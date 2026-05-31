Megszakad a szív: árván maradt egy testvérpár, miután édesapjuk édesanyjuk után halt

Két gyermek „elképzelhetetlen nehézségekkel” néz szembe, miután édesanyjuk és 7 évs húguk autóbalesetben meghalt, majd három hétre rá édesapjuk "megtört szív" szindrómában követte őket a halálba.

Michelle, Ted és a kislányuk, Theia - fotó: GoFundMe

A 43 éves portsmouthi Michelle Devine és a hétéves Theia Papworth február 22-én vesztették életüket egy autóbalesetben, amikor piros Ford Fiestájukkal letért az útról a surrey-i Hindhead alagút közelében.

Michelle családja azt mondta, hogy „aranyból volt a szíve”, és „legnagyobb sikerének a gyermekeit tartotta”. Tragikus módon halála mindössze négy hónappal azután következett be, hogy nővére szívrohamban elhunyt.

Hetekkel a baleset után férje, Ted Papworth, akit „teljesen összetört” a baleset, álmában meghalt.

Gyermekeik, a 20 éves Mason és a 18 éves Bailey most lényegét tekintve hajléktalanok lettek, mivel apjuk spanyolországi vagyonát a hatóságok elkobozták, mert nem volt érvényes végrendelet.

A testvérpár jelenleg családjuknál húzta meg magát, és létrehoztak egy GoFundMe oldalt, amely segít nekik lakásbérlésben és a temetési költségek fedezésében. Gyászoló nagynénjük, Olivia Knight a Daily Mailnek elmondta: „Nincsenek jó helyzetben. A nagyszüleik teljesen összetörtek, mert épp most veszítették el két lányukat. A családot nagyon megviselte a sok veszteség. Michelle is küzdött a halála előtt, mert meghalt a nővére.”

Azt mondta: „Michelle-nek remek humorérzéke volt, aranyból volt a szíve, és az utolsó fillérjét is odaadta volna neked. Nagyon szerette az összes testvérét és a szüleit. Még az üzenetében is, amit 40 perccel a halála előtt küldött, az állt: »Szeretlek«.”

„Épp akkor költözött vissza Portsmouthba, hogy támogasson minket, miután elvesztette a húgát, Sophie-t, aki négy hónappal korábban szívrohamot kapott.”

Ted és Michelle 22 évig voltak házasok, és annak ellenére is nagyon közel álltak egymáshoz, hogy külön éltek. A Spanyolországban élő apa „teljesen összetört” a felesége és lánya autóbalesete után. A nővére Ausztráliából látogatta meg, hogy társaságot nyújtson neki. Egyik este vacsorázni mentek, és tévét néztek, mielőtt elaludtak, amikor a férfi a holtan rogyott a húgára.