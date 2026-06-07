Meglepő történetek ihlették a Beatles legnagyobb slágereit

A Beatles slágerei mögött valójában megrázó családi drámák, eltitkolt gyerekkori traumák állnak.

A zenetörténet több ikonikus remekművét gyakran banális dolgok ihlették.

Habár a gombafejűek több mint fél évszázada feloszlottak, a dalaik születésének kulisszatitkai a mai napig megdöbbentik a világot.

A legendás liverpooli négyes, a The Beatles több mint fél évszázada, 1970-ben feloszlott, ám a zenekar körüli kultusz és rajongás szemernyit sem kopott. Dalaikat generációk dúdolják ma is, a legféltettebb titkait azonban csak kevesen ismerik. Cikkünkben most lerántjuk a leplet a világslágerek kulisszatitkairól!

A The Beatles tagjai a karrierjük csúcsán

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Az 5 legjobb Beatles-dal kulisszatitka

1. Hey Jude: vigasz a megtört kisfiúnak

A dal hátterében egy szomorú családi dráma áll. Amikor John Lennon elhagyta a feleségét Yoko Ono miatt, Paul McCartney autóba ült, hogy meglátogassa a magára maradt anyát és kisfiukat, Juliant. Útközben, a volán mögött kezdte dúdolni a „Hey Jules”-t, amivel a gyereket akarta vigasztalni a válás után. Később a nevet Jude-ra cserélte, mert jobban hangzott.

2. Yesterday: egy rántotta ihlette a világ legtöbbször feldolgozott balladáját

A zenetörténet egyik legszebb szerzeménye valójában nem egy melankolikus éjszakán, hanem egészen prózai módon született. Paul McCartney egy álomból ébredve, a dallammal a fejében kelt fel az ágyból. Mivel szövege még nem volt, de tartani akarta a ritmust, ideiglenes halandzsa szövegként azt énekelte rá: „Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs...” (Rántotta, ó bébi, úgy imádom a lábaid). Hetekig így játszotta a többieknek, mire megszületett a végleges verzió.

3. Here Comes The Sun: George Harrison ellógott a megbeszélésről

A Here Comes The Sun a világ egyik legoptimistább, legnapsütésesebb felvétele, születését azonban hatalmas stressz övezte. 1969-re a Beatles tagjainak már tele volt a hócipője a saját cégük pénzügyi és jogi vitáival. George Harrison egy áprilisi reggelen annyira besokallt a rá váró unalmas és feszült üzleti tárgyalásoktól, hogy egyszerűen ellógott a megbeszélésekről. Elautózott a barátjához, Eric Claptonhoz, és az ő kertjében, a fűben ülve, az év első meleg tavaszi napján írta meg a szabadság ihlette slágert.