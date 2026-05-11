Labirintust csinált házából az özvegy: több mint ezer szellem kísért ott

Több mint száz éve hiszik szellemjárta helynek a Winchester-házat.

A 200 szobás monstrumot azért építették labirintussá, mert a ház úrnője azt hitte, átok ül az épületen.

A hely bővelkedik paranormális jelenségekben, a szellemvadász turisták mekkája.

Létezik egy gigantikus kúria a kaliforniai San Joséban, amelynek alapjait nemcsak beton és fa, hanem erőszak, halál, és egy gyásztól megtört, tébolyult nő bűntudata tart össze. A Winchester-ház a rejtélyek és horrorsztorik otthona, egy olyan épület, ahol több mint ezer szellem bolyong.

A Winchester-ház a világ egyik leghíresebb szellemkúriája / Fotó: Wikipedia Commons

Mióta tanyáznak szellemek a Winchester-házban?

Akik arra vágynak, hogy a szellemek létezése kapcsán bizonyítékot találjanak, mind egy helyre mennek: a Winchester-házba. Ott bőven akad paranormális jelenség, amitől a szőr feláll a hátukon. A villa egy olyan emlékmű, amelyet a történelem legpusztítóbb találmánya, az ismétlőpuska áldozatainak, szellemeinek emeltek.

A ház úrnője, Sarah Winchester egy olyan birodalomba házasodott be, amely pusztításból tartotta fenn magát. Apósa, Oliver Winchester tökéletesítette az ismétlőfegyvert, ezzel forradalmasítva a hadviselést. Az úrnő élete 1886-ban fordult rosszra, amikor tragédiák sora érte: egy szem lánya, Annie hat hónaposan meghalt, majd 1881-ben a férje is életét vesztette. Az özvegyen paranoia jelei jelentkeztek, azt hitte, hogy férje halála óta átok sújtja az otthonát: a fegyvereik által kiontott lelkek jóvátételt követelnek tőle.

A legjobb módot kereste az átok levételéhez, ezért egy médiumhoz fordult. A látó kerek perec megmondta: a hely szellemekkel van tele, akik ellen csak úgy tehet, ha soha véget nem érő építkezésbe kezd. A kísértetek ellen csak az állandó kalapácsolással és egy átláthatatlan labirintussal léphet fel.

Semmibe nyíló ajtók

A hely 38 év alatt, 1886-tól Sarah 1922-es haláláig óriásira nőtt. Az évek alatt 16 ács háromszoros béren dolgozott éjt nappallá téve a szellemek ellen. A 8 szobás nyaraló 200 szobás gigantikus építménnyé vált, amelyben

2 ezer ajtó,

10 ezer ablak,

47 kandalló,

és számtalan titkos csapóajtó található.

A legdöbbenetesebb, hogy a lépcsők néhol a plafonig vezetnek, az ajtók pedig a semmibe nyílnak – a többemeletes mélység felé.