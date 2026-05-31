A Csillagok Háborúja kelt életre a valóságban? Félelmetes óriások lebegtek a víz felett

A St Ives Boats nevű sétahajó társaság épp egy békés tengeri szafarira vitte a turistákat Cornwall partjainál, amikor a kellemes kikapcsolódás pillanatok alatt kész sci-fivé változott. A semmi közepén ugyanis gigantikus, folyamatosan alakot váltó sziluettek tűntek fel a vízvonal felett, amikről elsőre senki sem tudta megmondani, mik textúrázzák a ködös tájat. A szemtanúk szerint a rejtélyes alakzatok akár a százméteres magasságot is elérhették.

Sokkolta az utasokat a látvány: a tenger felett lebegő rejtélyes alakzatok miatt sokan azonnal ufókra vagy szellemhajókra gyanakodtak Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Egészen szürreális volt látni ezeket a hatalmas szerkezeteket és a furcsa atmoszférikus változásokat. Mi magunk és az utasaink is teljesen le döbbentünk a látványtól

– emlékezett vissza a legénység a feszült pillanatokra.

Szellemhajók lehettek a rejtélyes alakzatok vagy Star Wars a valóságban?

A hajótársaság által posztolt fotók azonnal felrobbantották az internetet, a britek pedig nem fogták vissza magukat, ha elméletgyártásról volt szó. Sokan szentül meg vannak győződve arról, hogy nem evilági dolgot láttak a turisták.

Csak egy AT-AT lépegető. Nincs itt semmi látnivaló...

– poénkodott az egyik kommentelő a Star Warsra utalva, míg egy másik baljóslatúan hozzátette: „Szellemhajók a múltból, amik megrekedtek a ködben.” Voltak, akik sokkal földhözragadtabb, mégis merész magyarázattal álltak elő: „Azt hittem, egy épülő hidat látok.” A legbátrabb hozzászóló viszont nem finomkodott, és röviden csak annyit írt:

Ugyan, ezek csak ufók!

A történelem legősibb trükkje

Bár a fedélzeten ülők közül többen már a legrosszabbra és egy idegen invázióra készültek, a szakértők gyorsan lehűtötték a kedélyeket. A félelmetes jelenség mögött ugyanis nem a földönkívüliek, hanem a természet egyik legfurcsább játéka, a Fata Morgana nevű optikai csalódás áll. Ez a különleges délibáb akkor alakul ki, amikor a hideg tenger feletti légrétegre melegebb levegő nehezedik, a fény sugarai pedig úgy törnek meg ezen a határon, hogy a távoli tárgyakat – ez esetben óriási konténerszállító hajókat – a magasba emelik és teljesen eltorzítják – írja a Sun.

Nem a cornwalli turisták az elsők, akiket megvezetett a természet: a történelem során ez a jelenség szülte a repülő kísértethajók legendáit és a tengerből kiemelkedő, varázslatos tündérkastélyok meséit is.