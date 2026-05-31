Elvált a szellemférjétől, most egy kísértetjárta játék tartja rettegésben

Brocarde neve nem ismeretlen a természetfeletti jelenségek rajongói előtt. Az Oxfordban élő, 43 éves énekesnő szerint élete 2021-ben változott meg gyökeresen, amikor találkozott Edwardóval, egy viktoriánus kori katona szellemével.
A nő szerint a férfi szellem szerelmet vallott neki, kapcsolatuk pedig odáig jutott, hogy 2022 Halloweenjén „összeházasodtak”. A románc azonban nem tartott sokáig: Brocarde állítása szerint a szellem túl sokat ivott a nászútjukon a walesi Barry Islanden, féltékennyé vált, sőt állítólag még Marilyn Monroe szellemébe is beleszeretett.
A szakítás után Brocarde a paranormális jelenségek kutatásának szentelte magát. Elmondása szerint járt az 51-es körzet közelében, ahol egy földönkívülinek tűnő lénnyel találkozott, valamint a Download Festival helyszínén is, ahol állítása szerint 18. századi szellemekkel került kapcsolatba.
A nő azt állítja, hogy a pincéjében talált egy műanyag figurát, amely a Download Festival kabalafigurája. Nem tudja, hogyan került oda, de meg van győződve arról, hogy a tárgy természetfeletti erőkkel rendelkezik.
Lehet, hogy démoni, lehet, hogy csak headbangelni akar, ezt majd az idő eldönti
– mondta.
Brocarde szerint a játék különösen akkor kezd furcsán viselkedni, amikor heavy metal zene szól.
Ha egy helyre teszed, gyakran teljesen máshol találod meg
– állította.
A nő azt is elmondta, hogy többször megmagyarázhatatlan nyomok jelentek meg a testén, amikor a figura közelében tartózkodott.
Volt néhány megmagyarázhatatlan sérülésem, amikor a közelében voltam, de azért nem mondanám, hogy harap
– fogalmazott.
Brocarde úgy véli, a Download Festivalon általa észlelt egyik szellem, egy George nevű férfi kapcsolódhat a figurához. Korábban azt állította, hogy a fesztivál helyszínén egy 18. századi rókavadászt látott lóháton, aki mintha a koncerteket figyelte volna.
A hely történelme miatt elkerülhetetlen, hogy a fesztivál kísértetjárta legyen. Létezik egy elmélet is, miszerint a heavy metal zene kapukat nyit más dimenziók felé és szellemeket idéz meg, ami rendkívül izgalmas számomra
– mondta.
Brocarde hamarosan ismét útra kel a figurával, hogy más paranormális kutatók is megvizsgálhassák a tárgyat.
Talán nálam van a következő Annabelle baba, vagy talán csak nagyobb a hangja, mint a harapása
– jegyezte meg.
Bár sokan kinevetik a történetei miatt, a nő szerint az embereknek nyitottabbnak kellene lenniük az ismeretlenre.
Nem állítom, hogy minden válasz a birtokomban van. De szerintem sokkal több dolog van a világban és a létezésünkben, amit még nem értünk
– mondta a Mirror értesülései szerint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.