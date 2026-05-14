Feloldották az ufó-aktákat: íme a legbizarabb feljegyzések

Az FBI feloldotta a titkosítást és a honlapján közzétett dokumentumok között olyan gyöngyszemekre is bukkanhatunk, amiktől még Mulder ügynök is megnyalná mind a tíz ujját. Az ufó-akták 1947 és 1954 közötti jelentéseiből kiderül, hogy a hidegháború alatt nemcsak az oroszoktól féltek, hanem a másik dimenzióból érkező, gigantikus vendégektől is.

Elképesztő dolgok derültek ki az ufó-aktákból. Fotó: FOTOKITA / shutterstock

A dokumentumok szerint látogatók nem egy távoli galaxisból, hanem egy velünk átfedésben lévő, láthatatlan „éterikus” síkról érkeznek.

Az akták emberi formájú, de nálunk jóval hatalmasabb méretű lényekről írnak, akik képesek materializálódni a mi sűrű anyagi világunkban.

A leírások alapján a repülő csészealjak olyan energiát képesek kibocsájtani, amellyel könnyűszerrel darabokra szedhetnek bármilyen földi járművet.

Hogy mi a legvadabb dolog, amit a jelentésben találtak? Ez egy 1947. július 8-i feljegyzés, melynek címe „Kiemelt fontosságú memorandum”. Fontos megjegyezni, hogy a tartalma nem hivatalos FBI-riportként íródott, az állítások mégis annyira őrültek, hogy senki nem tudja megállni szó nélkül.

A feloldott ufó-akták legbizarabb dokumentuma: a memorandum, ami felforgatta az internetet

Az 1947. július 8-án kelt, Kiemelt Fontosságú Memorandumban a dokumentum készítője megjegyzi, hogy az információkat részben „úgynevezett természetfeletti úton” szerezték. Ebben az iratban leírják, hogy a látogatók egy „éterikus bolygóról” jönnek, ami jelenleg is itt van körülöttünk, csak épp a mi korlátozott érzékszerveinkkel nem látjuk.

A dokumentum állítása szerint ezek a lények néha egyszerűen csak átlépnek a mi valóságunkba, és ilyenkor a gépeik – amik részben távirányítottak, részben legénység által működtetettek – láthatóvá válnak. Azt is állítja, hogy a látogatók „emberszerűek voltak, de sokkal nagyobb méretűek”, nagyjából 1.5 méteresek. Békések, de ha sarokba szorítják őket, olyan energiákat képesek megmozgatni, amik mellett a mi atomrakétáink csak robbanócukorkáknak tűnnek.

Kisfiú a kamera mögött: a Norfolk-rejtély

Míg a felnőttek a nagy politikai játszmákkal voltak elfoglalva, egy virginiai iskolás, Billy Turnetine valami olyat látott, amit nem lett volna szabad. 1947 augusztusában lencsevégre kapott egy hatalmas, sötét tárgyat, ami olyan sebességgel szelte át az eget, amit semmilyen akkori repülőgép nem tudott produkálni. A jelentés szerint a kisfiú megesküdött, hogy tényleg látta a járművet, és az FBI is elég fontosnak tartott ahhoz, hogy iktassa a sztorit.