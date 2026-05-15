Az FBI szakértői is megerősítették: valósnak nyilvánították a hátborzongató földönkívüliről készült fotót

Hitelesnek nyilvánították az FBI szakértői annak az óriási, áttetsző, imádkozó sáskára hajazó földönkívülinek a fotóját, amelyet még egy rendőr készített 2011. május 6-án. Most, 15 évvel később az UFO-kkal kapcsolatos összeesküvés-elméletek hívőinek legmélyebb elképedésére az amerikaiak megerősítették a kép valódiságát, nem sokkal azután, hogy feloldották az UFO-aktákat, és több száz dokumentum, kép és videó került nyilvánosságra rejtélyes objektumokról.

Hitelesnek minősítették a hátborzongató földönkívüli fotóját / Fotó: andreiuc88 / shutterstock

Hátborzongató földönkívüli tűnt fel a fotón

A rémisztő fotót Chen Yongqiang parkőr akkor készítette, mialatt a Jiaming-tónál túrázott Tajvan Központi-hegységénél. Chen az iPhone 4-sével fényképezte a tájat, és semmi különösre nem figyelt fel, csupán akkor vette észre a rémisztő lényt, amikor később visszanézte a képeket. A felvételen a hegy gerince mentén látható a magas, félig áttetsző humanoid alak, amely imádkozó sáska alakú fejjel, furcsán arányos végtagokkal és úszóhártyásnak tűnő ujjakkal rendelkezik. A szkeptikusok hosszú éveken át elutasították a pillanatfelvételt, és nem tartották többnek egy elmosódott túrázónál vagy egy digitális átverésnél.

A Tajvani Ufológiai Társaság (TUFOS) több mint egy évet töltött azzal, hogy minden egyes pixelt törvényszéki ellenőrzésnek vesse alá, és semmilyen bizonyítékát nem találta manipulációnak vagy digitális trükközésnek. Az eredeti képet ezután egy professzionális amerikai intézménybe küldték független elemzésre, ahol ugyanazt az ítéletet hozták: a fotón nincs nyoma semmilyen szerkesztésnek, módosításnak vagy szintézisnek.

A TUFOS szóvivője szerint a kép továbbra is a sziget egyik legnagyobb megoldatlan természetfeletti rejtélye, a lény bizarr megjelenése pedig kizárja, hogy egy hétköznapi embert örökítettek volna meg rajta. A fotót először 2012 végén hozta nyilvánosságra, ami heves vitát váltott ki az UFO-hívők és a szkeptikusok között, az amerikai ítélet azonban mostanra a legtöbb kritikust elhallgattatta.

A hivatalos adatok szerint a fénykép egy legitim, fizikai entitást örökített meg, amely teljes mértékben dacol a hagyományos emberi anatómiával. A kormánytisztviselők azonban nem voltak hajlandók további kommentárokat tenni az óriási teremtmény pontos eredetéről, amelyet 3310 méteres magasságban fényképeztek le – írja a Daily Star.