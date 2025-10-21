Kitálalt John Lennon gyilkosa: ezért ölte meg valójában a Beatles legendáját

John Lennon gyilkosa felfedte, miért lőtte le The Beatles legendáját 1980-ban New Yorkban. Őszinte vallomása ellenére nem enyhítettek börtönbüntetésén.

Kiderült, mi vezérelte John Lennon gyilkosát. Fotó: AFP

Kiderült mi volt az indítéka John Lennon gyilkosának

Ahogy közeledik a szörnyű gyilkosság 45. évfordulója, amelyben az ikonikus zenész mindössze 40 évesen vesztette életét, a gyilkos, Mark David Chapman, továbbra is rács mögött van. Az elítélt férfi nemrégiben tizennegyedik alkalommal is elbukta a feltételes szabadlábra helyezés iránti kérelmét, és ezen a meghallgatáson most valamivel többet árult el a gyilkosság miértjéről.

Lennont New York-i lakása előtt, Yoko Ono társaságában érte a halálos támadás, amikor Chapman hátulról négy lövést adott le rá. A gyilkos korábban elismerte, hogy azonosulni tudott Holden Caulfielddel, J.D. Salinger híres regényének, a Zabhegyezőnek főhősével, és azt hitte, Lennon egy álca mögé bújó, hamis ember.

Most azonban egy másik, még hátborzongatóbb indítékot is bevallott, amiért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, és ami miatt a most 70 éves férfi minden bizonnyal élete végéig rács mögött marad.

Ez csakis rólam szólt, kizárólag rólam, sajnos, és mindennek köze volt az ő népszerűségéhez. A bűntény teljesen önző volt.

- mondta Chapman az augusztusi meghallgatáson, a Green Haven büntetés-végrehajtási intézetben.

Híres akartam lenni, valaki akartam lenni, aki nem vagyok. Aztán rájöttem, hogy van itt egy cél. Nem kell meghalnom, és lehetek valaki. Ennyire mélyre süllyedtem. Annak a december 8-i reggelnek egyszerűen tudtam… nem tudom hogyan, de tudtam, hogy az lesz az a nap, amikor találkozom vele és megölöm.

- vallotta be.

Bár bocsánatot kért Lennon családjától és rajongóitól, a bizottság úgy ítélte meg, hogy Chapmanben nincs valódi megbánás vagy mély empátia az áldozatai iránt, ezért a kérelmét elutasították.

Ő egy ember volt. Itt vagyok, sokkal tovább élek, mint ő. Nemcsak a családja, hanem a barátai és a rajongók felé is bocsánatot kérek azért a pusztításért, a gyötrelemért, amin keresztülmentek. Akkor, a bűncselekmény idején, semmit sem gondoltam erről, nem érdekelt. Ma már semmi vágyam sincs arra, hogy híres legyek. Söpörjenek be valahova a szőnyeg alá. Nem akarok többé híres lenni, pont.

- tette hozzá.