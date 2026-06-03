Valós gyilkosság szellemhistóriája ihlette A kör rémét – itt raboskodik a kútból kimászó lány

Évszázadok óta őrzi egy japán kísértetkastély egy vérfagyasztó tragédia történetét. A misztikus, baljós helyen olyan paranormális jelenségek történnek, amelyek a filmkészítőket is megihlették, történetesen A kör című horrorfilm producereit. A helyszínen ugyanis egy kút fekszik, amely egy szellemet tart fogva.
A kútból kimászó, hosszú fekete hajú lány története eredetileg egy japán író, Koji Suzuki fejéből pattant ki. Az ő történetét dolgozták fel a japán Ringu című filmben, amely alapján később a hollywoodi kasszasiker készült. A horrortörténet alapja a japán folklór legfélelmetesebb bugyraiból származik: a kútból előmászó Sadako – az amerikai verzióban Samara – alakja egy az egyben Okiku szellemének a modern inkarnációja. A rendező zsenialitása abban rejlett, hogy a gyönyörű, patinás japán épület, a Himedzsi várkastély sötét legendáját átültette a modern korba, a kútból kimászó gonosz entitás ugyanis VHS-kazettákon keresztül szedi áldozatait. Okuki az elbeszélések szerint azonban máig a kastély falai között kísért.
Okuki tragikus legendája a 16. századi Japánba nyúlik vissza: egy gyönyörű, fiatal szolgálólány volt, aki a kastély egyik befolyásos uránál, Tessan Aoyamánál dolgozott. A szamuráj belehabarodott, és mindent elkövetett, hogy megszerezze magának. Okiku viszont folyamatosan visszautasította a férfi lánykéréseit, mert hű akart maradni az elveihez. A szamuráj ezt nem tűrte, és bosszút forralt Okuki ellen.
Elrejtett egyet a családi kincstár tízdarabos, méregdrága aranytányér-készletéből, és lopással vádolta meg a lányt. A feudális Japánban akkor egy felbecsülhetetlen értékű tárgy elcsenése miatt halálbüntetés járt. A szamuráj választás elé állította a kiszemeltjét: vagy a szeretője lesz, vagy kínhalált hal. A becsületes Okiku nem kötött alkut, mire Aoyama megkínozta, majd megölte őt, a kerti kút mélyére hajítva a testét.
A kastély ma már a világörökség része, az Okiku-kútnál azonban mindennaposak a paranormális jelenségek. A legenda szerint a kegyetlen gyilkosság miatt a kútra azonnal átok hullott, és a lány gyötört szelleme minden éjjel, a boszorkányok órájában kimászik a nyirkos kútból. Hosszú, vizes haja olyankor az arcába tapad – éppúgy mint A kör című filmből ismert Samarának is. A kísértet ilyenkor remegő hangon, zokogva kezdi számolni az aranytányérokat, amelyekért a halálos ítéletet kapta.
Egy... kettő... három... négy... öt... hat... hét... nyolc... kilenc…
– hangzik el minden éjjel, majd amikor elszámol kilencig, rájön, hogy a tizedik tányér nincs meg. Fülhasító sírásba kezd, amit vérfagyasztó sikoly vált, majd a szellem elenyészik a sötétben.
Habár a szkeptikusok szerint létezik tudományos magyarázat a paranormális jelenségre, miszerint a kút mélyéről feltörő huzat és furcsa akusztika hasonlít az emberi sírása, a helyiek váltig állítják: a kastély egykori lakói állítólag beleőrültek az éjszakai hangokba, a bosszúszomjas szamurájjal pedig maga a szellem végzett.
Az Okiku-kút a mai napig látogatható, a turisták közül pedig rengetegen esküsznek rá, hogy a helyet fojtogató, hideg aura lengi körbe. Játszd le az alábbi videót, hogy megnézhesd te is közelebbről:
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