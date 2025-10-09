Ma lenne 85 éves John Lennon, aki találkozott egy földönkívülivel – Itt van minden, amit tudnod kell a legendáról

John Lennon 1940-ben látta meg a napvilágot Liverpoolban. Már gyermekkorában kiemelt figyelemmel követte a zene világát, rock and roll zenéket hallgatott, és olyan énekesekért rajongott, mint Elvis Presley.
A legendás Beatles együttes vezetőjeként, Lennon nagy hatással volt a ’60-as évek zenei világára. Kibővítette a Rock & Roll határait és maradandót alkotott.
Mikor John Lennonra gondolunk legtöbbször az ikonikus szemüvegei jutnak eszünkbe. Gyerekkorában kiderült, hogy rövidlátó, így kénytelen volt szemüveget hordani. Korai karrierje során kontaktlencsét vagy dioptriás napszemüveget viselt, de a "How I Won The War" című film forgatásán egy olcsó, egészségügyi szemüveget kellett hordania. A forgatás után sem vette le, így lett a kerek szemüveg személyiségének szerves része.
A Paul McCartney-val való barátsága egy szörnyű tragédia után mélyült el. Nem sokkal 18. születésnapja előtt édesanyja baleset áldozata lett: egy részeg rendőr elgázolta. Lennon-nak kellett azonosítania anyja holttestét. Egyedül McCartney tudta átérezni Lennon fájdalmát. Az ő édesanyja mellrákban hunyt el, amikor Paul 14 éves volt.
Elképesztő zenei tehetség volt, szinte előbb tudott gitározni, mint beszélni, azonban sosem tanult meg kottát olvasni.
Számos álnév alatt hallhattuk zenélni, például Dr. Winston O'Boogie, Booker Table, Dwarf McDougal vagy Fred Ghurkin tiszteletes
A zenekarból való kilépése után szólókarrierbe kezdett. Több filmben is szerepelt, ezek közül talán a legismertebb Richard Lester 1964-es, "Egy nehéz nap éjszakája", című vígjáték. Zenei karrierje mellett békeaktivistaként, íróként és festőként is tevékenykedett.
Első feleségével Cynthia Powellel született egy Julian nevű fiúk, akivel Lennon sosem ápolt jó kapcsolatot, "Mother" című zenéjében magát okolta, amiért nem nevelte rendesen fiát.
John Lennon második felesége Yoko Ono, többször is elküldte John-t utazásokra, hogy megtisztítsa a karmáját. A nő 2007-ben elárulta mik voltak férje utolsó szavai: „Kérdeztem, hogy menjünk-e vacsorázni, mielőtt hazamegyünk?, mire John azt válaszolta: »Nem, menjünk haza, mert látni akarom Seant, mielőtt lefekszik.«” Pillanatokkal később Lennont Mark David Chapman lelőtte a Dakota nevű épület előtt, ahol a család lakott.
Gyakran nagyon szabadon fejezte ki magát. Egy interjújában a következő kijelentést tette a vallással kapcsolatban: „A kereszténység el fog tűnni. Megszűnik, megsemmisül. Már most népszerűbbek vagyunk, mint Jézus.”
Elton John fogadott a zenésszel, ha az együttműködésükből született “Whatever Gets You Thru the Night” című kislemez sikeres lesz, akkor Lennon fellép vele a Madison Square Garden-ben. Lennon kételkedett, ezért belement, a lemez azonban az egykori Beatles tag első és egyetlen amerikai #1 slágere lett.
Lennon saját elmondása szerint egyszer találkozott egy földönkívülivel, a manhattani 53. utcai lakásából az égre nézve. Még titkárnőjét, May Pangot is felhívta, hogy elmondja mit lát éppen.
