Nem mindegy, hogyan iszod a kávét – így akár árthatsz is magadnak

A kávé a világ egyik legnépszerűbb itala. Régóta vita tárgya azonban, hogy egészséges vagy inkább káros-e. Egy friss, a Nutrients tudományos folyóiratban megjelent tanulmány nemrég meglepő eredményekkel szolgált: a kávé akár gyógyszer is lehet. Csak az a bökkenő, hogy a legtöbben rosszul isszák.
A kutatók több évtizednyi vizsgálat adatait elemezték, és kiderült, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás összefüggésben áll az alacsonyabb halálozási kockázattal. Napi két-három csésze kávé 10–15 százalékkal csökkentheti annak esélyét, hogy idő előtt haljunk meg. A legkedvezőbb hatás napi három és fél csésze elfogyasztása esetén jelentkezett. Fontos megállapítás továbbá, hogy nemcsak a koffeintartalmú, hanem a koffeinmentes kávé fogyasztása is hasonló előnyökkel jár.
A kávét legtöbben azért isszuk, hogy reggel könnyebben induljon a nap vagy átvészeljük a délutáni holtpontot. Pedig a kávé hatásai bőven túlmutatnak ezen.
Mindezen felül javíthatja a koncentrációt, a fizikai teljesítményt, sőt még a látásélességet is. Műtétek után a bélműködés helyreállításában is szerepet játszhat.
Mint láttuk, a kávéfogyasztásnak számos előnye lehet, azonban egyetlen rossz szokással mindezt semmissé tehetjük. Ez pedig a túl sok cukor hozzáadása. A tanulmány szerint a cukorral édesített kávé nemcsak elveszíti jótékony hatását, de akár növelheti a depresszió és a súlygyarapodás kockázatát is.
Nem mindenki számára jótékony a kávé. A koffeinre érzékenyeknél szívdobogásérzést, szorongást vagy akár pánikrohamokat is kiválthat. Emellett ha késő délután vagy este fogyasztjuk, könnyen alvászavarhoz vezethet. Terhesség alatt különösen óvatosnak kell lenni, a szakértők szerint ugyanis napi 200 milligrammnál (ez nagyjából két csésze kávé) több koffein már kockázatot jelenthet.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
