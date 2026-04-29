 Döbbenetes kísérlet: Megtalálhatták a tudományos magyarázatot a paranormális jelenségekre?

Sokan éreztek már megmagyarázhatatlan szorongást, jeges borzongást vagy azt a tipikus „figyelnek” érzést egy ódon épületben. Ilyenkor hajlamosak vagyunk azonnal kísértetekre vagy paranormális jelenségekre gyanakodni, pedig a válasz sokkal prózaibb lehet. A kutatók szerint a bűnös az infrahang: egy olyan alacsony frekvenciájú vibráció, amely 20 Hertz alatt mozog, így az emberi fül számára tökéletesen hallhatatlan.

A sötét pincékben tapasztalt paranormális jelenségek mögött sokszor nem szellemek, hanem láthatatlan hanghullámok állnak

Bár nem halljuk, a hatása alól nem vonhatjuk ki magunkat. Az infrahang ott van a viharokban, a közlekedési zajban, de a legveszélyesebb helyei a régi épületek pincéi, ahol a megviselt csövek és a szellőzőrendszerek folyamatosan ontják magukból ezeket a mély rezgéseket.

Paranormális jelenségek vagy biológiai hadviselés?

A MacEwan Egyetem professzora, Rodney Schmaltz és csapata döbbenetes kísérlettel bizonyította, mit művel velünk ez a rejtett rezgés. Harminchat önkéntest ültettek be egy szobába, ahol zenét hallgattattak velük, miközben a csapat fele tudtán kívül 18 Hertzes infrahang-sugárzást is kapott. Az eredmények mindenkit mellbe vágtak: akik kaptak a láthatatlan hangból, azoknak jelentősen megemelkedett a szervezetében a kortizol, vagyis a stresszhormon szintje.

Nem hallod, mégis beleborzongsz. Az alanyok ingerültebbé váltak, a zenét pedig sokkal szomorúbbnak értékelték, pedig fogalmuk sem volt róla, hogy infrahangnak vannak kitéve

– magyarázta a professzor.

A szellemvadászok legnagyobb tévedése

A kutatás rávilágított arra is, hogy a testünk ősi, evolúciós válasza kapcsol be ilyenkor. A kortizol emelkedése ugyanis éberséget vált ki, felkészíti a szervezetet a menekülésre vagy a harcra.

Gondoljunk csak bele: meglátogatunk egy állítólagos kísértetjárta házat. Hirtelen megváltozik a hangulatunk, nyugtalanok leszünk, de nem látunk és nem hallunk semmi szokatlant. Ha korábban azt mondták nekünk, hogy a hely szellemjárta, azonnal a természetfelettinek tulajdonítjuk ezt az érzést. Valójában azonban lehet, hogy csak a régi csövek vibrálását érezzük

– mutatott rá Schmaltz.