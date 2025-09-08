Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy férfi átnyújt egy csésze kávét egy nőnek

Nem mindegy, hogyan iszod a kávét – így akár árthatsz is magadnak

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 06:45
kávéfogyasztásbetegségcukorkávé
A kávé nemcsak finom reggeli ital, hanem számos betegség kockázatát is csökkentheti, feltéve, ha jól isszuk. Egy friss kutatás szerint napi néhány csésze kávé évekkel is meghosszabbíthatja az életünket, ám egy apró tényező már semmissé teheti ezeket az előnyöket.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A kávé a világ egyik legnépszerűbb itala. Régóta vita tárgya azonban, hogy egészséges vagy inkább káros-e. Egy friss, a Nutrients tudományos folyóiratban megjelent tanulmány nemrég meglepő eredményekkel szolgált: a kávé akár gyógyszer is lehet. Csak az a bökkenő, hogy a legtöbben rosszul isszák.

kávé, kávéfajták, kávébab, csésze
A kávé egészséges is lehet, csak egy szabályt kell betartani.
Fotó: keko64 /  Shutterstock 

Hosszabb élet kávéval?

A kutatók több évtizednyi vizsgálat adatait elemezték, és kiderült, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás összefüggésben áll az alacsonyabb halálozási kockázattal. Napi két-három csésze kávé 10–15 százalékkal csökkentheti annak esélyét, hogy idő előtt haljunk meg. A legkedvezőbb hatás napi három és fél csésze elfogyasztása esetén jelentkezett. Fontos megállapítás továbbá, hogy nemcsak a koffeintartalmú, hanem a koffeinmentes kávé fogyasztása is hasonló előnyökkel jár.

Nem csak ébren tart

A kávét legtöbben azért isszuk, hogy reggel könnyebben induljon a nap vagy átvészeljük a délutáni holtpontot. Pedig a kávé hatásai bőven túlmutatnak ezen. 

A kutatások szerint:

  • kb. 15 százalékkal csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát;
  • segíthet megelőzni a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását;
  • bizonyos daganattípusok, például a méhnyálkahártya-rák ellen is védhet;
  • lassíthatja a szellemi hanyatlást, és mérsékelheti a Parkinson-kór előrehaladását;
  • javíthatja a máj és a vesék működését, valamint segíthet a légzőszervi problémák kockázatának csökkentésében.

Mindezen felül javíthatja a koncentrációt, a fizikai teljesítményt, sőt még a látásélességet is. Műtétek után a bélműködés helyreállításában is szerepet játszhat.

Egy apró hiba mindent elronthat

Mint láttuk, a kávéfogyasztásnak számos előnye lehet, azonban egyetlen rossz szokással mindezt semmissé tehetjük. Ez pedig a túl sok cukor hozzáadása. A tanulmány szerint a cukorral édesített kávé nemcsak elveszíti jótékony hatását, de akár növelheti a depresszió és a súlygyarapodás kockázatát is. 

Amikor a kávé árthat

Nem mindenki számára jótékony a kávé. A koffeinre érzékenyeknél szívdobogásérzést, szorongást vagy akár pánikrohamokat is kiválthat. Emellett ha késő délután vagy este fogyasztjuk, könnyen alvászavarhoz vezethet. Terhesség alatt különösen óvatosnak kell lenni, a szakértők szerint ugyanis napi 200 milligrammnál (ez nagyjából két csésze kávé) több koffein már kockázatot jelenthet.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu