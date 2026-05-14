Feloldották az ufó-aktákat: íme a legbizarabb feljegyzések

Az FBI feloldotta a titkosítást és a honlapján közzétett dokumentumok között olyan gyöngyszemekre is bukkanhatunk, amiktől még Mulder ügynök is megnyalná mind a tíz ujját. Az ufó-akták 1947 és 1954 közötti jelentéseiből kiderül, hogy a hidegháború alatt nemcsak az oroszoktól féltek, hanem a másik dimenzióból érkező, gigantikus vendégektől is.
Hogy mi a legvadabb dolog, amit a jelentésben találtak? Ez egy 1947. július 8-i feljegyzés, melynek címe „Kiemelt fontosságú memorandum”. Fontos megjegyezni, hogy a tartalma nem hivatalos FBI-riportként íródott, az állítások mégis annyira őrültek, hogy senki nem tudja megállni szó nélkül.
Az 1947. július 8-án kelt, Kiemelt Fontosságú Memorandumban a dokumentum készítője megjegyzi, hogy az információkat részben „úgynevezett természetfeletti úton” szerezték. Ebben az iratban leírják, hogy a látogatók egy „éterikus bolygóról” jönnek, ami jelenleg is itt van körülöttünk, csak épp a mi korlátozott érzékszerveinkkel nem látjuk.
A dokumentum állítása szerint ezek a lények néha egyszerűen csak átlépnek a mi valóságunkba, és ilyenkor a gépeik – amik részben távirányítottak, részben legénység által működtetettek – láthatóvá válnak. Azt is állítja, hogy a látogatók „emberszerűek voltak, de sokkal nagyobb méretűek”, nagyjából 1.5 méteresek. Békések, de ha sarokba szorítják őket, olyan energiákat képesek megmozgatni, amik mellett a mi atomrakétáink csak robbanócukorkáknak tűnnek.
Míg a felnőttek a nagy politikai játszmákkal voltak elfoglalva, egy virginiai iskolás, Billy Turnetine valami olyat látott, amit nem lett volna szabad. 1947 augusztusában lencsevégre kapott egy hatalmas, sötét tárgyat, ami olyan sebességgel szelte át az eget, amit semmilyen akkori repülőgép nem tudott produkálni. A jelentés szerint a kisfiú megesküdött, hogy tényleg látta a járművet, és az FBI is elég fontosnak tartott ahhoz, hogy iktassa a sztorit.
Természetesen nem maradhat ki a sorból a híres Guy Hottel-memo sem. Ez az 1950-es feljegyzés egy harmadik fél beszámolóját rögzíti, miszerint Új-Mexikóban három, nagyjából 15 méter átmérőjű korongot találtak, bennük három-három, alig egy méteres, emberi formájú lénnyel, akik fémes ruhát viseltek. Az FBI ma már igyekszik hűteni a kedélyeket, mondván, ez csak egy jelentés volt, nem bizonyíték a lezuhant ufókra, de hát nem zörög a haraszt, ha a szél fújja.
Szóval, van bizonyíték az idegenekre? Konkrét, DNS-teszttel ellátott kis szürkét nem kaptunk, de lehet konspirálni. Talán épp most is ott figyelnek minket abból a láthatatlan dimenzióból.
