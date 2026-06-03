Valós gyilkosság szellemhistóriája ihlette A kör rémét – itt raboskodik a kútból kimászó lány

A kör című horrorfilmet egy valóságos japán legenda ihlette.

Egy Okiku nevű ártatlan szolgálólányt hamisan vádoltak lopással, ezért megkínozták, halálbüntetésként pedig kútba hajították.

A kút a Himedzsi várkastélyban máig látogatható, állítólag a lány szelleme a falak között kísért.

Évszázadok óta őrzi egy japán kísértetkastély egy vérfagyasztó tragédia történetét. A misztikus, baljós helyen olyan paranormális jelenségek történnek, amelyek a filmkészítőket is megihlették, történetesen A kör című horrorfilm producereit. A helyszínen ugyanis egy kút fekszik, amely egy szellemet tart fogva.

A kör című horrorfilmet egy rémisztő legenda ihlette / Fotó: Stasia04 / Shutterstock

Honnan ered A kör című film története?

A kútból kimászó, hosszú fekete hajú lány története eredetileg egy japán író, Koji Suzuki fejéből pattant ki. Az ő történetét dolgozták fel a japán Ringu című filmben, amely alapján később a hollywoodi kasszasiker készült. A horrortörténet alapja a japán folklór legfélelmetesebb bugyraiból származik: a kútból előmászó Sadako – az amerikai verzióban Samara – alakja egy az egyben Okiku szellemének a modern inkarnációja. A rendező zsenialitása abban rejlett, hogy a gyönyörű, patinás japán épület, a Himedzsi várkastély sötét legendáját átültette a modern korba, a kútból kimászó gonosz entitás ugyanis VHS-kazettákon keresztül szedi áldozatait. Okuki az elbeszélések szerint azonban máig a kastély falai között kísért.

A kilenc tányér átka

Okuki tragikus legendája a 16. századi Japánba nyúlik vissza: egy gyönyörű, fiatal szolgálólány volt, aki a kastély egyik befolyásos uránál, Tessan Aoyamánál dolgozott. A szamuráj belehabarodott, és mindent elkövetett, hogy megszerezze magának. Okiku viszont folyamatosan visszautasította a férfi lánykéréseit, mert hű akart maradni az elveihez. A szamuráj ezt nem tűrte, és bosszút forralt Okuki ellen.

A szellemkastélyban máig ott raboskodik egy entitás, A kör igazi kísértete / Fotó: AsiaTravel / Shutterstock

Elrejtett egyet a családi kincstár tízdarabos, méregdrága aranytányér-készletéből, és lopással vádolta meg a lányt. A feudális Japánban akkor egy felbecsülhetetlen értékű tárgy elcsenése miatt halálbüntetés járt. A szamuráj választás elé állította a kiszemeltjét: vagy a szeretője lesz, vagy kínhalált hal. A becsületes Okiku nem kötött alkut, mire Aoyama megkínozta, majd megölte őt, a kerti kút mélyére hajítva a testét.