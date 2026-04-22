Örülhetnek a rajongók: újra összeállt a Beatles két legendája

Jó hírünk van a legendás brit zenekar rajongói számára. A Beatles két, még életben lévő tagja, Sir Paul McCartney és Ringo Starr összeálltak, hogy felvegyenek egy közös dalt, méghozzá egy nosztalgikus duettet a liverpooli gyermekkorukról. A Home To Us című szám Sir Paul új albumán fog szerepelni, amely a jövő hónapban jelenik meg.

Örömhír érkezett: ismét összeállt a Beatles két legendája

Egy kisebb rajongói csoport vett részt az albumbemutatón Los Angelesben a múlt héten, a Beatles egykori énekesével, Sir Paullal. Az ekkor előadott dalok közt szerepelt a Home To Us is, amelyben kezdetben Ringo csak dobolt, de később énekelt is. A páros a hírek szerint a refrénben énekel duettet: mindezt azt teszi igazán különlegessé, hogy a dobos korábban soha, a Beatles egyik tagjával sem adott elő duettet. A dal témája egyébként a liverpooli gyermekkorukra épül, amelyet Sir Paul úgy jellemzett mint „egy kicsit durva, de otthonos helyet a számunkra”.

Sir Paul és Ringo egyébként legutóbb 2023-ban dolgoztak együtt egy új Beatles-számon, a Now And Then-en, amelyet még John Lennon írt 1978-ban, és amit egy régi, általa készített demó alapján állítottak össze: a dalt a zenekar utolsó számaként hirdették. Sir Paul emellett írt egy dalt a 2023-ban megjelent Ringo című EP-re is. A két zenész a mai napig közeli barátságot ápol, és rendszeresen beszélnek egymással - írja a Mirror.





