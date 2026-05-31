Elvált a szellemférjétől, most egy kísértetjárta játék tartja rettegésben

Brocarde neve nem ismeretlen a természetfeletti jelenségek rajongói előtt. Az Oxfordban élő, 43 éves énekesnő szerint élete 2021-ben változott meg gyökeresen, amikor találkozott Edwardóval, egy viktoriánus kori katona szellemével.

Szellem férje után most egy teljesen más lény kísérti őt

A nő szerint a férfi szellem szerelmet vallott neki, kapcsolatuk pedig odáig jutott, hogy 2022 Halloweenjén „összeházasodtak”. A románc azonban nem tartott sokáig: Brocarde állítása szerint a szellem túl sokat ivott a nászútjukon a walesi Barry Islanden, féltékennyé vált, sőt állítólag még Marilyn Monroe szellemébe is beleszeretett.

A szakítás után Brocarde a paranormális jelenségek kutatásának szentelte magát. Elmondása szerint járt az 51-es körzet közelében, ahol egy földönkívülinek tűnő lénnyel találkozott, valamint a Download Festival helyszínén is, ahol állítása szerint 18. századi szellemekkel került kapcsolatba.

Most azonban egy újabb furcsa szellem keseríti meg az életét

A nő azt állítja, hogy a pincéjében talált egy műanyag figurát, amely a Download Festival kabalafigurája. Nem tudja, hogyan került oda, de meg van győződve arról, hogy a tárgy természetfeletti erőkkel rendelkezik.

Lehet, hogy démoni, lehet, hogy csak headbangelni akar, ezt majd az idő eldönti

– mondta.

Brocarde szerint a játék különösen akkor kezd furcsán viselkedni, amikor heavy metal zene szól.

Ha egy helyre teszed, gyakran teljesen máshol találod meg

– állította.

A nő azt is elmondta, hogy többször megmagyarázhatatlan nyomok jelentek meg a testén, amikor a figura közelében tartózkodott.

Volt néhány megmagyarázhatatlan sérülésem, amikor a közelében voltam, de azért nem mondanám, hogy harap

– fogalmazott.

Brocarde úgy véli, a Download Festivalon általa észlelt egyik szellem, egy George nevű férfi kapcsolódhat a figurához. Korábban azt állította, hogy a fesztivál helyszínén egy 18. századi rókavadászt látott lóháton, aki mintha a koncerteket figyelte volna.

A paranormális kutató szerint a fesztivál területe eleve kísértetjárta lehet.

A hely történelme miatt elkerülhetetlen, hogy a fesztivál kísértetjárta legyen. Létezik egy elmélet is, miszerint a heavy metal zene kapukat nyit más dimenziók felé és szellemeket idéz meg, ami rendkívül izgalmas számomra

– mondta.