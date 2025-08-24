Sötét évforduló: pokoli szenvedések közepette pusztult el Pompeii

Krisztus után 79. augusztus 24-én, pontosan 1946 évvel ezelőtt, a Vezúv hirtelen kitörése egyetlen nap leforgása alatt teljesen elpusztította Pompeii városát. A település egykor a Római Birodalom egyik virágzó kikötője volt, amelynek tragédiáról a kortárs ifjabb Plinius beszámolója és a régészeti feltárások szolgáltatják a legfontosabb forrásokat.

A Vezúv árnyékában fekvő pompeii Fórum romjai.

Pompeii virágkora – kikötőből római üdülőváros

A város alapítását valószínűleg az i. e. 8. századra tehetjük. Később fontos kereskedelmi központtá vált, hiszen a Nápolyi-öböl mély vizében nagy hajók is kiköthettek. Pompeii i. e. 89-ben került római fennhatóság alá, és ekkortól kezdődött igazi virágkora: a római arisztokrácia kedvelt üdülőhelye lett, ahol gazdag villák, közfürdők, színházak és templomok emelkedtek.

Az i. sz. 62-es földrengés súlyos károkat okozott a városban, amelynek a helyreállítása még csak félúton járt, amikor a Vezúv kitörése végleg elpusztította. Érdekesség, hogy régészeti bizonyítékok szerint sok lakó a katasztrófa napján is még a házát javítgatta, freskókat restaurált.

A tragédia előjelei

A vulkánkitörés napjának hajnalán a lakók földmorajlásra és a házaik rázkódására ébredtek. Nem sokkal dél után hatalmas robbanás hallatszott: a Vezúv több kilométer magasba lövellt hamut, gázokat és tajtékkövet. A kitörési felhő oszlopa előbb 15, majd 30 kilométer magasra nőtt, miközben teljes sötétség ereszkedett a városra. A hamu és a kődarabok záporozni kezdtek Pompeii utcáira. Sokan a házukba zárkózva reméltek biztonságot, mások a városkapuk felé igyekeztek. Egyesek párnákkal, köpenyekkel próbálták védeni a fejüket a hulló kövek ellen, miközben térdig érő hamuban botladoztak. Ezt onnan tudni, hogy rengeteg ember a hamu és törmelék alá temetve lelte a halálát, és bár a testük idővel elbomlott, a megszilárdult rétegekben üreg maradt a testek után. Az azokból kivehető, régészeti munkálatok során feltárt testtartások alapján pedig pontosan kirajzolódott, kit hogyan ért a vég.

Esélyük sem maradt

A menekülők egy része a kapukig sem jutott el: a tetők és falak a rájuk nehezedő törmelék alatt összeroppantak, sokan ott lelték halálukat. Akik a házakban maradtak, gyakran a belélegzett mérgező gázoktól és hamutól fulladtak meg. Az említett üregekből öntött gipsz szobrok ma is drámai képet adnak arról, hogyan próbálták az emberek utolsó erejükkel védeni magukat vagy szeretteiket.