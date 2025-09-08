Nem mindegy, hogyan iszod a kávét – így akár árthatsz is magadnak

A kávé a világ egyik legnépszerűbb itala. Régóta vita tárgya azonban, hogy egészséges vagy inkább káros-e. Egy friss, a Nutrients tudományos folyóiratban megjelent tanulmány nemrég meglepő eredményekkel szolgált: a kávé akár gyógyszer is lehet. Csak az a bökkenő, hogy a legtöbben rosszul isszák.

A kávé egészséges is lehet, csak egy szabályt kell betartani.

Fotó: keko64 / Shutterstock

Hosszabb élet kávéval?

A kutatók több évtizednyi vizsgálat adatait elemezték, és kiderült, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás összefüggésben áll az alacsonyabb halálozási kockázattal. Napi két-három csésze kávé 10–15 százalékkal csökkentheti annak esélyét, hogy idő előtt haljunk meg. A legkedvezőbb hatás napi három és fél csésze elfogyasztása esetén jelentkezett. Fontos megállapítás továbbá, hogy nemcsak a koffeintartalmú, hanem a koffeinmentes kávé fogyasztása is hasonló előnyökkel jár.

Nem csak ébren tart

A kávét legtöbben azért isszuk, hogy reggel könnyebben induljon a nap vagy átvészeljük a délutáni holtpontot. Pedig a kávé hatásai bőven túlmutatnak ezen.

A kutatások szerint:

kb. 15 százalékkal csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát;

segíthet megelőzni a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását;

bizonyos daganattípusok, például a méhnyálkahártya-rák ellen is védhet;

lassíthatja a szellemi hanyatlást, és mérsékelheti a Parkinson-kór előrehaladását;

javíthatja a máj és a vesék működését, valamint segíthet a légzőszervi problémák kockázatának csökkentésében.

Mindezen felül javíthatja a koncentrációt, a fizikai teljesítményt, sőt még a látásélességet is. Műtétek után a bélműködés helyreállításában is szerepet játszhat.

Egy apró hiba mindent elronthat

Mint láttuk, a kávéfogyasztásnak számos előnye lehet, azonban egyetlen rossz szokással mindezt semmissé tehetjük. Ez pedig a túl sok cukor hozzáadása. A tanulmány szerint a cukorral édesített kávé nemcsak elveszíti jótékony hatását, de akár növelheti a depresszió és a súlygyarapodás kockázatát is.

Amikor a kávé árthat

Nem mindenki számára jótékony a kávé. A koffeinre érzékenyeknél szívdobogásérzést, szorongást vagy akár pánikrohamokat is kiválthat. Emellett ha késő délután vagy este fogyasztjuk, könnyen alvászavarhoz vezethet. Terhesség alatt különösen óvatosnak kell lenni, a szakértők szerint ugyanis napi 200 milligrammnál (ez nagyjából két csésze kávé) több koffein már kockázatot jelenthet.