Bíróság elé juttatta gyilkosát a Greenbrier-i szellem

Zona Heaster Shue-t hidegvérrel meggyilkolta a férje.

A nő szelleme négy egymást követő éjszakán jelent meg az édesanyjának, és részletesen elmesélte neki, hogyan törte ki a nyakát dühében a férfi.

A hatóságok az anya vallomása alapján exhumálták a holttestet, a boncolás pedig hajszálpontosan igazolta a kísértet szavait.

Nyugat-Virginiában, 1897 januárjában járunk. A fiatal, mindössze 23 éves Zona Heaster boldogan élt alig néhány hónapos házasságában férjével, Edward „Erasmus” Stribbling Trout Shue-val. Edward egy helyi, rendkívül jóképű kovács volt, de nagyjából annyira volt stabil a pszichéje, mint egy kártyavár a szélviharban, aminek végül a lány látta kárát. A férfi majdnem megúszta a gyilkosságot, de szerencsétlenségére a felesége szelleme vallomást tett. A tragikus sorsú fiatalasszony nem nyughatott a sírjában, miközben a gyilkosa szabadon sétált. Mary Heaster, a gyászoló édesanya heteken át imádkozott válaszokért, mire az ajtajában megmagyarázhatatlan, vibráló aura formálódott.

A gyilkosság áldozatául esett lány alakja megjelent az anyja előtt és elmondta, hogyan ölték meg. Illusztráció: Unsplash

Így próbálta megúszni a férj a rettenetes gyilkosságot

Egy hideg téli napon egy helyi fiú rányitott Zonára, aki élettelenül feküdt a házukban. Azonnal riasztották Knappe doktort, ám mire az orvos kiért, Edward már otthon volt, elhunyt feleségét pedig átöltöztette egy magas, merev nyakú ruhába. Egy nagy sálat is tekert a nyaka köré, és egy hatalmas masnival rögzítette azt. Olyan hisztérikus gyászolást produkált, hogy az orvos alig tudta megvizsgálni a holttestet. Dr. Knappe a halál okának hivatalosan ájulást, majd szívelégtelenséget jelölt meg. A lányt eltemették, Edward pedig megkönnyebbülhetett, hiszen látszólag megúszta a gyilkosságot.

Vallomást tett a lány szelleme

Zona édesanyja, Mary Jane Heaster egyetlen másodpercig sem hitte el, hogy a lánya csak úgy összeesett és meghalt. Gyűlölte a vejét, és imádkozott egy jelért. A jel pedig megérkezett – méghozzá négy egymást követő éjszakán. Zona szelleme jelent meg az anyja hálószobájában, a kedvenc ruhájában, ám a hangulata finoman szólva sem volt felhőtlen. A kísértet elmesélte a teljes igazságot, miszerint Edward egy dührohamában rátámadt, mert azt hitte, a felesége nem készített neki rendes vacsorát. A támadás során a férfi puszta kézzel törte el a nyakát.

Hogy ezt bebizonyítsa, a szellem az anyja szeme láttára 180 fokkal körbeforgatta a saját fejét, amitől szegény asszony halálra rémült.

Mary Jane azonnal rohant a helyi ügyészhez, John Alfred Prestonhoz. Preston valószínűleg elmebetegnek hitte az anyát, de a nő annyira részletes és konzisztens leírást adott a szellem által leírt sérülésekről, hogy az ügyész végül elrendelte a holttest exhumálását. Edward tiltakozott, és azzal érvelt, hogy a felesége testének meggyalázása bűn, de a törvény embereit ez már nem érdekelte. A boncolás során dr. Knappe – aki ekkor már kicsit alaposabb munkát végzett – döbbenetes dolgokat talált. Mint kiderült, a szellem pontosan leírta a sérüléseket.

Zona nyakán jól láthatók voltak a fojtogatás nyomai, a légcsöve össze volt zúzva, az első és a második nyakcsigolyája teljesen el volt eltörve. Ezek után az 1897-es per igazi szenzációvá vált.

Edward védőügyvédje úgy gondolta, ha a tanúk padjára idézi az anyát, és nyilvánosan nevetségessé teszi a „szellemsztorijával”, az ítélőszék azonnal felmenti majd a védencét. A terve azonban pont ellenkezőképp sült el: Mary Jane olyan hitelesen mesélte el a lánya kísértetének látogatásait, hogy a babonás, mélyen vallásos vidéki esküdteket teljesen meggyőzte. A védelem saját magát lőtte lábon. Ráadásul a nyomozás során kiderült, hogy Edward már korábban sem volt a férjek gyöngye: két korábbi felesége is gyanús körülmények között hunyt el.