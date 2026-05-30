Életveszély Ázsiában: fojtogatóval hadakozott, majd tíz métert zuhant a 19 éves magyar lány

Tabajdi Bíbor utazása elég kalandosra sikerült: a meseszép tájak és a rengeteg pozitív élmény mellett többször életveszélyben volt. Egy baleset miatt kis híján koponyaműtétet hajtottak végre rajta, egy fojtogató bűnöző elől menekült, de túlélte. Nem rettent meg és folytatta útját, amiről most beszámolt a Borsnak.
Igazán izgalmasra sikeredett Tabajdi Bíbor ázsiai kalandtúrája, amire ráadásul egyesegyedül indult el. Pontosan a matek érettségi napján vette meg a repülőjegyét. Bíbor már évek óta fejébe vette, hogy a gimnázium után nem rögtön az egyetemi padokat fogja koptatni, hanem nyakába veszi a világot. Éveken át spórolt és tervezett, a szülei pedig sokáig azt hitték, ez csak egy tinédzserkori álmodozás. Aztán jól meglepődtek.
Amint megírtam a matek érettségit, még aznap este megvettem az első repülőjegyet Thaiföldre. Sokkolt a vizsga, kellett valami kiút, úgy éreztem, ez erőt ad és lesz miért készülni a többi tantárgyra
– mesélte nevetve a Borsnak a 19 éves lány.
Az édesanyja az első pillanattól kezdve támogatta, ő is hasonló kalandvágyó volt fiatalkorában. Amikor édesapja megtudta, hogy az álom tényleg megvalósul, onnantól kezdve ő is mindenben támogatta lányát. Indulás előtt hónapokig képezte ki Bíbort a biztonsági szabályokra, például arra, hogy kint senkinek se árulja el: teljesen egyedül utazik. Mint kiderült, az apai intelmekre óriási szükség volt és így is majdnem bajba került...
Bíbor féléves útja során bejárta Thaiföldet, Kambodzsát, Vietnámot, Malajziát, Szingapúrt, a Fülöp-szigeteket és Indonéziát, sőt még Ausztráliát is.
Vietnámban olyan horrorisztikus, vérfagyasztó élményben volt része, amit egy életre megjegyzett és ami után bárki azonnal hazamenekült volna. Egy hatszemélyes hostelszobában lakott, ahol az egyik külföldi férfi szobatársa már az első pillanattól kezdve végtelenül gyanús volt. Bíbor kellő éberséggel figyelt fel a legelső, ordító vészjósló jelre: a férfi teljesen más néven mutatkozott be a többieknek a szálláson, mint amilyen nevet neki mondott.
A hideg futkosott a hátamon tőle, furcsa, kiszámíthatatlan mozdulataitól. Később kiderült, a megérzéseim nem csaltak: a férfi hamis papírokkal bujkált nemcsak a szálláshelyen, de az egész országban
– mesélte Bíbor.
Egyik este kettesben maradtak a szobában. A férfi rendkívül erőszakos volt, követelőzve hívta Bíbort, hogy menjenek el együtt vacsorázni. A magyar lány határozottan visszautasította, mondván, hogy túlságosan álmos és felmászott az emeletes ágyra aludni. Ekkor egy másik lakótárs, egy külföldi lány bement a szobához tartozó fürdőszobába. A bűnöző azonban kint lesben állt és megvárta, amíg a gyanútlan lány kilép a fürdőből.
Sosem felejtem el, hirtelen egy velőtrázó sikításra lettem figyelmes, majd kétségbeesett rohanás zajára. Odarohantam és láttam, ahogy a falnak lökte a lányt, szorosan befogta a száját és teljes erőből fojtogatni kezdte, de szerencsére a szobatársamnak sikerült kiszabadulnia. Ekkor erősen megfogta a csuklómat, gondolom, haragudott, hogy megzavartam, de nekem is sikerült kiszabadulni a szorításából és elrohantam. Az ott dolgozók értesítették a rendőröket, de mire kiértek, a férfinak nyoma veszett. Elég ijesztő volt
– emlékezett vissza rossz élményeire a lány.
Első gondolata az volt, hogy hazautazik, de néhány órával később meggondolta magát és inkább folytatta az útját.
Attól fogva állandó őrszolgálat volt mellettünk, rendőri kíséretet kaptunk mindenhova, és a szálláson is éjjel-nappal vigyáztak ránk. A szüleim is nagyon megijedtek, de örültek, hogy végül nem lett bajom. Inkább országot váltottam, és két nap múlva mentem tovább Malajziába, kicsit korábban, mint ahogy eredetileg terveztem
– mesélt tovább Bíbor.
A vietnámi eset után a Fülöp-szigeteken Bíbor egy canyoning túrán vett részt, ahol hatalmas sziklákról lehetett a vízbe ugrálni. A sors fura fintora, hogy pont péntek 13-ára esett a program. Az egyik legmagasabb, mintegy 10 méteres szikláról való ugrásnál azonban megtörtént a baj: Bíbor elvétette az ugrást és beverte a fejét egy sziklába. Bár a védősisak rajta volt, az az ütközéstől darabokra tört. A lány azonnal elvesztette az eszméletét és tehetetlenül lebegett a vízen, úgy kellett kimenteni.
Az állapota azonban óráról órára drasztikusan romlott: napokig megállás nélkül hányt, folyamatosan szédült, és olyan gyenge volt, hogy a szobán belül az egyik helyiségből a másikba is alig tudta átvonszolni magát.
Pont előtte való nap járt le a biztosításom, először nem is mertem kórházba menni emiatt. Anyuék könyörögni kezdtek nekem, hogy ne törődjek a pénzzel, a világ összes vagyonát is kifizetik, ha kell, csak menjen vissza a kórházba, és vizsgáltassam ki magam rendesen. Ekkor már nem is volt kérdés, mert annyira rosszul voltam, tudtam, hogy valami nagy baj van.
Bíbor végül visszatért a klinikára, ahol CT-vizsgálatot végeztek. Ekkor következett az igazi dráma: az orvosok közölték vele, hogy az agya az ütéstől megduzzadt. Az orvosok órákon át komolyan azon tanácskoztak, hogy azonnal felnyissák-e a koponyáját, hogy csökkentsék a belső nyomást.
Nagyon féltem a műtéttől, de a csodával határos módon az intenzív gyógyszeres kezelés végül hatott, így, hála égnek, sikerült elkerülni a kockázatos koponyaműtétet. Bevallom, rettegtem, hogy mi lesz, ha itt felnyitják a koponyámat. Ezek után sem adtam fel, folytattam az utat
– mondta Bíbor.
Szerencsére nem csak rossz élményeket szerzett a kalandos útja alatt. Bíbor egy csodálatos, életre szóló, karitatív küldetést is teljesített. Indonéziában úgy döntött, hogy szeretne teljesen beolvadni a helyiek közé és segíteni a rászorulókon. Egy szegény faluban, egy helyi családnál kapott menedéket és önkéntes munkát vállalt: a szállásért és a napi ételért cserébe angol nyelvre tanította a falu gyermekeit.
Ez a két hét teljesen megváltoztatta a világképét. Ott szembesült azzal, hogy ami nekünk természetes, az ott elérhetetlen luxus: a gyerekeknek egy iskola vagy a tanulás lehetősége hatalmas kincs. A család, ahol lakott, a helyi viszonyokhoz képest jómódúnak számított, hiszen az apuka és a fia is a leggazdagabb helyi iskolában dolgozott, a körülmények Bíbor számára mégis lesújtóak voltak.
Amikor odakerültem, sokkolt a tapasztalat. A vécé csupán egy szabad ég alatti lyukból állt, a „zuhanyzóban” pedig egyetlen dézsa hideg vízzel kellett lelocsolnia magát az embernek. Ilyen körülmények között még sosem éltem addig. De ez is adott nekem valamit, talán itt tapasztaltam a legtöbbet az utam során
– emlékezett vissza.
Hatalmas családi lakoma vette kezdetét a teraszon, ahol a földön ülve, hagyományosan puszta kézzel fogyasztották el az addigra elkészített, rendkívül érdekes ételeket.
Ott ültünk a földön, nem túl higiénikus környezetben, majd egyszer csak a terasz falán felbukkant egy óriási patkány. A házigazda egyetlen villámgyors mozdulattal, puszta kézzel elkapta a rágcsálót és teljes erőből odavágta az ajtóhoz, hogy végezzen vele. Majd, mintha mi sem történt volna, kézmosás nélkül folytatta a vacsorát. Úgy érezte, nem elég sós az étel, ezért a kezével belenyúlt a sóba, szintén kézzel alaposan átkeverte a fogást, majd egy nagy marékkal a tányéromra szedett belőle. Hirtelen nem tudtam, mit tegyek, nagyon nagy tiszteletlenség ott nem enni az ételből, amit eléd raknak, így hát nagy nehezen elfogyasztottam
– mondja büszkén.
Az útja során szinte mindent megkóstolt, amivel kínálták, még bogarakat is evett.
A gyönyörű, magas, szőke magyar lány igazi kuriózumnak számított Ázsiában. A helyiek valóságos istennőként kezelték: lépten-nyomon fotózkodni akartak vele.
Láttam, amikor a következő nap elmentem vásárolni, hogy az egyik férfinak én voltam a háttérképe, pedig fogalmam sem volt róla, ki ő. Ezeket nagyon nehéz volt megszokni, de hát ilyenek voltak
– meséli nevetve Bíbor.
A lány szíve azonban foglalt volt. Indulása előtt nem sokkal ismerte meg szerelmét, akivel megállapodtak, hogy fenntartják a távkapcsolatot. A szerelmes fiú azonban nem bírta ki és váratlanul repülőre ült, két hétre meglátogatta Bíbort Thaiföldön, ami hatalmas erőt adott a lánynak a folytatáshoz.
Bíbor szerint ez az út teljesen megváltoztatta, nemcsak a kalandok kereséséről szólt, hanem igazi lelki utazás is volt. Hatalmas önbizalmat adott neki, sok kultúrával találkozott, amiből rengeteget tanult.
Annyira tetszett neki Ázsia, hogy már most visszavágyik és biztos benne, hogy egyszer vissza is fog térni.
Most egy időre hazajött, de már most a következő nagy útját tervezi: legközelebb Dél-Amerikát szeretné meghódítani, de oda már nem egyedül, hanem a szerelmével együtt megy.
