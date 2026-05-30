Életveszély Ázsiában: fojtogatóval hadakozott, majd tíz métert zuhant a 19 éves magyar lány

Tabajdi Bíbor utazása elég kalandosra sikerült: a meseszép tájak és a rengeteg pozitív élmény mellett többször életveszélyben volt. Egy baleset miatt kis híján koponyaműtétet hajtottak végre rajta, egy fojtogató bűnöző elől menekült, de túlélte. Nem rettent meg és folytatta útját, amiről most beszámolt a Borsnak.

Igazán izgalmasra sikeredett Tabajdi Bíbor ázsiai kalandtúrája, amire ráadásul egyesegyedül indult el. Pontosan a matek érettségi napján vette meg a repülőjegyét. Bíbor már évek óta fejébe vette, hogy a gimnázium után nem rögtön az egyetemi padokat fogja koptatni, hanem nyakába veszi a világot. Éveken át spórolt és tervezett, a szülei pedig sokáig azt hitték, ez csak egy tinédzserkori álmodozás. Aztán jól meglepődtek.

Amint megírtam a matek érettségit, még aznap este megvettem az első repülőjegyet Thaiföldre. Sokkolt a vizsga, kellett valami kiút, úgy éreztem, ez erőt ad és lesz miért készülni a többi tantárgyra

– mesélte nevetve a Borsnak a 19 éves lány.

Az édesanyja az első pillanattól kezdve támogatta, ő is hasonló kalandvágyó volt fiatalkorában. Amikor édesapja megtudta, hogy az álom tényleg megvalósul, onnantól kezdve ő is mindenben támogatta lányát. Indulás előtt hónapokig képezte ki Bíbort a biztonsági szabályokra, például arra, hogy kint senkinek se árulja el: teljesen egyedül utazik. Mint kiderült, az apai intelmekre óriási szükség volt és így is majdnem bajba került...

Rémálom Vietnámban: Egy fojtogató bűnözővel zárták össze a magyar lányt

Bíbor féléves útja során bejárta Thaiföldet, Kambodzsát, Vietnámot, Malajziát, Szingapúrt, a Fülöp-szigeteket és Indonéziát, sőt még Ausztráliát is.

Vietnámban olyan horrorisztikus, vérfagyasztó élményben volt része, amit egy életre megjegyzett és ami után bárki azonnal hazamenekült volna. Egy hatszemélyes hostelszobában lakott, ahol az egyik külföldi férfi szobatársa már az első pillanattól kezdve végtelenül gyanús volt. Bíbor kellő éberséggel figyelt fel a legelső, ordító vészjósló jelre: a férfi teljesen más néven mutatkozott be a többieknek a szálláson, mint amilyen nevet neki mondott.

A hideg futkosott a hátamon tőle, furcsa, kiszámíthatatlan mozdulataitól. Később kiderült, a megérzéseim nem csaltak: a férfi hamis papírokkal bujkált nemcsak a szálláshelyen, de az egész országban

– mesélte Bíbor.