brocarde állítása szerint a szellem túl sokat ivott a nászútjukon a walesi Barry Islanden, féltékennyé vált, sőt állítólag még Marilyn Monroe szellemébe is beleszeretett.

A szakítás után Brocarde a paranormális jelenségek kutatásának szentelte magát. Elmondása szerint járt az 51-es körzet közelében, ahol egy földönkívülinek tűnő lénnyel találkozott, valamint a Download Festival helyszínén is, ahol állítása szerint 18. századi szellemekkel került kapcsolatba.

Most azonban egy újabb furcsa szellem keseríti meg az életét

A nő azt állítja, hogy a pincéjében talált egy műanyag figurát, amely a Download Festival kabalafigurája. Nem tudja, hogyan került oda, de meg van győződve arról, hogy a tárgy természetfeletti erőkkel rendelkezik.

Lehet, hogy démoni, lehet, hogy csak headbangelni akar, ezt majd az idő eldönti

– mondta.

Brocarde szerint a játék különösen akkor kezd furcsán viselkedni, amikor heavy metal zene szól.

Ha egy helyre teszed, gyakran teljesen máshol találod meg

– állította.

A nő azt is elmondta, hogy többször megmagyarázhatatlan nyomok jelentek meg a testén, amikor a figura közelében tartózkodott.

Volt néhány megmagyarázhatatlan sérülésem, amikor a közelében voltam, de azért nem mondanám, hogy harap

– fogalmazott.

Brocarde úgy véli, a Download Festivalon általa észlelt egyik szellem, egy George nevű férfi kapcsolódhat a figurához. Korábban azt állította, hogy a fesztivál helyszínén egy 18. századi rókavadászt látott lóháton, aki mintha a koncerteket figyelte volna.

A paranormális kutató szerint a fesztivál területe eleve kísértetjárta lehet.

A hely történelme miatt elkerülhetetlen, hogy a fesztivál kísértetjárta legyen. Létezik egy elmélet is, miszerint a heavy metal zene kapukat nyit más dimenziók felé és szellemeket idéz meg, ami rendkívül izgalmas számomra

– mondta.

Brocarde hamarosan ismét útra kel a figurával, hogy más paranormális kutatók is megvizsgálhassák a tárgyat.

Talán nálam van a következő Annabelle baba, vagy talán csak nagyobb a hangja, mint a harapása

– jegyezte meg.

Bár sokan kinevetik a történetei miatt, a nő szerint az embereknek nyitottabbnak kellene lenniük az ismeretlenre.

Nem állítom, hogy minden válasz a birtokomban van. De szerintem sokkal több dolog van a világban és a létezésünkben, amit még nem értünk

– mondta a Mirror értesülései szerint.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu