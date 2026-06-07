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A The Beatles tagjai

Meglepő történetek ihlették a Beatles legnagyobb slágereit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors The Beatles
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 19:15
kulisszatitkoksláger
Mutatjuk, mit titkoltak évtizedekig a liverpooli gombafejűek. A Beatles dalait milliók fújják kívülről, de azt csak kevesen tudják, milyen sötét drámák és bizarr fordulatok ihlették azokat.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • A Beatles slágerei mögött valójában megrázó családi drámák, eltitkolt gyerekkori traumák állnak.
  • A zenetörténet több ikonikus remekművét gyakran banális dolgok ihlették.
  • Habár a gombafejűek több mint fél évszázada feloszlottak, a dalaik születésének kulisszatitkai a mai napig megdöbbentik a világot.

A legendás liverpooli négyes, a The Beatles több mint fél évszázada, 1970-ben feloszlott, ám a zenekar körüli kultusz és rajongás szemernyit sem kopott. Dalaikat generációk dúdolják ma is, a legféltettebb titkait azonban csak kevesen ismerik. Cikkünkben most lerántjuk a leplet a világslágerek kulisszatitkairól!

A The Beatles tagjai a karrierjük csúcsán
A The Beatles tagjai a karrierjük csúcsán
Fotó: AFP / AFP

Az 5 legjobb Beatles-dal kulisszatitka

1. Hey Jude: vigasz a megtört kisfiúnak

A dal hátterében egy szomorú családi dráma áll. Amikor John Lennon elhagyta a feleségét Yoko Ono miatt, Paul McCartney autóba ült, hogy meglátogassa a magára maradt anyát és kisfiukat, Juliant. Útközben, a volán mögött kezdte dúdolni a „Hey Jules”-t, amivel a gyereket akarta vigasztalni a válás után. Később a nevet Jude-ra cserélte, mert jobban hangzott.

2. Yesterday: egy rántotta ihlette a világ legtöbbször feldolgozott balladáját

A zenetörténet egyik legszebb szerzeménye valójában nem egy melankolikus éjszakán, hanem egészen prózai módon született. Paul McCartney egy álomból ébredve, a dallammal a fejében kelt fel az ágyból. Mivel szövege még nem volt, de tartani akarta a ritmust, ideiglenes halandzsa szövegként azt énekelte rá: „Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs...” (Rántotta, ó bébi, úgy imádom a lábaid). Hetekig így játszotta a többieknek, mire megszületett a végleges verzió. 

3. Here Comes The Sun: George Harrison ellógott a megbeszélésről

A Here Comes The Sun a világ egyik legoptimistább, legnapsütésesebb felvétele, születését azonban hatalmas stressz övezte. 1969-re a Beatles tagjainak már tele volt a hócipője a saját cégük pénzügyi és jogi vitáival. George Harrison egy áprilisi reggelen annyira besokallt a rá váró unalmas és feszült üzleti tárgyalásoktól, hogy egyszerűen ellógott a megbeszélésekről. Elautózott a barátjához, Eric Claptonhoz, és az ő kertjében, a fűben ülve, az év első meleg tavaszi napján írta meg a szabadság ihlette slágert.

4. Strawberry Fields Forever: menekülés az árvaház kertjébe

John Lennon gyerekkora finoman szólva sem volt zökkenőmentes: a szülei elhagyták, és szigorú nénikéje nevelte fel Liverpoolban. Lennon kisfiúként nem találta a helyét, csak egyetlen menedéke volt: a közelükben lévő, Strawberry Field nevű üdvhadseregi árvaház hatalmas, elhagyatott kertje. Rendszeresen átmászott a kerítésen, hogy elrejtőzzön a világ elől. Mimi néni hiába ijesztgette azzal, hogyha ott elkapják, bajba kerül, a kisfiú rávágta: „Úgysem tehetnek velem semmit!” (Nothing to get hung about) – ez a mondat pedig egy az egyben a dal refrénje lett.

5. Dear Prudence: hetekig nem jött ki a kunyhóból a lány

1968-ban a Beatles tagjai Indiába utaztak, hogy egy gurunál meditáljanak. Nem egyedüli hírességek voltak itt, a színésznő Mia Farrow és a húga, Prudence is itt keresett válaszokat az életük nagy kérdéseire. A lányt azonban annyira beszippantotta a spirituális élmény, hogy teljesen megbuggyant: abban a hitben, hogy mindenkinél gyorsabban eléri Istent, hetekre bezárkózott a kunyhójába, és senkivel sem érintkezett. Végül John Lennont és George Harrisont kérték meg, hogy csalják ki a szobájából, bennük ugyanis megbízott. Ez az elszigeteltség ihlette a Dear Prudence című dalt, amit a lány csak a lemez megjelenése után hallott először.

Hallgasd meg a Dear Prudence című slágert:

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