Megfejtette az AI az eddig kiolvashatatlannak hitt herculaneumi tekercseket

Digitális CT-szkenneléssel és AI-algoritmusokkal bontották ki a törékeny, szénné égett herculaneumi tekercseket anélkül, hogy hozzájuk értek volna.

Egy globális verseny keretében három egyetemista zseni fejtette meg az első összefüggő szavakat.

A szövegek egy epikureus filozófus, Philodémosz tollából származnak, aki Julius Caesar apósának luxusvillájában élt.

Az írásokban nem a világvégével, hanem a jó ételekkel, zenével és a boldogság receptjével foglalkoznak.

Ezek az egyetlen fennmaradt ókori iratok, amelyeket sem a keresztény cenzúra, sem az idő nem torzított el.

A mesterséges intelligencia algoritmusai olyan titkokat hívnak életre a hamuból, amelyekről a történészek már rég lemondtak. A herculaneumi tekercsek feltárásával nem unalmas adóösszeírásokat kaptunk, hanem egy pimasz, modernnek ható útmutatót az élet élvezetéhez, egyenesen a vezúvi katasztrófa epicentrumából. A tekercsek az epikureus filozófus, Philodémosz zenéről, ételekről és az élet örömeiről írt tanításait tartalmazzák.

A modern technológia segítségével megfejthetővé váltak a herculaneumi tekercsek. Fotó: 123RF

Herculaneumi tekercsek: a hamu alól előbújó ókori hedonizmus

Amikor a Vezúv i.sz. 79-ben kitört, nemcsak Pompejt temette el, hanem a szomszédos, fényűző Herculaneumot is. Ott élt Philodémosz, akinek könyvtárában a korszak legfontosabb gondolatai sorakoztak. Ezek voltak az úgynevezett herculaneumi tekercsek, amelyek a katasztrófa során elszenesedtek, ilyen formában fennmaradva az utókor számára.

Az írásokhoz lehetetlen volt kézzel hozzáérni, ezért Brent Seales, a Kentucky Egyetem számítástechnika professzora már vagy húsz éve azon dolgozott, hogy miként lehetne röntgensugárzással és CT-szkenneléssel belátni a szétégett papiruszok közé. Ő fejlesztette ki azt a szoftvert, amely végül képes volt kiteríteni a 3D-s CT-felvételeket síkba. Mivel azonban a tinta és a papirusz is szén alapú volt, szabad szemmel nem látszódott a tinta. Ekkor jött az ötlete: indítsanak egy globális versenyt, amelyen végül három egyetemistának a mesterséges intelligencia bevetésével sikerült megfejteni a tekercsek tartalmát. A gép kiszúrta a fekete papiruszon a szénnél is feketébb tinta mikroszkopikus domborulatait.