Kezdő angyal ébresztette fel a védencét egy hullazsákban

Vincent Tolman egy bivalyerős táplálékkiegészítővel túladagolta magát.

Közel egy óráig volt klinikai halott, amikor isteni csoda történt vele.

Járt a túlvilágon, ahonnan egy újonc szellemsegítő mentette ki őt.

Az amerikai testépítő világ együtt hajtotta le a fejét és siratta a fiatal Vincent Tolmant, amikor az orvosok kimondták, hogy eltávozott az élők közül. A férfi aztán mégis visszatért a halálból, ám rémisztő körülmények között, egy hullazsákban nyitotta ki a szemét. Később azt mesélte, megjárta a túlvilágot, amíg közel egy órán át nem dobogott a szíve. Állította: ha nem segít neki egy fiatal tanonc szellem, sosem kel fel többé.

Hajszál híja volt, hogy a testépítő nem maradt a túlvilágon. Illusztráció: Tilegen / Shutterstock

Hogyan került a túlvilágra a testépítő?

Vincent egy végzetes szombat reggelen egy thaiföldi beszállítótól kapta meg bivalyerős táplálékkiegészítőjét, amelyről akkor még nem sejtette, hogy egyenesen a túlvilág felé repíti. Túladagolta magát, aminek hatására teljesen lezsibbadt a teste egy éttermi mosdóban, összeesett és a saját hányásától kezdett fulladozni. Hosszú ideig küzdöttek érte a mentősök, de végül beállt nála a klinikai halál. Vincentet halottnak nyilvánították, rácipzározták a hullazsákot és a kórház felé vették az irányt.

Mialatt a műanyag zsák fogja volt, Vincent megtapasztalta, hogy van élet a halál után. Megjárta a túlvilágot, majd vissza is tért onnan – nem is akárhogyan! Megmagyarázhatatlan csoda érte őt a halálközeli élmény közben. Odaát egy Dake nevű szellemvezető várta őt, akiről rögtön kiderült, hogy teljesen új a „szakmájában”. A kísértet különösen aggódott a rábízott férfiért, miközben telepatikusan, szavak nélkül ecsetelte neki az univerzum működését.

– Láttam ezt a fickót, és az villant az agyamba, hogy ő biztosan Isten. De anélkül, hogy megmozdult volna a szája, megszólalt a fejemben: Nem, fiam, én nem vagyok Isten, én vagyok a vezetőd – emlékezett vissza Vincent, aki rögtön érezte a mellette álló, tapasztalatlan, és végtelenül aggódó tiszta lélek energiáját.

Vincent Tolman élete teljesen megváltozott, miután látta a szellemsegítőt. Fotó: Coming Home/YouTube

Új emberként ébredt a hullazsákban

A férfi kozmikus mozifilmként látta leperegni az életét maga előtt. Drake a lelke mélyére hatolva először a bűneivel szembesítette őt. Amikor Vincent újból átélte a múltbéli hibáit, egy sötét, fojtogató energia burkolta be a lelkét, ami a halál felé próbálta rántani. Drake ekkor minden erejével pajzsot emelt a férfi köré, hogy megóvja őt a pozitív emlékek felszínre hozatalával.

Hirtelen melegséget kezdtem érezni, mintha valaki egy nagyon erős fénnyel világítana rám. Láttam az összes jó dolgot, amit valaha tettem az életemben. Rájöttem, hogy valójában sokkal több jót tettem, mint rosszat. Egyszerűen csak ezt a hatalmas feltétel nélküli szeretetet, békét és melegséget éreztem, ami megmentett

– magyarázta Vincent, hangsúlyozva: a szellemsegítőnek hála dönthetett, hogy visszatér-e az életbe. A visszatérését a Földön is egy újonc segítette: az egyik fiatal mentős különösebb racionális ok nélkül felnyitotta a hullazsákot, és még egyszer utoljára megpróbálta újraéleszteni a férfit. A sugallatot Vincent szerint Isten küldhette a fiatal mentősnek. Amikor aztán a szíve újra verni kezdett, három napig kómába esett, mígnem sikerült magához térnie.