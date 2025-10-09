Ma lenne 85 éves John Lennon, aki találkozott egy földönkívülivel – Itt van minden, amit tudnod kell a legendáról

John Lennon 1940-ben látta meg a napvilágot Liverpoolban. Már gyermekkorában kiemelt figyelemmel követte a zene világát, rock and roll zenéket hallgatott, és olyan énekesekért rajongott, mint Elvis Presley.

John Lennon felesége, Yoko Ono a mai napig a rajongók céltáblája (Photo by AFP)

10 érdekesség, amit nem tudtál John Lennon-ról

A legendás Beatles együttes vezetőjeként, Lennon nagy hatással volt a ’60-as évek zenei világára. Kibővítette a Rock & Roll határait és maradandót alkotott.

1. Ikonikus szemüvegét egy forgatás ihlette

Mikor John Lennonra gondolunk legtöbbször az ikonikus szemüvegei jutnak eszünkbe. Gyerekkorában kiderült, hogy rövidlátó, így kénytelen volt szemüveget hordani. Korai karrierje során kontaktlencsét vagy dioptriás napszemüveget viselt, de a "How I Won The War" című film forgatásán egy olcsó, egészségügyi szemüveget kellett hordania. A forgatás után sem vette le, így lett a kerek szemüveg személyiségének szerves része.

2. Korán elveszítette édesanyját

A Paul McCartney-val való barátsága egy szörnyű tragédia után mélyült el. Nem sokkal 18. születésnapja előtt édesanyja baleset áldozata lett: egy részeg rendőr elgázolta. Lennon-nak kellett azonosítania anyja holttestét. Egyedül McCartney tudta átérezni Lennon fájdalmát. Az ő édesanyja mellrákban hunyt el, amikor Paul 14 éves volt.

3. Nem olvasott kottát

Elképesztő zenei tehetség volt, szinte előbb tudott gitározni, mint beszélni, azonban sosem tanult meg kottát olvasni.

4. Nem mindig saját nevét használta, mikor zenélt

Számos álnév alatt hallhattuk zenélni, például Dr. Winston O'Boogie, Booker Table, Dwarf McDougal vagy Fred Ghurkin tiszteletes

5. A Beatles után sem csökkent népszerűsége

A zenekarból való kilépése után szólókarrierbe kezdett. Több filmben is szerepelt, ezek közül talán a legismertebb Richard Lester 1964-es, "Egy nehéz nap éjszakája", című vígjáték. Zenei karrierje mellett békeaktivistaként, íróként és festőként is tevékenykedett.

John Lennon és ikonikus szemüvege (Fotó: PA)

6. Kétszer nősült.

Első feleségével Cynthia Powellel született egy Julian nevű fiúk, akivel Lennon sosem ápolt jó kapcsolatot, "Mother" című zenéjében magát okolta, amiért nem nevelte rendesen fiát.