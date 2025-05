Kristálycsillár és nercbunda: értékes kincseket hátrahagyva tűntek el a kastély lakói - galéria

Bécsben járt A Felfedező nevű híres urbexes, ahol egy igazi gyöngyszemre lelt. Az elhagyatott kastélyban minden értéket otthagytak az egykori tulajdonosok. Az épület rengeteg titkot rejthet.

Titkos papírok és akták a kastélyban Fotó: A Felfedező-urbexes

Az elhagyatott helyek Magyarországon 2014 óta rabul ejtik a titokzatos urbexes szívét. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például az elhagyatott falusi ház rejtélye, valamint a Hungária körúti panelek, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, vagy Ella néni magányos otthona; de ne feledkezzünk meg a titkos földalatti óvóhelyről sem. Most azonban külföldre merészkedett és egy bécsi kastélyban járt, ahol mindent hátrahagytak az egykori lakók. Rengeteg érték hever szanaszét a bécsi kastélyban. A nappaliban egy kristály csillár lóg a ruhásszekrény előtt és a konyhában is nercbundák lógnak. Értékes festmények, szobrok és könyvek díszítik az egész belső teret. A dolgozószobában titkos iratok ezreitől roskadoznak a polcok.

Nézz be te is az elhagyatott kastélyba! A galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig: