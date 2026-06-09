Megfejtette az AI az eddig kiolvashatatlannak hitt herculaneumi tekercseket

A mesterséges intelligencia algoritmusai olyan titkokat hívnak életre a hamuból, amelyekről a történészek már rég lemondtak. A herculaneumi tekercsek feltárásával nem unalmas adóösszeírásokat kaptunk, hanem egy pimasz, modernnek ható útmutatót az élet élvezetéhez, egyenesen a vezúvi katasztrófa epicentrumából. A tekercsek az epikureus filozófus, Philodémosz zenéről, ételekről és az élet örömeiről írt tanításait tartalmazzák.
Amikor a Vezúv i.sz. 79-ben kitört, nemcsak Pompejt temette el, hanem a szomszédos, fényűző Herculaneumot is. Ott élt Philodémosz, akinek könyvtárában a korszak legfontosabb gondolatai sorakoztak. Ezek voltak az úgynevezett herculaneumi tekercsek, amelyek a katasztrófa során elszenesedtek, ilyen formában fennmaradva az utókor számára.
Az írásokhoz lehetetlen volt kézzel hozzáérni, ezért Brent Seales, a Kentucky Egyetem számítástechnika professzora már vagy húsz éve azon dolgozott, hogy miként lehetne röntgensugárzással és CT-szkenneléssel belátni a szétégett papiruszok közé. Ő fejlesztette ki azt a szoftvert, amely végül képes volt kiteríteni a 3D-s CT-felvételeket síkba. Mivel azonban a tinta és a papirusz is szén alapú volt, szabad szemmel nem látszódott a tinta. Ekkor jött az ötlete: indítsanak egy globális versenyt, amelyen végül három egyetemistának a mesterséges intelligencia bevetésével sikerült megfejteni a tekercsek tartalmát. A gép kiszúrta a fekete papiruszon a szénnél is feketébb tinta mikroszkopikus domborulatait.
Philodémosz epikureista tanításainak első, sikeresen kiolvasott mondatai arról szóltak, mint a legtöbb ókori filozófia: hogy miként kell jól élni. Az írásokból ugyanakkor az is kiderült, hogy a filozófus oly módon fogalmazta meg a hedonizmust, miszerint az nem az érzéki élvezetek gátlástalan hajszolását jelenti, hanem a mértékletességet és a lelki békét.
A tekercsek tartalma meglehetősen szórakoztató, ugyanis Philodémosz folyamatosan fricskázza benne a rivális sztoikusokat is, akik szerint a boldog élet titka a teljes fegyelem és mértéktartás. A szöveg arra emlékeztet, hogy az igazi élvezetek – mint egy jó beszélgetés, a minőségi ételek vagy a fülbemászó zene – a megélés mélységétől függnek.
Mindent, amit eddig az ókori Görögországról vagy Rómáról tudtunk, olyan kódexekből ismerjük, amelyeket az évszázadok során szerzetesek másolgattak át, miközben kihúzták azokat a részeket, amelyek nem tetszettek nekik. A herculaneumi tekercsek eredetiek, így első kézből ismerhetjük meg az ókori emberek gondolkodását. Az AI segítségével mostantól maguktól az ókori mesterektől leshetjük el, hogyan kell pimaszul, szabadon és boldogan élni.
Tudj meg többet a tekercsekről az alábbi videóból:
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