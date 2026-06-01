A rendőrök sem bírták a látványt: halálra éheztették a 7 éves kisfiút

A toledói Joshua Mulvey-t bűnösnek találták gondatlanságból elkövetett emberölésben, miután barátnőjének 7 éves fiát 2023-ban halálra éheztette. A kisfiú, Kristopher Snyder, halálakor mindössze 8 kilót nyomott.

Halálra éheztette barátnője gyermekét a könyörtelen férfi

A 30 éves Mulvey-t egy rendbeli elsőfokú súlyos bűncselekménynek minősülő gondatlanságból elkövetett emberölésben, valamint harmadfokú gyermekveszélyeztetésben találták bűnösnek. Az ítélet a gyermek halála után közel három évvel született meg.

Már csak holtan találták meg a halálra éheztetett gyermeket

Kristopher Snyder 2023. június 2-án halt meg, halálának oka éhezés volt. A gyermek agyi bénulással és epilepsziával élt, és a hatóságok szerint „egyedül, egy járókában fekve, holtan találták meg” toledói otthonában, a Freeman Street 1700-as háztömbjében, este fél nyolc körül.

A rendőrség korábban úgy nyilatkozott, hogy a gyermek „teljesen lesoványodott”. A vizsgálatok később megerősítették, hogy halálakor mindössze 8 kilót nyomott.

Az ügy hátterében súlyos elhanyagolás állt. A hatóságok szerint a gyermeket több mint négy éve nem látta orvos személyesen, és az anya kizárólag online konzultációkat vett igénybe. A lakás ablakait ráadásul befeketítették, hogy a gyermeket elrejtsék a külvilág elől.

A Lucas County-i halottkém hivatal emberölésként minősítette a halált, mivel a gyermek súlyos alultápláltságban és kiszáradásban szenvedett. Mulvey a halál idején a házban élt, és a gyermek anyjával, Samantha Hardimannel állt kapcsolatban. Az anya korábban életfogytiglani börtönbüntetést kapott, miután nem vitatta a gyilkosság vádját. A hatóságok szerint a családnak „bőséges élelmiszer” állt rendelkezésére, mégsem biztosították a gyermek megfelelő ellátását.

Mulvey-t azért vonták felelősségre, mert több mint két éve a háztartásban élt, és a vád szerint nem tett eleget alapvető gondoskodási kötelezettségének.

A férfi korábban ártatlannak vallotta magát. Egy tárgyaláson úgy fogalmazott:

Nem hiszem, hogy egyáltalán itt kellene lennem, de ez majd egy másik nap kérdése lesz. Részt fogok venni ebben a folyamatban. Nekem is válaszokra van szükségem.

Az ítélethirdetésre május 27-én kerül sor, addig a Lucas County-i fogvatartási központban tartják őrizetben – írja az AOL.